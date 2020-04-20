 Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается в начале мая, - Шмыгаль

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом Президенту Зеленскому на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Во время совещания детально обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты.
Также в правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей. В одном из регионов произошла техническая ошибка, где перезагружали оборудования, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику.
у нас НИЧЕГО не происходит.
аж 150 смертей за полтора месяца.
Наверное от насморка больше умерло за то же время.
вы в своем уме?????