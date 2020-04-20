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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается в начале мая, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины ожидает пика заболеваемости COVID-19 в начале мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом Президенту Зеленскому на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Во время совещания детально обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты.

Также в правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей. В одном из регионов произошла техническая ошибка, где перезагружали оборудования, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190251
 
 
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Блин, на что жить? Я даже в обменник не могу попасть, баксы поменять. Транспорт стоит, а пешком далеко.
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С моими ногами 7 км туда и 7 обратно, лучше пристрелите.
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7 кп це не дуже далеко. За годину пройдете.
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Нехай купить електровелосипед чи самокат.
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Когда я в очередной раз слышу про перенос пика немного вперёд, вспоминаю байку про лягушку, которую варили на медленном огне...
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Это с учетом того что упоротым дома не сиделось на вербную и пасху
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І Шмигаль планує, що після початку справжньої кризи всі будуть терпіти?
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Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, поэтому карантин могут продлить. Об этом замглавы МВД Антон Геращенко написал в Facebook.
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Могут писать что угодно, никто не отвечает за свои слова.
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Ну правильно, в среднем инкубационный период длится 17 дней. Он ко вчерашнему числу 17 прибавил и получил первые числа мая
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Шмыгаль перенёс пик на начало мая. Шо там его переносить.
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какой пик???
у нас НИЧЕГО не происходит.
аж 150 смертей за полтора месяца.

Наверное от насморка больше умерло за то же время.
вы в своем уме?????
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