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 Происшествия, За рубежом
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 Жители Владикавказа собрались на митинг против самоизоляции: начались задержания, в ОМОН летят камни. ВИДЕО

В то время как в большинстве регионов России ужесточают карантин, жители Северной Осетии бойкотируют режим самоизоляции, собираются на митинги и сходы и отказываются верить, что коронавирус реален.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Россия.

В центре Владикавказа в понедельник несколько сотен жителей города вышли на стихийный митинг против режима самоизоляции. Они дошли до здания правительства Северной Осетии и потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова. Там их уже ждал ОМОН, начались задержания.

Впрочем, вскоре после этого Битаров вместе с членами правительства действительно вышел к протестующим. Он попытался убедить их в том, что все их подозрения о якобы надуманности проблемы коронавируса беспочвенны - и что режим самоизоляции необходимо соблюдать.

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"Не я придумал эту политику, от этой болезни есть одно средство - посидеть дома", - говорил Битаров. "А че (пивоваренный завод. - Ред.) "Бавария" работает?" - отвечали на это протестующие. "Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою", - настаивал глава республики.

К вечеру появились сообщения, что в ОМОН полетели камни и начались жесткие задержания. На площади перед Домом правительства полицейские применили дубинки против протестующих, а неизвестные в ответ стали бросать камни и ведра со строительной площадки.

Источник: https://censor.net.ua/n3190249
 
   
 Топ комментарии
 
немало осетинцев воевало на Донбассе в составе российских оккупационных сил. неважно какой россиянин все равно это враг как правило.
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Давно не смотрел программу "В мире животных".
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Майданить вздумали?
Проплаченные,америкавсехкупилакараул!!!!
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Тепер цих мітингарів арештують і запакують по тюрмам.
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Нет. Там же менты их родственники. Они же не посадят какого-то дядю Жору.
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Посадіть з радістю. Це у нас цінують родичів, а на росії пишуть доноси.
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Просто чурбанье которие умели только спирт бодяжить взбунтовались ща кавказ как предяавит кримнаши на веслах через азов припливут
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Давно не смотрел программу "В мире животных".
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Подвести патроны !!! СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!!!
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А зачем ? Они сами хотели быть под кацапами,вот пусть выгребают.
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немало осетинцев воевало на Донбассе в составе российских оккупационных сил. неважно какой россиянин все равно это враг как правило.
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Я так понимаю, что этой тетке скучно жить и она ищет приключений
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А что ей еще делать? Пенсия ее тю-тю, на Крым пошла и на Сирию.
И на это дерьмо, в космонавтских скафандах с дубьем, это же не врачи...
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Ну, вообще-то это довольно оригинальный способ самоубийства. Но о вкусах не спорят. Ей видней.
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Майданить вздумали?
Проплаченные,америкавсехкупилакараул!!!!
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Не, ну ладно возмущаться по поводу иррациональных мер и истерии вокруг вируса. Но говорить, что он выдумка - это совсем недалеким надо быть.
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Ну что осетины,понравился вам рюсский мир ? Так вам падлы и надо.
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При чём тут Северная Осетия и русский мир? Божий дар и яишница?
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Молодці осетини. А в Україні живуть терпіли, які краще будуть подихати вдома з голоду, ніж вийдуть на протест.
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Іди в Лавру протестуй,хто ж тебе не пускає до інших здичілих.
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Що, тєрпіла, ти ще дома? Ану швиденько на протест. Чи ти зібрався подохнути дома?
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Потому что не рыбы. 20 лет уже как выбрали себе пуйло в президенты так сразу стали не рыбами.
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А когда это внезапно «Северная Осетия» стала регионом *********?
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Когда происходит госпереворот ,вы жители обязаны сидеть дома и ждать указаний . Если кто из вас умрет от голода и отчаяния ,то знайте вождь обнулился и будет править всегда .
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Пол Осетии на Донбассе воевало за "русский мир". За Украину случаев неизвестно.
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а чего они камнями бросаются, неужто молотова не читали?
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Хорошее место для народных протестов, все средства для сдерживания атак ОМОНа прямо под ногами протестующих )
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То ли их коронавирус убьёт, то ли менты, то ли ментов камни- главное, чтобы их побольше сдохло. Чем их больше сдохнет там, тем меньше ВСУ будет работы в Донбассе. Жители Владикавказа собрались на митинг против самоизоляции: начались задержания, в ОМОН летят камни - Цензор.НЕТ 8069
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Согласен. Что русня, что дети гор - обое рябое.
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Війни , воювати чужими тушами хєрой, а тут соплі - єдине хйло в європі заникалось у бункер. Яке воно нікчемне. Все рівно ж здохнеш скоро ,в пекло вилетиш мразь.
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А украинцам слабо послать выдуманный вирус и Авакова? Только рабы боятся Авакова.
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Вообще-то послали. Вчера, например, по церквям. Только это такой же перегиб, как и действия Авакова. Кидает из крайности в крайность.
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Бунтари!!!! всех в колодки и в острог арестантов!!
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Жалкие люди! сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев,﻿ которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении.Преглупый народ! отвечал он.Поверите ли? Ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы хотя и разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!

М.Ю.Лермонтов, "Герой нашего времени"
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гАните их гАните, как говорит кацапка, пускай злятся, там может республику захотят свою народную замутить, чем больше в россии беспорядков, тем меньше времени будут думать про Украину, им еще возврат за все придет, рано или поздно
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а тут ещё нефть марки Брент подешевела сегодня 26,55 ( минус 5% ) за день , скоро не только камни полетят , головы полетят у эфэсбешников
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А что там крыса плешивая, еще в бункере сидит? Не вытравили?
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