 Жители Владикавказа собрались на митинг против самоизоляции: начались задержания, в ОМОН летят камни. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Россия.

В центре Владикавказа в понедельник несколько сотен жителей города вышли на стихийный митинг против режима самоизоляции. Они дошли до здания правительства Северной Осетии и потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова. Там их уже ждал ОМОН, начались задержания.

Впрочем, вскоре после этого Битаров вместе с членами правительства действительно вышел к протестующим. Он попытался убедить их в том, что все их подозрения о якобы надуманности проблемы коронавируса беспочвенны - и что режим самоизоляции необходимо соблюдать.

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"Не я придумал эту политику, от этой болезни есть одно средство - посидеть дома", - говорил Битаров. "А че (пивоваренный завод. - Ред.) "Бавария" работает?" - отвечали на это протестующие. "Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою", - настаивал глава республики.

К вечеру появились сообщения, что в ОМОН полетели камни и начались жесткие задержания. На площади перед Домом правительства полицейские применили дубинки против протестующих, а неизвестные в ответ стали бросать камни и ведра со строительной площадки.