 Ориентировочная сумма убытков из-за пожаров на Житомирщине - 25 млн грн, на этой неделе рассмотрят вопрос об их компенсации, - доклад Зеленскому

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом доложили главе государства на совещании с членами правительства и представителями правоохранительных органов.

"Эту помощь нужно будет выделить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что нужно - и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период", - подчеркнул Зеленский.

Президенту доложили, что, по предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации было отселено около полусотни человек. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн грн. Многие из сгоревших домов были пустыми.

Жертв среди населения нет, сообщили главе государства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что причиной массового распространения пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности. Изменения законодательства о мерах противопожарной безопасности помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.

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