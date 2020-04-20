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 Происшествия, Общество
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Все про:Житомирщина (883) Зеленский (5205) пожар (4123) помощь (3270)

 Ориентировочная сумма убытков из-за пожаров на Житомирщине - 25 млн грн, на этой неделе рассмотрят вопрос об их компенсации, - доклад Зеленскому

В связи с пожарами в Житомирской области местные власти осуществляет предварительный подсчет убытков, причиненных местным жителям, а Кабинет Министров рассмотрит вопрос компенсации этих убытков уже на текущей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом доложили главе государства на совещании с членами правительства и представителями правоохранительных органов.

"Эту помощь нужно будет выделить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что нужно - и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период", - подчеркнул Зеленский.

Президенту доложили, что, по предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации было отселено около полусотни человек. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн грн. Многие из сгоревших домов были пустыми.

Жертв среди населения нет, сообщили главе государства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что причиной массового распространения пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности. Изменения законодательства о мерах противопожарной безопасности помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190241
 
 
 Топ комментарии
 
2,ТОТ КОШМАР, который устроили на границе доя украинцев , закрыв большинство пропускных пунктов и собрав тысячи людей в одном месте - ЗА ЖТО АВАКОВА В ОТСАВКУ
Справка -
Адміністрація Державної прикордонної служби України (Адміністрація Держприкордонслужби) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

То есть через Авакова тысячи украинцев не могли попасть спокойно в Украину !!!
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Авакова пора в отставку
1. Неспособность ликвидировать пожары в лесах, вследствие чего КИЕВ ИМЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КАТАСТРОФУ .
Какой идиот отдал МЧС в подчинение Авакову?
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півсотні людей - це, приблизно, 25 хат.... на 25 старих халуп виділяти 25 млн не занадто? це, майже, по 40 тис $.... у Львові можна 3 кімнатну квартиру в панельці купити
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А кто сказал, что 25 млн получат именно пострадавшие?
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Згорівші села, шо були згадані Білецьким.
Магдин - населення становить 35 осіб (станом на 2001 рік).
Личманы - Население по переписи 2001 года составляет 47 человек.
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25 лямов,а не забрать ли эти деньги у тех кто кто за не хилые зарплаты ,,охраняет,, эту зону?Поджог за поджогом а охрана бездействует вынуждены вводить нацгвардию.Так на какого хрена такая охрана?
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У знайомого під лісом трьох поверховий цегляний будинок у відмінному стані. За нього і 15 соток пропонують лише 6000 грн. Це відповідь тим, які говорять про страхування!
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А из какого перепугу компенсировать убытки тем кто по закону не должен был находится а не то что жить в 30-км зоне?
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думаю , на одни ГСМ для автотехники и самолётов не один миллион гривен набежит. А проще было , предвидя засуху и будущие пожары напрвить 2 -3 батальона нацгвардии и перекрыть доступ в пожароопасные районы , тогда и тушить бы не пришлось. Голоав нужна , чтобы думать и принимать решения , а не только в неё есть как это делает зеко - *****
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уж звиняйте за офф:
Во Владикавказе полиция разгоняет массовый антипутинский митинг.
https://www.youtube.com/watch?v=ioPm4RFXBWM
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Авакова пора в отставку
1. Неспособность ликвидировать пожары в лесах, вследствие чего КИЕВ ИМЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КАТАСТРОФУ .
Какой идиот отдал МЧС в подчинение Авакову?
 показать весь комментарий
 
 
2,ТОТ КОШМАР, который устроили на границе доя украинцев , закрыв большинство пропускных пунктов и собрав тысячи людей в одном месте - ЗА ЖТО АВАКОВА В ОТСАВКУ
Справка -
Адміністрація Державної прикордонної служби України (Адміністрація Держприкордонслужби) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

То есть через Авакова тысячи украинцев не могли попасть спокойно в Украину !!!
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В Житомирской области, где сейчас бушуют пожары, у села Нижняя Рудня пожарная машина застряла на старом деревянном мосту. Настил переправы под ней просто провалился.
Фото попавших в беду пожарных опубликовала в Facebook группа "Киев оперативный".
Как пояснила в комментариях супруга автора фото, между селами Средняя и Нижняя Рудня перепахали поле, чтобы пожар не продвигался дальше. Проехать там невозможно, поэтому пожарные рискнули перебраться через трухлявый мост.
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І ось по такому мосту приїдуть страховики, щоб застрахувати стару хату на 40000 баксів?
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я быдлу НИЧего НЕ ДОЛЖЕН...
зЕЛЯ 19 МАРТА 2019 ГОДА....
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Сміятися вже мона, чи почекати до зими??
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ЭПОХУ ДЕДНОСТИ Я ПРОСЛАЛ ЕЩЕ В ТУРЦИИ ГРЕЦИИ И НА КИПРЕ...ГАСТРОЛИ ЭТО за бугром это не круто...
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ЧМО ОБОСРАННОЕ...........похлеще КУЧМЫ и его шестерки Ведмедчукка
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Та не потрібна зеленому виродку Україна. Йому похер на пожежу і короновірус. Він навіть свою лєнку з байстрюками вивіз до швеції - подалі від країни, якою він керує. А ви про якийсь доклад розповідаєте.
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Украина это Королевство кривых зеркал, а Зеленский это Йагупоп Первый. Так вроде дурак, а посмотришь в зеркало вроде и умный и красивый!
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Уже можно начинать считать золотые портсигары?
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Подумал , почему начали тушить пожары резко ? Вспомнил аварию на ЧАЭС в 1986. Тогда руководство КПУ просто посадило своих жён и детей на самолёты и увезло их в Болгарию на море. А сейчас нельзя улететь - некуда , везде всё закрыто. Тут жёны и матери хенералов и дали дрозда зеко-манде и прочим. Вот так коронавирус помог киевлянам самым неожиданным образом, остальное от лукавого
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