 Ориентировочная сумма убытков из-за пожаров на Житомирщине - 25 млн грн, на этой неделе рассмотрят вопрос об их компенсации, - доклад Зеленскому

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом доложили главе государства на совещании с членами правительства и представителями правоохранительных органов.
"Эту помощь нужно будет выделить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что нужно - и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период", - подчеркнул Зеленский.
Президенту доложили, что, по предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации было отселено около полусотни человек. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн грн. Многие из сгоревших домов были пустыми.
Жертв среди населения нет, сообщили главе государства.
Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что причиной массового распространения пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности. Изменения законодательства о мерах противопожарной безопасности помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.
Магдин - населення становить 35 осіб (станом на 2001 рік).
Личманы - Население по переписи 2001 года составляет 47 человек.
Во Владикавказе полиция разгоняет массовый антипутинский митинг.
https://www.youtube.com/watch?v=ioPm4RFXBWM
1. Неспособность ликвидировать пожары в лесах, вследствие чего КИЕВ ИМЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КАТАСТРОФУ .
Какой идиот отдал МЧС в подчинение Авакову?
Справка -
Адміністрація Державної прикордонної служби України (Адміністрація Держприкордонслужби) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.
То есть через Авакова тысячи украинцев не могли попасть спокойно в Украину !!!
Фото попавших в беду пожарных опубликовала в Facebook группа "Киев оперативный".
Как пояснила в комментариях супруга автора фото, между селами Средняя и Нижняя Рудня перепахали поле, чтобы пожар не продвигался дальше. Проехать там невозможно, поэтому пожарные рискнули перебраться через трухлявый мост.
зЕЛЯ 19 МАРТА 2019 ГОДА....
🤣🤣