 Расследующий "преступления" Чубарова российский следователь заявил об отводе адвоката из-за якобы конфликта интересов с Чийгозом, - Полозов

Об этом сообщил защитник в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Дополнительно следователь вынес постановление об отводе адвоката, то есть меня, от участия в деле. В качестве основания, следователь указал, что ранее я защищал Ахтема Чийгоза по делу "26 февраля", соучастником которого следователь считает Рефата Чубарова. И что Ахтем Чийгоз уже давал суду показания по сути предъявленного обвинения. А значит, по мнению следствия, между интересами одного моего подзащитного (Ахтема Чийгоза) и другого подзащитного (Рефата Чубарова) могут быть противоречия, что исключает возможность моего участия в деле", - сообщил Полозов.
Он подчеркнул, что уголовно-процессуальным законодательством РФ, а также отраслевыми нормами, например законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" или Кодексом профессиональной этики, не запрещено одному адвокату быть защитником сразу нескольких обвиняемых, являющихся фигурантами одного дела.
"Единственным существенным обстоятельством, не позволяющим адвокату защищать одновременно двух фигурантов одного дела, является наличие в их интересах (позициях) существенных противоречий. В противном случае, если бы законодатель и судебная практика исходили только из гипотетических предположений о возможном (может быть состоявшимся когда-то в будущем) конфликте интересов двух фигурантов, сам факт защиты адвокатом более одного подзащитного был бы под запретом", - отметил адвокат.
Он также напомнил, что Рефат Чубаров не являлся фигурантом дела "26 февраля" ни в одном из процессуальных статусов.
Незаконные постановления следователя (как об отказе в допуске в качестве защитника в дело, так и об отводе адвоката) Полозов обжаловал в порядке статьи 125 УПК в "Киевском районном суде" оккупированного Симферополя.
Напомним, в марте 2020 года Следственный комитет РФ открыл уголовное производство в отношении председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, приписывая ему организацию массовых беспорядков в 2014 году в Крыму. Позже Следком РФ в оккупированном Крыму заочно предъявил обвинения главе Меджлиса.
Прокуратура Крыма начала производство по факту нарушения РФ законов и обычаев войны из-за преследований главы Меджлиса Чубарова.
Кроме того, по данным адвоката Николая Полозова, российские следователи в оккупированном Крыму предъявили обвинение лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву по трем статьям в рамках предварительного следствия.
совесть - признак твоей «плохой» памяти.