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 Расследующий "преступления" Чубарова российский следователь заявил об отводе адвоката из-за якобы конфликта интересов с Чийгозом, - Полозов

Российский следователь Магомед Магомедов, в производстве которого находятся "дела" членов Меджлиса Рефата Чубарова и Мустафы Джемилева, отказался от адвоката Николая Полозова в качестве защитника.

Об этом сообщил защитник в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Дополнительно следователь вынес постановление об отводе адвоката, то есть меня, от участия в деле. В качестве основания, следователь указал, что ранее я защищал Ахтема Чийгоза по делу "26 февраля", соучастником которого следователь считает Рефата Чубарова. И что Ахтем Чийгоз уже давал суду показания по сути предъявленного обвинения. А значит, по мнению следствия, между интересами одного моего подзащитного (Ахтема Чийгоза) и другого подзащитного (Рефата Чубарова) могут быть противоречия, что исключает возможность моего участия в деле", - сообщил Полозов.

Он подчеркнул, что уголовно-процессуальным законодательством РФ, а также отраслевыми нормами, например законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" или Кодексом профессиональной этики, не запрещено одному адвокату быть защитником сразу нескольких обвиняемых, являющихся фигурантами одного дела.

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"Единственным существенным обстоятельством, не позволяющим адвокату защищать одновременно двух фигурантов одного дела, является наличие в их интересах (позициях) существенных противоречий. В противном случае, если бы законодатель и судебная практика исходили только из гипотетических предположений о возможном (может быть состоявшимся когда-то в будущем) конфликте интересов двух фигурантов, сам факт защиты адвокатом более одного подзащитного был бы под запретом", - отметил адвокат.

Он также напомнил, что Рефат Чубаров не являлся фигурантом дела "26 февраля" ни в одном из процессуальных статусов.

Незаконные постановления следователя (как об отказе в допуске в качестве защитника в дело, так и об отводе адвоката) Полозов обжаловал в порядке статьи 125 УПК в "Киевском районном суде" оккупированного Симферополя.

Напомним, в марте 2020 года Следственный комитет РФ открыл уголовное производство в отношении председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, приписывая ему организацию массовых беспорядков в 2014 году в Крыму. Позже Следком РФ в оккупированном Крыму заочно предъявил обвинения главе Меджлиса.

Прокуратура Крыма начала производство по факту нарушения РФ законов и обычаев войны из-за преследований главы Меджлиса Чубарова.

Кроме того, по данным адвоката Николая Полозова, российские следователи в оккупированном Крыму предъявили обвинение лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву по трем статьям в рамках предварительного следствия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190240
 
 
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Крымчанин! Помни! Твоя «чистая»
совесть - признак твоей «плохой» памяти.
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Какой смысл в адвокатах и правосудии в окупационных судах? Вы бы еще в 1943 в ГЕСТАППО отправили адвоката бороться за права человека. Судиться нужно только в международных судах и трибуналах против Рашки-окупанта
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судитися в міжнародних судах? Да, правильно. Але - не при вашій зебільній владі в Україні, яку ви, 73/43%зебілів привели. Бо подавати на касапів має держава. А ви навіть справу, відкриту Порошенком, Клімкіним і Зеркаль в Гаагзському трибуналі ООН - заморозили заради того, щоб бубочка міг "посмотреть в глаза".
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Да, будет и с водой реальный п*здец. На входе в дом (Феодосия) установлен фильтр - угольные картриджи менялись раз в месяц. С марта уже вообще не отбивается болотный запах даже новым угольным картриджем (при замене два раза в месяц). Вызываю огонь на себя. Украина, не вздумайте открыть канал! (из Крыма)
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Татари Кримськи без питань: кацапи чиии велике питання .
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