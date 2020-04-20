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 Снайпер наемников РФ ранил украинского воина на Донбассе, - штаб ОС

Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ОС.

"Вблизи населенного пункта Новоалександровка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

Подразделения Объединенных сил дали оккупантам достойный ответ из имеющегося вооружения. Потери противника уточняются.

Напомним, сегодня еще один украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое воинов получили осколочные ранения в результате вражеского обстрела из БМП на Луганском направлении, - пресс-центр ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3190239
 
 
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Чомусь не можу знайти співчуття президента і його допомогу цьому воїну😞
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найскорішого одужання пораненому захиснику! і повного...чуешь, воїн? повного відновлення!!!
Бережи вас Боженька, синочки !!!
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Выздоровления и сил воину.....

А у «снайпера» пусть руки отсохнут........
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