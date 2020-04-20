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 Общество
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 Если кто-то из прихожан умрет, это может быть уголовный срок, - Геращенко об ответственности священников за нарушение правил карантина

Все священнослужители, которые в день празднования Пасхи 19 апреля нарушили карантинные ограничения в храмах, будут привлечены к той или иной форме ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Если кто-то заболеет из тех прихожан, которые были в храме в этот день, и не дай Бог умрет, это может быть уголовный срок, лишение свободы. Если никто не заболеет, и это покажет статистика в течение ближайшей недели-полутора - это будет штраф или условный срок. Но никто оставлять это просто так не будет", - отметил он.

По его словам, подавляющее большинство церковных служителей, пастырей согласились с тем, что нужно соблюдать правила карантина и не пускать людей в храмы, где в ограниченном пространстве вирус может передаваться.

Как сообщалось ранее, в пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190237
 
 
 Топ комментарии
 
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

Про корону известно немного, но замечено, что на заражение, тяжесть болезни и риски развития осложнений влияет концентрация вируса. Т.е. чем больше за короткий промежуток времени человек получит вирусов, тем тяжелее болезнь и выше риски летального исхода.
Собственно, потому так много жертв среди медиков. И вот когда худоба много часов подряд стоит плечом к плечу на богослужении, а потом прется домой, в магазины, в транспорт - это не про теорию Дарвина.

Чем больше этих мразей, наплевавших на всех и на вся, заразится, тем больше они заразят других людей. А мрази эти и не подумают уберегать от себя посторонних - они с температурой и кашлем до последнего будут лындать.

И вот чем больше будет концентрация вируса в обществе, тем больше будет жертв. Неповинных жертв. Которые соблюдали правила. Которым просто не повезло - организм слабее оказался.

И если в магазине/аптеке/трамвае/подъезде побывает один зараженный, моя маска что-то пропустит, но что-то и отфильтрует. И у моего организма будут шансы справиться силами своего иммунитета.

А если зараженных будет 12 или 50, то увы и ах - моя иммунка ляжет в первом же бою. Потому мне хочется пиздить ломом гоготунчиков, которые втирают про теорию Дарвина.

Фактически сегодня провернули операцию по увеличению концентрации патогена. Гибридная биологическая война. Грады в Киеве. Все как хотели некоторые экзальтированные волонтерши((
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Нікого Геращенко не посадить.
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Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

Про корону известно немного, но замечено, что на заражение, тяжесть болезни и риски развития осложнений влияет концентрация вируса. Т.е. чем больше за короткий промежуток времени человек получит вирусов, тем тяжелее болезнь и выше риски летального исхода.
Собственно, потому так много жертв среди медиков. И вот когда худоба много часов подряд стоит плечом к плечу на богослужении, а потом прется домой, в магазины, в транспорт - это не про теорию Дарвина.

Чем больше этих мразей, наплевавших на всех и на вся, заразится, тем больше они заразят других людей. А мрази эти и не подумают уберегать от себя посторонних - они с температурой и кашлем до последнего будут лындать.

И вот чем больше будет концентрация вируса в обществе, тем больше будет жертв. Неповинных жертв. Которые соблюдали правила. Которым просто не повезло - организм слабее оказался.

И если в магазине/аптеке/трамвае/подъезде побывает один зараженный, моя маска что-то пропустит, но что-то и отфильтрует. И у моего организма будут шансы справиться силами своего иммунитета.

А если зараженных будет 12 или 50, то увы и ах - моя иммунка ляжет в первом же бою. Потому мне хочется ******* ломом гоготунчиков, которые втирают про теорию Дарвина.

Фактически сегодня провернули операцию по увеличению концентрации патогена. Гибридная биологическая война. Грады в Киеве. Все как хотели некоторые экзальтированные волонтерши((
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Могли бы мусоров задействовать, и ничего бы этого не было, 300 тысяч дармоедов все равно ничем полезным не занимаются
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как ничем? 50 мусоров за одним пловцом могут гонятся ..
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а не проще было бы ранее заварить ворота в этих гадюшниках ?
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Может быть, а может и не быть, как он доказывать собирается, что заражение было именно в церкви, а не после где-то в переполненном супермаркете? Вирус пригласит свидетелем на суд?
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никак. это власть пустозвонов. дегенерат ляшко забывает на когда он назначил пик эпидемии, вводит бессмысленные ограничения, а потом в этом признаётся... власть олигофренов.
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балаболка херащенко - а крадуцкого уже арестовали за вывоз из Украины - несколько тонн масок, в результате чего - люди в Украине остались без средств защиты?
херащенко, балаболка дешевая только потрындеть и попиариться может...
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Если кто то умрет, то это ваша вина тоже! Потому что вам писали повсюду, что закройте все храмы и все мероприятия закройте! А сейчас провели эту херь и там сотни тысяч чел пришло и заразилось и будут по всем уголкам страны расползаться и всюду заражать других! И вина тут непосредственно МВД и власти, которые не пресекли этого! Преступная бездеятельность! Именно вы этой бездеятельностью и способствовали, что теперь в стране начнется АД из зараженных!
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не-а! обычный экспоненциальный рост примерно 10% в день
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ой антоха - залипёха... абы шо сказануть...
вопрос на засыпку - вы переписали всех тех прихожан поименно?
нет?! а на нет и суда нет...
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Юридически это просто недоказуемо. Такую чушь несет.
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РПЦ смачно харкнула владі в обличчя! Показали які безпорадні лохи при владі. Дідько з ними з тими самогубцями, але рознесуть заразу навколо .
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это будет трудно доказать с 140 000 тестами на борту ..Я вижу от власти только угрозы это аля Конотопська видьма ..Я выбираю Конституцию и плевал я на всякие законы которые королевская придумывает= а мажоры -депутаты от СН как с Полтавской области ниразу не сидевшие за воровство в автодоре еще при Ющенко .голосовавшие за это
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Ну, Антошка, если вы спецом гэбнявые секты на Пасху не прикрыли с целью их дальнейшего выдворения из Украины, то да, аплодирую вам стоя. Но ведь это не так? Если кто-то из прихожан умрет, это может быть уголовный срок, - Геращенко об ответственности священников за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 7861 Посмотрим, на сколько тонка у вас кишка.
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Перефразируя - "Если кто-то из граждан умрет после того, как в страну завезли сотни тысяч потенциально больных коронавирусом без всякой обсерации - это будет уголовный срок"... для кого?...
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