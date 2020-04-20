 Количество больных COVID-19 в Почаеве за сутки выросло на 50%

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в лабораторном центре Минздрава.
По состоянию на 10:00 20 апреля в Почаеве зарегистрировано 13 новых больных (это более 50% от общего количества новых больных, выявленных за сутки по всей области), в Кременецком районе в целом количество инфицированных коронавирусом возросло до 42 человек.
Следовательно, Кременецкий район вышел на второе место в области по количеству больных на коронавирус. На первом остается Монастыриский, который был эпицентром заболеваемости коронавирусом в области, там зафиксирован 161 больной.
Всего на Тернопольщине состоянию на 20 апреля лабораторно подтвержден коронавирус у 414 жителей.
То ли еще будет,
То ли еще будет,
Ой-ой-ой! (с)
Зеленский до сих пор так и не смог понять разницу между понятиями "начало переговоров о выделении кредита" и"выделение кредита" . Временная разница между первым и вторым может длится очень долго. Принятие закона о банках - предварительное условие НАЧАЛА переговоров. При всех, самых лучших вариантах Украина может получить первый транш не ранее середины июня 2020 года. Потому Украине следует уже сейчас и немедленно обратиться в МВФ о выделении стабилизационного кредита в связи с экономической ситуацией во время эпидемии CJVID-19. Это 1,5- 2 млрд $. Взамен МВФ потребует изменений в правительстве по ключевым экономическим должностям. Зеленскому решать, стоит ли Шмыгаль и К двух миллиардов долларов.
Ну где ты видел сторонников и самих зеленожопые у которых есть МОЗГ!!!
Там же либо скрепа духовная(а среди тупых и конченых зелеизбирателей их подавляющее большинство),либо сопельно-говняная смесь зелёного цвета.
В гражданском праве это называется регресс к лицу, виновному в причинении вреда.
На какое количество жителей Тернопольщины эти 414 заболевших? Их в карантин и тех кто с ними общались тоже. Остальные пускай идут работать.
Природа не дура . Та й Бога не обдуриш . 😁👍
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
Про корону известно немного, но замечено, что на заражение, тяжесть болезни и риски развития осложнений влияет концентрация вируса. Т.е. чем больше за короткий промежуток времени человек получит вирусов, тем тяжелее болезнь и выше риски летального исхода.
Собственно, потому так много жертв среди медиков. И вот когда худоба много часов подряд стоит плечом к плечу на богослужении, а потом прется домой, в магазины, в транспорт - это не про теорию Дарвина.
Чем больше этих мразей, наплевавших на всех и на вся, заразится, тем больше они заразят других людей. А мрази эти и не подумают уберегать от себя посторонних - они с температурой и кашлем до последнего будут лындать.
И вот чем больше будет концентрация вируса в обществе, тем больше будет жертв. Неповинных жертв. Которые соблюдали правила. Которым просто не повезло - организм слабее оказался.
И если в магазине/аптеке/трамвае/подъезде побывает один зараженный, моя маска что-то пропустит, но что-то и отфильтрует. И у моего организма будут шансы справиться силами своего иммунитета.
А если зараженных будет 12 или 50, то увы и ах - моя иммунка ляжет в первом же бою. Потому мне хочется ******* ломом гоготунчиков, которые втирают про теорию Дарвина.
Фактически сегодня провернули операцию по увеличению концентрации патогена. Гибридная биологическая война. Грады в Киеве. Все как хотели некоторые экзальтированные волонтерши((
агрономвирусолог.