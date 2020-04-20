EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
  8005  56
Материалы по теме:
Все про:карантин (3418) Почаев (32) Тернопольщина (487) COVID-19 (4188) коронавирус (2835)

 Количество больных COVID-19 в Почаеве за сутки выросло на 50%

По состоянию на 10:00 20 апреля в Почаеве зарегистрировано 13 новых больных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в лабораторном центре Минздрава.

По состоянию на 10:00 20 апреля в Почаеве зарегистрировано 13 новых больных (это более 50% от общего количества новых больных, выявленных за сутки по всей области), в Кременецком районе в целом количество инфицированных коронавирусом возросло до 42 человек.

Следовательно, Кременецкий район вышел на второе место в области по количеству больных на коронавирус. На первом остается Монастыриский, который был эпицентром заболеваемости коронавирусом в области, там зафиксирован 161 больной.

Всего на Тернопольщине состоянию на 20 апреля лабораторно подтвержден коронавирус у 414 жителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 43-летняя жительница Почаева умерла от коронавируса. За сутки на Тернопольщине - 24 новых случая заболевания COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/n3190232
 
 
 Топ комментарии
 
Вот, что секта козлосранская делает!

Количество больных COVID-19 в Почаеве за сутки выросло на 50% - Цензор.НЕТ 1856
 показать весь комментарий
 
На Католическую Пасху в Польше ни одной души не было в костелах и на улицах!!! Все поголовно в масках,даже водители в машинах! ,корона-зараза редкая!,берегите себя и окружающих!,членорояльным не понять!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
То ли еще будет,
То ли еще будет,
То ли еще будет,
Ой-ой-ой! (с)
 показать весь комментарий
 
 
В результате массовых хищений ПЦР-тестов на этапе распределения по регионам у многих регионов уже нет ПЦР-тест систем, который по отчетности продолжают числиться в министерстве здравоохранения. см. от 10.04.2020 г.

Зеленский до сих пор так и не смог понять разницу между понятиями "начало переговоров о выделении кредита" и"выделение кредита" . Временная разница между первым и вторым может длится очень долго. Принятие закона о банках - предварительное условие НАЧАЛА переговоров. При всех, самых лучших вариантах Украина может получить первый транш не ранее середины июня 2020 года. Потому Украине следует уже сейчас и немедленно обратиться в МВФ о выделении стабилизационного кредита в связи с экономической ситуацией во время эпидемии CJVID-19. Это 1,5- 2 млрд $. Взамен МВФ потребует изменений в правительстве по ключевым экономическим должностям. Зеленскому решать, стоит ли Шмыгаль и К двух миллиардов долларов.
 показать весь комментарий
 
 
Когда во главе государства стоит Великое Ничто, Дурак и Бедоносец! Чего еще можно ждать?
 показать весь комментарий
 
 
Так это после "Вербного Воскресенья". А что теперь будет? Какой взрыв??
 показать весь комментарий
 
 
Вот, что секта козлосранская делает!

Количество больных COVID-19 в Почаеве за сутки выросло на 50% - Цензор.НЕТ 1856
 показать весь комментарий
 
 
Никогда еще свидетелем не приходилось быть!

Кількість хворих COVID-19 у Почаєві за добу зросла на 50% - Цензор.НЕТ 5036
 показать весь комментарий
 
Да оно бы и ничего, если бы Бог только этих лярв и метил. Но они ведь пойдут разносить эту заразу дальше,и кого они инфицируют, даже сам Бог не ведает.
 показать весь комментарий
 
 
На Католическую Пасху в Польше ни одной души не было в костелах и на улицах!!! Все поголовно в масках,даже водители в машинах! ,корона-зараза редкая!,берегите себя и окружающих!,членорояльным не понять!
 показать весь комментарий
 
 
Так им же понимать нечем))
Ну где ты видел сторонников и самих зеленожопые у которых есть МОЗГ!!!
Там же либо скрепа духовная(а среди тупых и конченых зелеизбирателей их подавляющее большинство),либо сопельно-говняная смесь зелёного цвета.
 показать весь комментарий
 
 
І це лише наслідки Вербної неділі, ще наслідки Великдня попереду.
 показать весь комментарий
 
 
Это куда автобус не доберется? Кацап это в твой Усть-Зажопинск не добереться!
 показать весь комментарий
 
 
А лайкнул посмотрите кто Митиньку яко-бы бандеровца буков ватник!
 показать весь комментарий
 
на приёме у проктологов руцкого мира.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо порушували карантин, то і отримали важку хворобу!
 показать весь комментарий
 
 
Опросить о контактах - если были в лавре или были их родственники / кто-то другой из круга общения, расходы государственных / коммунальных лечебных учреждений на лечение таких больных официально выставить к оплате УПЦ МП . . .
В гражданском праве это называется регресс к лицу, виновному в причинении вреда.
 показать весь комментарий
 
 
лаври рпц перетворилися в "обитель зла"
Кількість хворих COVID-19 у Почаєві за добу зросла на 50% - Цензор.НЕТ 744
 показать весь комментарий
 
 
московський патріархат заразив нащось всі Лаври.
 показать весь комментарий
 
 
Как уже эта истерия по COVID-19 достала.
На какое количество жителей Тернопольщины эти 414 заболевших? Их в карантин и тех кто с ними общались тоже. Остальные пускай идут работать.
 показать весь комментарий
 
 
не наравится - не ходи в церковь, в чём проблема?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А как же инкубационный период? Бутусов слишком спешит.)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Значит это не журналисты Цензора глупые. Какое облегчение.
 показать весь комментарий
 
Цензор взагалі здається немає своїх інформжурналістів, тільки блоги і перепости
 показать весь комментарий
 
закрывать район или область на жесточайший карантин пусть варятся в собственном соку как в аду. почему должны страдать остальные из-за московских кгбистов? они разлезутся по Украине как чума
 показать весь комментарий
 
 
Интересно кто в выходной делает тесты? Еще и в Кременецком районе Тернопольской области?
 показать весь комментарий
 
если так и дальше пойдёт, настоятель будет явно тянуть на орден ленина лично из рук гундяя.
 показать весь комментарий
 
 
Влада не зробила один правильний крок - не закрила церкви, лаври, монастирі, а отже карантин буде продовжуватись і далі і постраждають в першу чергу ті люди, які сиділи вдома, не працювали, а отже і не отримають зарплати. А так звані віруючі, яким пофіг як будуть виживати ближні, і далі бігають по храмах і церквах і влада і далі зовсім бззуба.
 показать весь комментарий
 
 
Только Порошенко дьяк московского патриархата
 показать весь комментарий
 
с 18.04 Беларусь перестала подавать статистику по новым заболевшим. При этом в последний раз (17.04) был существенный дневной прирост заболевших (575 человек). И похоже на этой тревожной ноте "главврач Маргулис телевизор запретил".
 показать весь комментарий
 
 
Вже дали, + 1485 нових хворих, Білорусь теж мала вербну неділю.
 показать весь комментарий
 
 
Нарешті віруни московського сатанату починають отримувати результати свого пофігізму .
Природа не дура . Та й Бога не обдуриш . 😁👍
 показать весь комментарий
 
 
Все,це,справа поганського падлоархату.... Кількість хворих COVID-19 у Почаєві за добу зросла на 50% - Цензор.НЕТ 462
 показать весь комментарий
 
 


Луиза Чкалова@luiza4kaLova_





Про корону известно немного, но замечено, что на заражение, тяжесть болезни и риски развития осложнений влияет концентрация вируса. Т.е. чем больше за короткий промежуток времени человек получит вирусов, тем тяжелее болезнь и выше риски летального исхода.
Собственно, потому так много жертв среди медиков. И вот когда худоба много часов подряд стоит плечом к плечу на богослужении, а потом прется домой, в магазины, в транспорт - это не про теорию Дарвина.

Чем больше этих мразей, наплевавших на всех и на вся, заразится, тем больше они заразят других людей. А мрази эти и не подумают уберегать от себя посторонних - они с температурой и кашлем до последнего будут лындать.

И вот чем больше будет концентрация вируса в обществе, тем больше будет жертв. Неповинных жертв. Которые соблюдали правила. Которым просто не повезло - организм слабее оказался.

И если в магазине/аптеке/трамвае/подъезде побывает один зараженный, моя маска что-то пропустит, но что-то и отфильтрует. И у моего организма будут шансы справиться силами своего иммунитета.

А если зараженных будет 12 или 50, то увы и ах - моя иммунка ляжет в первом же бою. Потому мне хочется ******* ломом гоготунчиков, которые втирают про теорию Дарвина.

Фактически сегодня провернули операцию по увеличению концентрации патогена. Гибридная биологическая война. Грады в Киеве. Все как хотели некоторые экзальтированные волонтерши((
 показать весь комментарий
 
 
Глупость какая-то. Вирусы "размножаются" очень быстро. Вот их попало в организм "мало", а стало очень много. Скорее, количество вирусов в окружающей среде может влиять на ВЕРОЯТНОСТЬ заражения. Это да. Бредни какие-то. Каждый суслик в поле- агроном вирусолог. Кількість хворих COVID-19 у Почаєві за добу зросла на 50% - Цензор.НЕТ 5228
 показать весь комментарий
 
Зато Пасху с гєбнявыми попами отгуляли.... Кількість хворих COVID-19 у Почаєві за добу зросла на 50% - Цензор.НЕТ 1812 Теория естественного отбора в действии. И это только начало. Главное, чтобы ВМЕНЯЕМЫЕ люди не пострадали.
 показать весь комментарий
 
 
ведь знали знали же ***** что так будет, где нац гвардия где блокпосты, я прямо сейчас готов в ******** дать 73 процентов *******, закрыть их ***** на три недели ип мивину с вертолета скидывать
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх