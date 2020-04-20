 Количество больных COVID-19 в Почаеве за сутки выросло на 50%

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в лабораторном центре Минздрава.

По состоянию на 10:00 20 апреля в Почаеве зарегистрировано 13 новых больных (это более 50% от общего количества новых больных, выявленных за сутки по всей области), в Кременецком районе в целом количество инфицированных коронавирусом возросло до 42 человек.

Следовательно, Кременецкий район вышел на второе место в области по количеству больных на коронавирус. На первом остается Монастыриский, который был эпицентром заболеваемости коронавирусом в области, там зафиксирован 161 больной.

Всего на Тернопольщине состоянию на 20 апреля лабораторно подтвержден коронавирус у 414 жителей.

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