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 Еще четверо военнослужащих Житомирского военного института заболели COVID-19, - Командование Медсил

В Житомирском военном институте имени С.П.Королева подтвердили новые случаи коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования Медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что военнослужащие с 8 апреля находились на обсервации в изоляторе военного института в связи с контактированием с больным лицом.

Так, курсант Житомирского военного института, контактировал с мамой, у которой было диагностировано заболевание COVID-19. После получения этой информации 8 апреля, военнослужащий вместе с группой контактных лиц (27 человек) был немедленно изолирован. После лабораторного подтверждения заболевания COVID-19 молодой человек был госпитализирован в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя.

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Учитывая результат тестирования, срок обсервации указанной группе военнослужащих продлен. В ближайшее время ПЦР-тестирование проведут всем входящим в эту группу.

Еще четверо военнослужащих Житомирского военного института заболели COVID-19, - Командование Медсил 01

Напомним, по состоянию на 20 апреля в Вооруженных силах Украины зафиксировано 35 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3190231
 
 
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Интересно как космические войска российских оккупантов себя чувствуют в украинском оккупированном Крыму? они там в масках или в скафандрах передвигаются.? Еще четверо военнослужащих Житомирского военного института заболели COVID-19, - Командование Медсил - Цензор.НЕТ 4546
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