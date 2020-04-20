 Еще четверо военнослужащих Житомирского военного института заболели COVID-19, - Командование Медсил

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования Медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что военнослужащие с 8 апреля находились на обсервации в изоляторе военного института в связи с контактированием с больным лицом.

Так, курсант Житомирского военного института, контактировал с мамой, у которой было диагностировано заболевание COVID-19. После получения этой информации 8 апреля, военнослужащий вместе с группой контактных лиц (27 человек) был немедленно изолирован. После лабораторного подтверждения заболевания COVID-19 молодой человек был госпитализирован в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя.

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Учитывая результат тестирования, срок обсервации указанной группе военнослужащих продлен. В ближайшее время ПЦР-тестирование проведут всем входящим в эту группу.

Напомним, по состоянию на 20 апреля в Вооруженных силах Украины зафиксировано 35 случаев заболевания коронавирусом.