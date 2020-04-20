 В Киеве задержали гражданина Грузии при попытке ограбить квартиру, когда в ней находился хозяин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры города Киева.
По данным следствия, около 2:00 18 апреля злоумышленник, взломав пластиковое окно квартиры на втором этаже многоэтажного дома по ул. Генерала Тупикова, проник в помещение и начал искать там ценности.
Взяв ноутбук, мобильный телефон, денежные средства и другие ценные вещи, вор пытался скрыться с похищенным через окно. От шума владелец квартиры проснулся и попытался схватить вора, однако последнему все же удалось выпрыгнуть в окно с награбленным имуществом.
Благодаря принятым мерам, работники полиции задержали его по горячим следам с вещами пострадавших.
Сейчас лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (открытое хищение чужого имущества) и Соломенским районным судом г. Киева ему сегодня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
2 после прихода на президенский пост Саакашвили усложнили жизнь ворам в законе спецзаконом, наши депутаты всех созывов, включая зебилов, оказались против такого закона, как и "закона об оружии"
3 первый раз услышал, что "петеботы" против "закона об оружии".. наоборот - двумя руками "за"
Уважаемая редакция, в росийском Владикавказе бунт.
https://www.youtube.com/watch?v=udbjwnCx1a4
коли в рфії х-ло злетить, то і у нас пєті-зєлі-ахмєти-рабіновичі-халаймозери за грати скочать.
+ війна закінчиться.
а ця хня - морочить голову.
Нас протести в РФії стосуються більше всіх.
А вот в Украине действительно много криминала и воров в законе из Грузии. Наверное комфортно им в Украине
А потім сидять в Тбілісі в ресторані і розказують , що в них бізнес в Києві - це в них вважається престижним - бізнес в Україні.