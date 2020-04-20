 В Киеве задержали гражданина Грузии при попытке ограбить квартиру, когда в ней находился хозяин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры города Киева.

По данным следствия, около 2:00 18 апреля злоумышленник, взломав пластиковое окно квартиры на втором этаже многоэтажного дома по ул. Генерала Тупикова, проник в помещение и начал искать там ценности.

Взяв ноутбук, мобильный телефон, денежные средства и другие ценные вещи, вор пытался скрыться с похищенным через окно. От шума владелец квартиры проснулся и попытался схватить вора, однако последнему все же удалось выпрыгнуть в окно с награбленным имуществом.

Благодаря принятым мерам, работники полиции задержали его по горячим следам с вещами пострадавших.

Сейчас лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (открытое хищение чужого имущества) и Соломенским районным судом г. Киева ему сегодня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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