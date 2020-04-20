EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия, Киевские новости
  4148  42
Все про:Киев (19010) ограбление (1256) прокуратура (3928)

 В Киеве задержали гражданина Грузии при попытке ограбить квартиру, когда в ней находился хозяин

Киевской местной прокуратурой № 9 сообщено о подозрении 38-летнему гражданину Грузии, задержанному за совершение нападения на квартиру киевлян с целью ограбления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры города Киева.

По данным следствия, около 2:00 18 апреля злоумышленник, взломав пластиковое окно квартиры на втором этаже многоэтажного дома по ул. Генерала Тупикова, проник в помещение и начал искать там ценности.

Взяв ноутбук, мобильный телефон, денежные средства и другие ценные вещи, вор пытался скрыться с похищенным через окно. От шума владелец квартиры проснулся и попытался схватить вора, однако последнему все же удалось выпрыгнуть в окно с награбленным имуществом.

Благодаря принятым мерам, работники полиции задержали его по горячим следам с вещами пострадавших.

Сейчас лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (открытое хищение чужого имущества) и Соломенским районным судом г. Киева ему сегодня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Также читайте: Прокуратура установила четырех наемников РФ, подозреваемых в убийстве двух военнослужащих СБУ в 2018 году

Источник: https://censor.net.ua/n3190230
 
   
 Топ комментарии
 
Кому і козел брат, а готуватись до зустрічі треба, щоб потім не казали що кулеметів нема.
 показать весь комментарий
 
Введите визы для стран пост совка - хватит побирать всех бандюков в Украине из этих стран
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Грузии такого нету по крайней мере после прихода на президенский пост Саакашвили. Ето кк раз петеботы уволенные с минстеця по домам шарят. Ето петеботы визжали что украинцы настолько тупые что им нивкоем случае нельзя в руки оружие давать
 показать весь комментарий
 
 
1 в Грузии такое есть.. поэтому, если обратить внимание, там, почти во всех обычных домах, первые два этажа жилых квартир на окнах металлические решётки..
2 после прихода на президенский пост Саакашвили усложнили жизнь ворам в законе спецзаконом, наши депутаты всех созывов, включая зебилов, оказались против такого закона, как и "закона об оружии"
3 первый раз услышал, что "петеботы" против "закона об оружии".. наоборот - двумя руками "за"
 показать весь комментарий
 
 
это, наверное, первый раз указали гражданство...потому и не пришлось гадать, а не эстонцы ли грабят
 показать весь комментарий
 
 
Сорри за офф.
Уважаемая редакция, в росийском Владикавказе бунт.
https://www.youtube.com/watch?v=udbjwnCx1a4
 показать весь комментарий
 
Нефіг було Чельдиєва арештовувати, він поважна людина в Осетії.
 показать весь комментарий
 
 
слабенький протест - в нас рпц, під час карантину, і то більше людей збирає У Києві затримали громадянина Грузії під час спроби пограбувати квартиру, коли в ній був господар - Цензор.НЕТ 6609
 показать весь комментарий
 
 
Велика, куди біженці побіжать, в Іран, Китай чи Україну з Білорус'ю?
 показать весь комментарий
 
 
Своей страной займитесь а на "старшего брата" смотрите иначе так и останетесь в дерьм как "старший брат".
 показать весь комментарий
 
Кому і козел брат, а готуватись до зустрічі треба, щоб потім не казали що кулеметів нема.
 показать весь комментарий
 
 
пока вы занимаетесь родными вам российскими беженцами миллионы украинцев стали беженцами в других странах. так скоро в Украине и украинцев не останется будете заселять родными вам российскими беженцами. Смотрите дальше "что там у русни?"
 показать весь комментарий
 
Міліарди, чого лише міліони, брехати так брехати.
 показать весь комментарий
 
це не біженка, це фсб-сучька.
коли в рфії х-ло злетить, то і у нас пєті-зєлі-ахмєти-рабіновичі-халаймозери за грати скочать.
+ війна закінчиться.

а ця хня - морочить голову.

Нас протести в РФії стосуються більше всіх.
 показать весь комментарий
 
трамп забор отстроил...смотрит, что там и, что оттуда
 показать весь комментарий
 
Чомусь саме серед громадян Грузії багато квартирних злодіїв🧐
 показать весь комментарий
 
 
Так, а православнутих на всю голову фанатиків-вбивць саме з рососиссии.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще Грузия считается страной, с одним из самых низких уровней преступности в мире. Похоже их криминальный мир, больше по другим странам промышляет
 показать весь комментарий
 
 
Знаю. Мій начальник був у 2019 році, розповідав про своє задоволення цією країною. Але в Києві багато разів ловили квартирних злодіїв, які були грузинами.😒
 показать весь комментарий
 
 
Да, мне тоже очень понравилась страна. Из своих знакомых, из тех, кто был в Грузии, не знаю ни одного, который бы отзывался негативно. Больше всего нравятся именно люди.
А вот в Украине действительно много криминала и воров в законе из Грузии. Наверное комфортно им в Украине
 показать весь комментарий
 
Это щас начнёца, работы нет, всё стоит, зарплаты нет, ФОПы все закрытые..пойдут воровать и грабить на большую дорогу...
 показать весь комментарий
 
 
ТаДа..шоб у грабителей шото таки было..😎
 показать весь комментарий
 
Введите визы для стран пост совка - хватит побирать всех бандюков в Украине из этих стран
 показать весь комментарий
 
 
Наводка..может соседи..шото не слиплость..
 показать весь комментарий
 
понаехало сюда всяких животных ...
 показать весь комментарий
 
 
Закон №1222 решает эту проблему моментально. Но принимать его не спешат...
 показать весь комментарий
 
Если бы в Украине был закон о праве на самозащиту и право на защиту частной собственности преступники при хозяевах в дома бы не лезли. А так знают что в Украине только у мусоров и у преступников есть право на насилие
 показать весь комментарий
 
 
Он есть. Это как раз Закон №1222. Он внесен в Раду и одобрен профильным коммитетом. Единственное, что осталось - принять его. "Но они не хотят" (с)
 показать весь комментарий
 
 
ай как не толлерантно! разве нельзя было написать, как обычно - " вано, житель одной из афрокавказских республик".
 показать весь комментарий
 
чурка приехал не на ровное место а в банду, помоему надо спросить у отдела по борьбе с орг преступностью **** они делают в этой жизни, подскажите какую организованую банду они взяли, подскажу беню и ахметку пощупайте, приехал конченый грузин влился в банду а милые люди из обопа на джипах в кафешках с толстыми цепями золотыми восседают
 показать весь комментарий
 
 
тенденцію видно вже декілька років- грузини приїжджають сюди на злодійські гастролі.
А потім сидять в Тбілісі в ресторані і розказують , що в них бізнес в Києві - це в них вважається престижним - бізнес в Україні.
 показать весь комментарий
 
 
Жаль, але чомусь дійсно є тенденція, хоча я знаю порядних грузин в Україні.
 показать весь комментарий
 
Вже давно слід запровадити візовий режим з Грузією. Всі грузинські бандити перебралися в Україну.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх