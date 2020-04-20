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 Минздрав закупил более 71 тыс. костюмов биозащиты для медиков, работающих с COVID-19

Уже в ближайшее время Минздрав получит более 71 тыс. качественных защитных костюмов, которые будут распределены по всей стране.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила замглавы Минздрава Светлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить наших медиков качественными средствами индивидуальной защиты. Поэтому уже в ближайшее время Минздрав получит более 71 тысяч качественных защитных костюмов, которые будут распределены по всей стране", - говорится в сообщении.

По ее словам, в Минздраве, сами провели закупку костюмов с соблюдением всех процедур. Всего было 7 претендентов, а предложения 4 из них соответствовали всем необходимым критериям и стандарта 14126. Стоимость этих костюмов составляла от 488 до 610 грн.

"Мы выбрали вариант за 488 грн. Это костюмы китайского производства, которые имеют все европейские сертификаты, предприятие соответствует стандартам ISO, костюмы биозащиты - стандарта 14126, кроме того, костюмы биозащиты соответствуют требованиям изделий для медицинского использования, а также в своем комплекте имеют бахилы", - объяснила она.

Также читайте: На сегодняшний день коронавирусом заболели 1074 медработника и 374 ребенка, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/n3190229
 
 
 Топ комментарии
 
Да, сначала продали, теперь купили

Минздрав закупил более 71 тыс. костюмов биозащиты для медиков, работающих с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5010
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Яерез свои "прокладки" и с "откатом" ?
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Да, сначала продали, теперь купили

Минздрав закупил более 71 тыс. костюмов биозащиты для медиков, работающих с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5010
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Больше 30 тонн только защитных костюмов в феврале............. впечатляет.
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Почему же такое количество заразившихся медиков?
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потому что минздрав все только закупил, и у заболевших не было никакой защиты.
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Сначала все продали, затем купили, только в разы меньше и дороже. Вот это я понимаю бизнес-схема! МОЗ закупило понад 71 тис. костюмів біозахисту для медиків, які працюють з COVID-19 - Цензор.НЕТ 8207
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"получит... будут....."
так эпидемия скоро закончится, а наш Минздрав браво отрапортирует, что он уже получил и все есть Минздрав закупил более 71 тыс. костюмов биозащиты для медиков, работающих с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5391
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Вот только где это все?

--Суслика видишь?
-- Нет....
-- А он типа должен быть.
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ща я опять буду шаблоны рвать, медицинская форма предназначена чтоб людей не заражать, когда пообщался с зараженым поциентом, ну типа на белом халате кровь рвота и ************* видна и его надо менять, вот эти милые халатики через которые можно даже забеременеть незащитят не медика не больного, а сейчас я покажу вам как это работает

https://www.youtube.com/watch?v=D7poeQ4eREQ
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Это как суслик, которого НИКТО не видит. а бабло распиляно! Шёл второй месяц карантина и домашнего ареста украины.
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Ви вже так керували, що маємо більше 1000 інфікованих медиків. Вас усіх треба у відставку.
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То Петя закупи 70 000 у китайцев , а не Минздрав
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Порошенко закупил для врачей 70 000 защитных костюмов. Барыга, говорите?
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фига себе так быстро ...красавцы выписать всем премию по 17 000 грн
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