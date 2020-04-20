 Минздрав закупил более 71 тыс. костюмов биозащиты для медиков, работающих с COVID-19

Об этом на странице в сети Facebook сообщила замглавы Минздрава Светлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить наших медиков качественными средствами индивидуальной защиты. Поэтому уже в ближайшее время Минздрав получит более 71 тысяч качественных защитных костюмов, которые будут распределены по всей стране", - говорится в сообщении.

По ее словам, в Минздраве, сами провели закупку костюмов с соблюдением всех процедур. Всего было 7 претендентов, а предложения 4 из них соответствовали всем необходимым критериям и стандарта 14126. Стоимость этих костюмов составляла от 488 до 610 грн.

"Мы выбрали вариант за 488 грн. Это костюмы китайского производства, которые имеют все европейские сертификаты, предприятие соответствует стандартам ISO, костюмы биозащиты - стандарта 14126, кроме того, костюмы биозащиты соответствуют требованиям изделий для медицинского использования, а также в своем комплекте имеют бахилы", - объяснила она.

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