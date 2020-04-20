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Все про:Львовщина (1909) Нацполиция (11261)

 Водителя BMW, травмировавшего двух полицейских, задержали со стрельбой на Львовщине, - Нацполиция

Во Львовской области задержали водителя легкового автомобиля, протаранившего полицейский автомобиль, вследствие чего два полицейских получили травмы. Открыто уголовное производство. За содеянное 22-летнему жителю Старосамборского района грозит наказание - до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Около 4:30 сегодня утром сотрудники полиции остановили автомобиль БМВ на иностранной регистрации, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Во время проверки документов полицейские заподозрили, что водитель автомобиля, 22-летний житель Старосамборского района Львовской области, находится в состоянии алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр на наличие алкоголя в крови. Водитель отказался от тестирования, включил заднюю передачу и, протаранив полицейский автомобиль, сбежал с места события. При этом он травмировал двоих полицейских.

Во время начавшегося преследования полиция открыла огонь по колесам, но не смогла остановить нарушителя. Его удалось заблокировать только в Самборе при помощи местных правоохранителей.

Водителя задержали, на него открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса - насилие в отношении полицейского.

Травмированным правоохранителям медики оказали помощь и отпустили домой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190228
 
   
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Бидло однакове усюди, незалежно від місця проживання.
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Быдла во Львове, ну как на Долбасе!
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Бидло однакове усюди, незалежно від місця проживання.
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Наградить и премию дать, мусора не люди
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Лутше зоновский петушок чем винторогий Бывалый222 под ссаной аквафрешной тряпкой...
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Українці знають, що це фраза нинішнього очільника МВС. Проте тріКАЛорні не в темі.
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Ну и что скажите - опять БМВ...снова БМВ..машина убийца..машина кровь....Надеюсь их запретят.
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Ох и здорово же Зеля палит ШАКАЛАдные жопы!!!! Уважаю!
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Не зрозуміла. На іноземній уже ж заборонили?
Чи все як завжди?
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Крымчанин! Запомни
сам и передай другому, сопротивление оккупантам - дорога к дому!
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йєслі нєт трупа, то водітєль вправє отказацца от тестірованія, даже йєслі он шо-то нарушіл
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Походу, это диагноз: БМВ - Без Мозгов Вообще
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Спокойно можно было стрелять на уничтожение.
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