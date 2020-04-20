 Водителя BMW, травмировавшего двух полицейских, задержали со стрельбой на Львовщине, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Около 4:30 сегодня утром сотрудники полиции остановили автомобиль БМВ на иностранной регистрации, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Во время проверки документов полицейские заподозрили, что водитель автомобиля, 22-летний житель Старосамборского района Львовской области, находится в состоянии алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр на наличие алкоголя в крови. Водитель отказался от тестирования, включил заднюю передачу и, протаранив полицейский автомобиль, сбежал с места события. При этом он травмировал двоих полицейских.

Во время начавшегося преследования полиция открыла огонь по колесам, но не смогла остановить нарушителя. Его удалось заблокировать только в Самборе при помощи местных правоохранителей.

Водителя задержали, на него открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса - насилие в отношении полицейского.

Травмированным правоохранителям медики оказали помощь и отпустили домой.

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