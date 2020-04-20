 У крымского активиста Приходько не проходят боли в области почек, в СИЗО нет средств защиты от COVID-19, - адвокат Шейхмамбетов

Об этом адвокат Назим Шейхмамбетов рассказал объединению "Крымская солидарность" после посещения Приходько 17 апреля, информирует Цензор.НЕТ.

"Олега Аркадьевича, с его слов, доставили в Ростов-на-Дону 5 апреля 2020 года. Из Крыма его вывезли 31 марта 2020 года. Этап шел транзитом через изолятор Краснодара, где Олег Аркадьевич пробыл 4-5 дней. До Краснодара Олега Приходько везли в "стакане" размером 50х70, там же уместились еще и его сумки. Путь до Краснодара длился порядка 16 часов. В пути были всего две короткие остановки "на туалет". Конвоиры вели себя грубо и всячески оскорбляли моего подзащитного. Из-за того, что весь путь Олег Аркадьевич находился в полусогнутом положении, у него возникли сильные боли в области почек, которые по настоящее время не проходят", - сообщил Шейхмамбетов.

При этом лекарства у Приходько не отобрали и сейчас он их своевременно принимает, но во время всего этапа "средствами индивидуальной защиты от заражения коронавирусом крымчанин обеспечен не был, антисептическую обработку рук - не производили".

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"На данный момент, в условиях СИЗО-1, Олег Аркадьевич также не обеспечен средствами индивидуальной защиты. Антисептическая обработка - не производится. Температура не измеряется. Тест на наличие коронавируса не проводился", - добавил адвокат.

Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца. 26 декабря оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей до февраля украинского активиста Приходько. Позже ему продлили арест до 15 сентября.

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1 апреля 2020 года стало изветсно, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.