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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 На Кировоградщине COVID-19 выявлен у 82 медработников, - ОГА

Коронавирус в Кировоградской области подтвердили у 82 медицинских работников, а общее число больных составляет 246 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 20 апреля в Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 246 случаев коронавируса, из них 13 летальных и 17 людей вылечились. При этом COVID-19 обнаружили у 82 медиков и 6 детей.

По состоянию на 20 апреля в области был подтвержден еще один новый случай заболевания коронавирусом. Положительный ПЦР-тест обнаружили у 62-летней жительници Кропивницкого, у которой ранее с COVID-19 в областную больницу госпитализировали мужа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день коронавирусом заболели 1074 медработника и 374 ребенка, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/n3190223
 
 
 Топ комментарии
 
30 процентов медиков от общего числа заболевших. Скоро лечить будет некому.
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Кировоград и обл - Зеленский 80.47%

ХУЖЕНЕБУДЕТ!
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Знайдено на Поеторії. Написано ще до пандемії.

вот доктор падает на землю
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
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30 процентов медиков от общего числа заболевших. Скоро лечить будет некому.
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тююю... так нафиг медики он же не лечится?! хватит! ХУЖЕНЕБУДЕТ!
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Не уверена. У нас в этом направлении дорога не сворачивает.
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Ээээ... неее... тарапитЬся не надо! Зеленые нам еще покажут "тупик"!
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Если бы тупик......... из тупика есть выход - назад. А у них уверенный галоп осликов в одном направлении.
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Знайдено на Поеторії. Написано ще до пандемії.

вот доктор падает на землю
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
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Кировоград и обл - Зеленский 80.47%

ХУЖЕНЕБУДЕТ!
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Вот оно, чем хуже Украине и ее гражданам - тем лучше свиноподобным адептам секты свыночолого гэтьмана!
Молодцы!!!
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Це просто жах! Степанова давно треба у відставку!
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А смысл? Думаете назначат кого-то лучше?
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Думаю, що кращого не буде. При цьому новий буде викривати некомпетентність Степанова, а це позитив. Потім вони вже входять у турбулентність і почнуть бігти з награбованим.🐸
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