 На Кировоградщине COVID-19 выявлен у 82 медработников, - ОГА

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 20 апреля в Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 246 случаев коронавируса, из них 13 летальных и 17 людей вылечились. При этом COVID-19 обнаружили у 82 медиков и 6 детей.

По состоянию на 20 апреля в области был подтвержден еще один новый случай заболевания коронавирусом. Положительный ПЦР-тест обнаружили у 62-летней жительници Кропивницкого, у которой ранее с COVID-19 в областную больницу госпитализировали мужа.

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