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 Нет свидетельств, что у выздоровевших после COVID-19 выработался иммунитет к вирусу, - ВОЗ

Чиновники Всемирной организации здравоохранения заявляют, что нет свидетельств того, что выздоровевшие от COVID-19 получили иммунитет и не могут заразить этим вирусом других.

Об этом говорится в статье Лизы Шлейн для "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ.

Пандемия COVID-19 нанесла значительный ущерб мировой экономике, и теперь страны разрабатывают планы постепенного снятия ограничений, надеясь, что использование тестов на антитела поможет выявить тех, у кого есть иммунитет к инфекции. Однако сведений о том, как вырабатывается иммунитет к этому вирусу, пока мало.

Глава службы новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкор считает, что анализ крови может и не дать необходимой информации. "На данный момент нет свидетельств о том, что анализ крови может показать, есть ли иммунитет или защита от повторного заражения. Использование таких тестов позволит измерить количество антител, которые человек производит через неделю или две после заражения вирусом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три вакцины от COVID-19 проходят клинические испытания, - ВОЗ

Но даже те, у кого есть антитела, не обязательно имеют иммунитет к болезни, говорит эксперт.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан указывает, что наличие антител еще не является доказательством иммунитета.

"Никто не уверен, есть ли у человека с антителами полная защита от болезни или повторного заражения, - говорит Райан. - Также у некоторых тестов есть проблемы с чувствительностью - они могут ошибочно давать отрицательный результат, и тогда человек будет думать, что он защищен, а на самом деле он может заболеть".

Эксперт призывает осторожно использовать эти тесты для того, чтобы воздействие на общественное здоровье было положительным.

Также читайте: Минздрав запустил ресурс с информацией о лекарствах для профилактики и лечения COVID-19

Напомним, по состоянию на утро 20 апреля в мире зарегистрировали 2 404 249 случаев инфицирования COVID-19. Зафиксировано 165 234 смерти.

Источник: https://censor.net.ua/n3190222
 
 
 Топ комментарии
 
Если ВОЗ найдёт хоть одного человека, который переболел коронавирусом в лёгкой форме и при повторном заражении вдруг умер(или болезнь уже протекала в тяжёлой форме), то такого человека в студию!
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Рекомендації ВОЗ, після того як вона обісралася з китайцями, заслуговують окремого вивчення...В Гаагі..
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опять глаз дергается от новостей, что значит нет иммунитета, это рнк вирус который мутирует с каждым днем, для примера вирус гриппа имеет много разновидностей от аш1эн1 до 12 и более, на сегодня есть различие уханский и итальянский, все так запутано и серъезно что звездец, но вам главное в лужу пукнуть
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На самом деле КоронвиРУСа нет,есть болезнь Якобсена,которую открыли задолго до кремлевского быдла....
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Кроме порохоботов 8% все поддерживают.
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Nado zdat vakcinu ot virusa i lekarstv.Kitajci dumaju davno uze imejet Немає свідчень, що у видужалих після COVID-19 виробився імунітет до вірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3363
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какой выход? этот вирус сейчас пойдет по планете и через год вернется штамм ковид 20/19а, что дальше? человечество должно понять что надо мыть руки, ненадо бабушкам со съемными протезами целовать внуков на день рождения, впервые увиденных родственников, ненадо бежать с протянутой рукой к соседу васекакдела, на похоронах и прочих семейных праздниках ненадо сморкаться в пиджак вдовца целым племенем, не надо делать о здорово братан и делать три раза чмоки, протирать дезинфицируемы салфетками руки после маршруток, мож и поборем
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Это сигнал для всего человечества, что медики должны больше всех зарабатывать, а не футболисты с артистами, не говоря о чиновниках - казнокрадах.
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проблема из-а отсутствия ХОРОШИХ медиков
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этот вирус следствие "продвинутой" медицины и антибиотиков , тот кто не ел таблетками ложками не болеют или быстро выздоравливают , пример - цыгане , они вобще не болеют
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ВОЗ не знає, то нафік ви тоді потрібні, і, мабуть, правий Трамп, що припинив фінансування.
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Ето типо как со СПИДом. Будут жить вечно и все будут их шарахаться.
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или как с диабетом, от него не шарахаются.
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Ну диабетики других не заражают безконтактным путем в отличие от коронавируса
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обратите внимание Африка почти не болеет , не ели таблетки ложками
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Такие показатели , потому что тестов почти не делают , или уже когда конкретно привозят или прилезают в больницу с симптомами . В Америке было бы точно тоже самое , если бы сделали 30 000 тестов , а не 3 млн тестов .
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У ВОЗ немає свідєтєльств по імунітету? Зате повно свідєтєльств, що ВОЗ абсолютно безкорисна контора.
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не ешьте таблетки ложками и будет вам счастье
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Нет свидельств того, что ВОЗ может что то полезное сообщить, и что вообще от этой организации есть какаято польза.
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Разогнать эту банду мошенников и кретинов немедленно.
Когда человек выздоровел от бактериальной или вирусной инфекции, его иммунная система запомнила всю информацию о вторженце, и следующий раз встретит его во всеоружии. Именно на этом основаны прививки от таких чудовищных (в прошлом) инфекций как оспа, полиомиелит и т.д.
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