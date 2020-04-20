 COVID-19 не является основанием для снятия санкций, - представитель МИД Германии Бургер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
"Наша позиция заключается в том, что санкции могут быть усилены или ослаблены тогда, когда цель, с которой они были введены, будет достигнута", - отметил он.
Среди примеров Бургер привел "аннексию Россией Крыма в нарушение международного права", а также ситуации, когда санкции вводятся против стран за массовые нарушения прав человека.
В Берлине напомнили, что санкции, введенные СБ ООН или ЕС, являются инструментом, направленным на достижение определенных политических целей, когда другими средствами их достичь не удалось.
Меркель не хочет тратить время на малоросского полудурка...
В МИДе в который раз послали х.уйла нах с отменой санкций...
Молодцы!
Только наш говнокомандующий потерпевший не знает как лучше подстелиться под х.уйла!