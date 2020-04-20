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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, За рубежом
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 COVID-19 не является основанием для снятия санкций, - представитель МИД Германии Бургер

В Берлине считают, что кризис, вызванный пандемией COVID-19, не является основанием для снятия международных санкций, пока причины для их введения остаются.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

"Наша позиция заключается в том, что санкции могут быть усилены или ослаблены тогда, когда цель, с которой они были введены, будет достигнута", - отметил он.

Среди примеров Бургер привел "аннексию Россией Крыма в нарушение международного права", а также ситуации, когда санкции вводятся против стран за массовые нарушения прав человека.

В Берлине напомнили, что санкции, введенные СБ ООН или ЕС, являются инструментом, направленным на достижение определенных политических целей, когда другими средствами их достичь не удалось.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190221
 
   
 Топ комментарии
 
Хотілося би почути про Північний поток 2 та турбіни Сіменс.
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Все-таки немцы адекватные люди.
Меркель не хочет тратить время на малоросского полудурка...
В МИДе в который раз послали х.уйла нах с отменой санкций...
Молодцы!
Только наш говнокомандующий потерпевший не знает как лучше подстелиться под х.уйла!
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Зелена погань вилизує дупу кремлю, меле маячню, що путін хоче миру, на цьому фоні німці взагалі можуть відмовитись від будь-яких санкцій.
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Хотілося би почути про Північний поток 2 та турбіни Сіменс.
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Зелена погань вилизує дупу кремлю, меле маячню, що путін хоче миру, на цьому фоні німці взагалі можуть відмовитись від будь-яких санкцій.
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Добра.Али.Это уже неважные детали сегодня.Главное,чтобы санкции не сняли.Да и чего требовать от чужих людей,если у самих 73% своих вредителей.Продажные шрёдеры и макроны будут везде. В Украине их гораздо больше.Надо говорить и за то что они делают Дзякуй.
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Розумію, але їх слова треба на десять ділити!
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Все-таки немцы адекватные люди.
Меркель не хочет тратить время на малоросского полудурка...
В МИДе в который раз послали х.уйла нах с отменой санкций...
Молодцы!
Только наш говнокомандующий потерпевший не знает как лучше подстелиться под х.уйла!
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Санкции против России надо усиливать потому что уже задолбали русские с этой оккупацией. Надо каждый месяц усиливать санкции до тех пор, пока РФ не выведет войска с территорий Украины - это и с Донбасса и с Крыма! Когда с русскими мягко, то они это принимают за слабость и пользуются этим! Потому надо поступать с русскими максимально жестко!
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