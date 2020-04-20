 Полиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов УПЦ МП за нарушения карантина на Пасху, - Шкиряк

Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пасха. Нацполиция Украины открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов – все РПЦ в Украине", – отметил Шкиряк.

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