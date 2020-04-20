 Полиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов УПЦ МП за нарушения карантина на Пасху, - Шкиряк

Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Пасха. Нацполиция Украины открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов – все РПЦ в Украине", – отметил Шкиряк.
Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Пасха. Нацполиция Украины открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов – все РПЦ в Украине", – отметил Шкиряк.
А нафіга?
Рыбак-рыбака видит из далека!!
))
дивне запитання
Фєдєрастові попи поділилися виручкою??? Чорний нал душу гріє???