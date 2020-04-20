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 Политика Украины
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 Полиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов УПЦ МП за нарушения карантина на Пасху, - Шкиряк

Полиция открыла пять уголовных производств и выписала пять административных протоколов в отношении действий представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на Пасху, в частности, за нарушение карантинных ограничений.

Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пасха. Нацполиция Украины открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов – все РПЦ в Украине", – отметил Шкиряк.

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Полиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов УПЦ МП за нарушения карантина на Пасху, - Шкиряк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190220
 
   
 Топ комментарии
 
краще 5 товарняків загрузити кацапопопами і на Соловки в монастир .на істаріческу уродіну.
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там ці попи бізнесмени скільки заробили на тих придурках що на ті штрафи та діла тіпа вони срали з високої гори
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краще 5 товарняків загрузити кацапопопами і на Соловки в монастир .на істаріческу уродіну.
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ФСБпопів в Тамбов нехай с фуйлом половців охмуряють.
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За риболовлю теж виписують...
А нафіга?
Рыбак-рыбака видит из далека!!
))
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там ці попи бізнесмени скільки заробили на тих придурках що на ті штрафи та діла тіпа вони срали з високої гори
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невідворотність покарання стримує злочинність
дивне запитання
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На фото я бачу десь з 100-150 протоколів.
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Не надо 5. Надо одно. За терроризм. И запретить как террористическую организацию
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Тут будет зависеть от их иммунитета. Возможно получится сэкономить на патронах.
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а зорян почему не высказался, давно их со шкиряком не было слышно
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Це на 130 000 персон???
Фєдєрастові попи поділилися виручкою??? Чорний нал душу гріє???
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цензор, воно рпц або мпц! упц мп воно для тих, в кого цензор заблокований і пам'ять закоротка. Тобто не треба ворогам і "какая разніца" допомогати.
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П'ять !!! кримінальних проваджень і п'ять !!! адмінпротоколів..........на СТО ТРИДЦЯТЬ ТИСЯЧ.........
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В тексті правильно написано "РПЦ в Україні", що за безграмотність в заголовку?
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