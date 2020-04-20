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 Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе, - штаб ОС

Эвакуационной техникой пострадавший воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, там ему была предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Об это мообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"Сегодня, 20 апреля, в Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Эвакуационной техникой пострадавший воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, там ему была предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое воинов получили осколочные ранения в результате вражеского обстрела из БМП на Луганском направлении, - пресс-центр ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3190218
 
 
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Ето в стабильный режим тишины о котором вы сегодня и вчера рассказывали был ранен наш солдат?
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Спасибо, что живой!!!
А говнокомандующий занят обслуживаем х.уйла? Рот занят???
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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

Убей как можно больше этих тварей, освободи нашу землю от заразы!
Український воїн зазнав поранення унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 378
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