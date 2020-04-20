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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (75363) Роскомнадзор (37) Министерство по вопросам оккупированных территорий (421) блокирование (238)

 Роскомнадзор заблокировал сайт МинВОТ из-за статьи про коронавирус на оккупированных территориях Донбасса и Крыма

Роскомнадзор заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины из-за новости о сокрытии больных коронавирусом на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на сайте "Роскомсвобода".

Отмечается, что блокировка произошла по требованию Генпрокуратуры РФ.

Статья на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказывала, что на временно оккупированной территории от населения скрывают реальную картину заболеваемости COVID-19.

Министерство сообщало о 10 тысячах больных в так называемых "ЛДНР". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заблокированные из-за карантина на оккупированных территориях украинцы могут вернуться домой, - Резников

Источник: https://censor.net.ua/n3190217
 
 
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То в чане невинной крови.

Запроданы недра и люди,
«Бабло» попирает Закон.
Каифа приносит Иуде
Не деньги, а честь и поклон.

Прочь шкуру с глупца, раз не помер,
Чтоб властный насытился рот.
В московском концлагере номер
Компьютер холопу дает.

Кремль лжет: «Этнемы!» «Настамнету!»
Лжет битый дубинкой народ.
От фейков стошнило планету -
Что месяц, то санкцией рвет.

Из грязи оборванцев крики
Под местного литр «вискаря»:
- Мы скрепны! Могучи! Велики!
Да здравствует Путин! Уря!
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слабенько цей МінВОТ працює,раз кацапи його тільки зараз заблокували...
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