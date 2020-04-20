 Роскомнадзор заблокировал сайт Минреинтеграции из-за статьи про коронавирус на оккупированных территориях Донбасса и Крыма

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на сайте "Роскомсвобода".

Отмечается, что блокировка произошла по требованию Генпрокуратуры РФ.

Статья на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказывала, что на временно оккупированной территории от населения скрывают реальную картину заболеваемости COVID-19.

Министерство сообщало о 10 тысячах больных в так называемых "ЛДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заблокированные из-за карантина на оккупированных территориях украинцы могут вернуться домой, - Резников