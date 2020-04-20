 Роскомнадзор заблокировал сайт Минреинтеграции из-за статьи про коронавирус на оккупированных территориях Донбасса и Крыма

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на сайте "Роскомсвобода".
Отмечается, что блокировка произошла по требованию Генпрокуратуры РФ.
Статья на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказывала, что на временно оккупированной территории от населения скрывают реальную картину заболеваемости COVID-19.
Министерство сообщало о 10 тысячах больных в так называемых "ЛДНР".
Россия - погост или поле?
Плоть трупов в былинках травы.
Пилат если руки умоет -
То в чане невинной крови.
Запроданы недра и люди,
«Бабло» попирает Закон.
Каифа приносит Иуде
Не деньги, а честь и поклон.
Прочь шкуру с глупца, раз не помер,
Чтоб властный насытился рот.
В московском концлагере номер
Компьютер холопу дает.
Кремль лжет: «Этнемы!» «Настамнету!»
Лжет битый дубинкой народ.
От фейков стошнило планету -
Что месяц, то санкцией рвет.
Из грязи оборванцев крики
Под местного литр «вискаря»:
- Мы скрепны! Могучи! Велики!
Да здравствует Путин! Уря!
Буде... принаймі, на піаніно зіграє...