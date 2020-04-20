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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Генпрокуратура РФ (48) Россия (75368) Роскомнадзор (37) блокирование (238) Министерство реинтеграции (6)

 Роскомнадзор заблокировал сайт Минреинтеграции из-за статьи про коронавирус на оккупированных территориях Донбасса и Крыма

Роскомнадзор заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины из-за новости о сокрытии больных коронавирусом на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на сайте "Роскомсвобода".

Отмечается, что блокировка произошла по требованию Генпрокуратуры РФ.

Статья на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказывала, что на временно оккупированной территории от населения скрывают реальную картину заболеваемости COVID-19.

Министерство сообщало о 10 тысячах больных в так называемых "ЛДНР". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заблокированные из-за карантина на оккупированных территориях украинцы могут вернуться домой, - Резников

Источник: https://censor.net.ua/n3190217
 
 
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Россия
Россия - погост или поле?
Плоть трупов в былинках травы.
Пилат если руки умоет -
То в чане невинной крови.

Запроданы недра и люди,
«Бабло» попирает Закон.
Каифа приносит Иуде
Не деньги, а честь и поклон.

Прочь шкуру с глупца, раз не помер,
Чтоб властный насытился рот.
В московском концлагере номер
Компьютер холопу дает.

Кремль лжет: «Этнемы!» «Настамнету!»
Лжет битый дубинкой народ.
От фейков стошнило планету -
Что месяц, то санкцией рвет.

Из грязи оборванцев крики
Под местного литр «вискаря»:
- Мы скрепны! Могучи! Велики!
Да здравствует Путин! Уря!
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слабенько цей МінВОТ працює,раз кацапи його тільки зараз заблокували...
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Нормальна поведінка окупанта.Які дзеркальні міри запропонують сценаристи кварталу?
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Зробити з московського патріархату карантинні зони для заражених і новоприбуваючих заробітчан.Нехай попи послужать народу.
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На кацапии это никому не нужно. Они могут с таким же успехом сайты своих министерств поблокировать. Не слезающие со стакана свинорусы туда всё равно не заходят.
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Пропоную блокувати в інформ просторі України будь-які спогади про путіна. Зовсім припинити вживати це нецензурне слово, замінивши його на більш благозвучну фразу, скажімо: "цей отой", замість його парсуни можна погодитись використовувати коричневий квадрат, пряму мову з його участтю перекладати транслейтом. Вважаю, це дуже підірве його позицію в ЗМІ.
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Можна подумати, що від цього козлорожі дауни не будуть хворіти на Covid19. Як колись висловився відомий класик - Дебіли, мля 😕
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Крымчанин! Запомни сам и передай другому, сопротивление оккупантам - дорога к дому!
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Да насрать на кацапов. Москали - враги и черти.
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Зебіл буде вибачатися перед ****** за статтю?
Буде... принаймі, на піаніно зіграє...
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Он як турбуються за психічне здоров*я расєян, а у нас слабо заблокувати антиукраїнські телеканали.
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