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 Политика Украины, За рубежом
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 Онлайн-встречу Шмыгаля с Меркель отложили, - представитель правительства ФРГ Зайберт

Переговоры в видеорежиме между канцером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем отложены.

Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Видеоконференция, запланированная на сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, перенесена на более позднюю дату из-за соображений планирования", - сказал Зайберт.

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О новых сроках первых переговоров глав правительств проинформируют дополнительно.

Как сообщалось, первый виртуальный визит украинского премьера в Берлин был запланирован на понедельник, 20 апреля, переговоры с Меркель должны были состояться в 16.00 по киевскому времени.

Источник: https://censor.net.ua/n3190216
 
   
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"Видеоконференция, запланированная на сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, перенесена на более позднюю дату из-за соображений планирования"Источник: https://censor.net.ua/n3190216 Онлайн-встречу Шмыгаля с Меркель отложили, - представитель правительства ФРГ Зайберт - Цензор.НЕТ 2882
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пусть спросят у этого клоуна чей Крым.....
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я бы тоже отложил, кто это вообще такой, премъером может быть люля, яценюк, даже грося был фигурой, че это за хер с бугра? с ахметкой народ обворовывал
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Коли відбудеться широко розрекламована зустріч Зелегського з Трампом?
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Показали его место...этому шмыгалю.
К сожалению - оно премьер Украины, а не сраного 95 го квартала.
Извините, за мой французский, но эти твари печатных слов не заслуживают...
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