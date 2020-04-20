 Онлайн-встречу Шмыгаля с Меркель отложили, - представитель правительства ФРГ Зайберт

Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Видеоконференция, запланированная на сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, перенесена на более позднюю дату из-за соображений планирования", - сказал Зайберт.

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О новых сроках первых переговоров глав правительств проинформируют дополнительно.

Как сообщалось, первый виртуальный визит украинского премьера в Берлин был запланирован на понедельник, 20 апреля, переговоры с Меркель должны были состояться в 16.00 по киевскому времени.