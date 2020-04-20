 У четырех пациентов, которых готовили к выписке, повторно подтвердили COVID-19, - глава Ривненской ОГА Коваль

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"У четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно. По состоянию на утро 20 апреля на Ривненщине зарегистрировано 5 новых случаев заболевания COVID-19. Это жители Ривного в возрасте от 34 до 52 лет", - написал Коваль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине COVID-19 выявлен у 87 медработников, - ОГА

По его словам, сейчас Ривненский областной лабораторный центр проверяет более 60 проб на коронавирус.

Как сообщили Укринформу в областном оперативном штабе противодействия коронавирусу, по состоянию на 20 апреля на Ривненщине зарегистрировано 319 случаев заболевания COVID-19, из них – 11 летальных.



