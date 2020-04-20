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 Политика Украины, Здоровье
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 У четырех пациентов, которых готовили к выписке, повторно подтвердили COVID-19, - глава Ривненской ОГА Коваль

У четырех пациентов, которых в Ривном уже готовили к выписке, повторно обнаружили коронавирус.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"У четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно. По состоянию на утро 20 апреля на Ривненщине зарегистрировано 5 новых случаев заболевания COVID-19. Это жители Ривного в возрасте от 34 до 52 лет", - написал Коваль.

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По его словам, сейчас Ривненский областной лабораторный центр проверяет более 60 проб на коронавирус.

Как сообщили Укринформу в областном оперативном штабе противодействия коронавирусу, по состоянию на 20 апреля на Ривненщине зарегистрировано 319 случаев заболевания COVID-19, из них – 11 летальных.

У четырех пациентов, которых готовили к выписке, повторно подтвердили COVID-19, - глава Ривненской ОГА Коваль 01
У четырех пациентов, которых готовили к выписке, повторно подтвердили COVID-19, - глава Ривненской ОГА Коваль 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190214
 
 
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Точняк, вирус рукоблудный..
Оружие..
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Сейчас это не важно. Важно то, как мир собирается жить с этой заразой дальше, т.к. сидеть всю жизнь на карантине не получиться.
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Ахахаха У чотирьох пацієнтів, яких готували до виписки, повторно підтвердили COVID-19, - глава Рівненської ОДА Коваль - Цензор.НЕТ 5521 Готовили к выписке, значит, симптомов нет. Классные тесты.
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Значит по второму кругу на лечение
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