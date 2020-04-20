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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 Оккупационные власти Крыма призывают россиян не ездить на оккупированный полуостров

Оккупационные власти Крыма вновь призвали россиян отказаться от поездок на оккупированный полуостров из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Так называемый глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что работают сегодня только системообразующие предприятия.

"При этом предприятия сферы услуг и общепита, к сожалению, сегодня закрыты. Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам. Однако другого выхода нет. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Крыма, как в целях командировки, так и в целях отдыха. Все крымские санатории и все места отдыха закрыты", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 30 апреля продлили режим самоизоляции в оккупированном Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3190213
 
 
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А лучше убраться подальше с полуострова и Донбасса
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наперсточник лукавит : все строительные компании принадлежащие гоблину и его семье работают) за 4 года благосостояние депктатов и проче швали уквеличилось в 170 раз
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Гоблин,вам ,кацапам, это уже давно пытаются втолковать.
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Мда, вот вам и камни с неба. Процветающий русский Крым. Говорят уже и военных вывозят.
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Оккупационные власти Крыма призывают россиян не ездить на оккупированный полуостров - Цензор.НЕТ 1854да кто ехал в тот крым отдыхать?самая последня шваль
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У Владикавказі (Північна Осетія, РФ) більше тисячі людей зібралися на народний сход проти режиму самоізоляції, є затримані.

Учасники сходу протестують через втрату роботи і недостатнє інформування про епідеміологічну ситуацію в регіоні. Вони вимагають, щоб влада "роз'яснила ситуацію" і підтримали людей, які зіткнулися з матеріальними труднощами через пандемію.
Народний сход стали розганяти силовики. Затримано мінімум троє людей.
Як повідомляє телеграм-канал "Осетія", чисельність учасників зібрання досягла 1500 осіб.ФОТО.ВІДЕО https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/20/7248627/
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Пиши больше На фот сверху там человек 70. не больше

Окупаційна влада Криму закликає росіян не їздити на окупований півострів - Цензор.НЕТ 2131
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Москалі знайшли половця - В Петербурге задержан оперный певец Вадим Чельдиев в рамках возбужденного уголовного дела, по которому он обвиняется в распространении "ложной информации о коронавирусе".
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А че, нада, чем больше тем лучче..
Пррредставляю , скока тысч хлорки понадобитца..
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Другими словами, пляжный сезон в Крыму начнется в травні.
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Гыыы, как будто последние шесть лет туда просто ломились кацапы.
Та насрали кацапы на крысян в 2014 году
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Для путлера Крим - це чудове місце для обсервації....
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Туди ще на початку квітня ламанулися кацапські відпочивальники з машквабада, лєнінгада та інших містечок. Зі своїми вірусами. Назад поїдуть з крисськими вірусами. Головне - нікого не пропускати через нашу територію.
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знаю несколько лживых ватников, которые на материковой части Украины ходили в вышиванках, а в Крыму бегали по пляжу с аквафрешем, потом, возвратившись- всем рассказывали(как по методичке), как там в Крыму всё у них замечательно ...но замолкали, когда спрашивал : почему ж вы там не остались? Окупаційна влада Криму закликає росіян не їздити на окупований півострів - Цензор.НЕТ 745
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Та не, надо ехать. Непременно ехать. Московиты, вам надо непременно ехать в оккупированный вами украинский Крым. Окупаційна влада Криму закликає росіян не їздити на окупований півострів - Цензор.НЕТ 8660
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