 Оккупационные власти Крыма призывают россиян не ездить на оккупированный полуостров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Так называемый глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что работают сегодня только системообразующие предприятия.
"При этом предприятия сферы услуг и общепита, к сожалению, сегодня закрыты. Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам. Однако другого выхода нет. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Крыма, как в целях командировки, так и в целях отдыха. Все крымские санатории и все места отдыха закрыты", - заявил он.
Учасники сходу протестують через втрату роботи і недостатнє інформування про епідеміологічну ситуацію в регіоні. Вони вимагають, щоб влада "роз'яснила ситуацію" і підтримали людей, які зіткнулися з матеріальними труднощами через пандемію.
Народний сход стали розганяти силовики. Затримано мінімум троє людей.
Як повідомляє телеграм-канал "Осетія", чисельність учасників зібрання досягла 1500 осіб.ФОТО.ВІДЕО https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/20/7248627/
Пррредставляю , скока тысч хлорки понадобитца..
Та насрали кацапы на крысян в 2014 году