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 Киевские новости, Здоровье
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 Радиационный фон в зоне отчуждения ЧАЭС, в Киеве и области в норме, - ГСЧС

Радиационный фон на территории зоны отчуждения ЧАЭС, в Киевской области и Киеве в пределах нормы, заявляют в ГСЧС.

"Радиационный фон в городе Киеве, в Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах природных фоновых значений", - сказал в ходе онлайн-брифинга в понедельник директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Объект "Укрытие", хранилище отработанного ядерного топлива и другие объекты государственного агентства по управлению зоной отчуждения функционируют в обычном режиме", - подчеркнул директор департамента.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190211
 
 
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Дозиметр включил..хотя, до дупи дверці))
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По "гаммі" в нормі. А по альфі? Оті зелені гсчс-ники взагалі знають як і чим міряти альфу в повітрі? І які ізотопи шукати? Згадка про цезій - це для 73%, як і все інше. Втім, 73 вірять чому завгодно.
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