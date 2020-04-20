 Радиационный фон в зоне отчуждения ЧАЭС, в Киеве и области в норме, - ГСЧС

"Радиационный фон в городе Киеве, в Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах природных фоновых значений", - сказал в ходе онлайн-брифинга в понедельник директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Объект "Укрытие", хранилище отработанного ядерного топлива и другие объекты государственного агентства по управлению зоной отчуждения функционируют в обычном режиме", - подчеркнул директор департамента.

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