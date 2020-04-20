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Все про:Винницкая область (630) оружие (3847) Нацполиция (11261) стрельба (2616)

 Подросток по неосторожности ранил 16-летнего товарища из охотничьего ружья на Виннитчине, - Нацполиция

17-летний парень по собственной неосторожности выстрелил в своего 16-летнего знакомого из охотничьего ружья на Виннитчине. Парня госпитализировали в травматологическое отделение областной детской больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области.

При отсутствии родителей 13-летняя девушка позвала в гости своих друзей. Один из несовершеннолетних гостей попросил ее показать охотничье оружие, принадлежащее ее отцу. Девушка открыла сейф ключами, находившимися в доступном месте, и вынула два ружья - гладкоствольное и нарезное. Дети рассматривали оружие, в результате один из ребят по неосторожности выстрелил и травмировал товарища. 16-летний пострадавший получил огнестрельное ранение голени из гладкоствольного ружья калибра 12 мм. Парня госпитализировали в травматологическое отделение областной детской больницы.

Полицейские изъяли из дома 4 единицы охотничьего оружия, на которые были соответствующие разрешения.

По факту травмирования несовершеннолетнего следственным отделом Левобережного отделения полиции начато уголовное производство по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Уголовную ответственность придется нести и владельцу оружия. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.264 УК Украины (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тайник с боеприпасами обнаружен в Марьинке, - ГПСУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3190210
 
 
 Топ комментарии
 
Оружие в Украине должно продаваться также как в США. Это защита от фашизма.
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Раздать? Вы можете предъявить практику раздачи оружия в современных цивилизованных странах? Или у вас просто недержание чуши в голове?
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Папа оружие разряжать надо, мог остаться без дочки и возможно без будущего зятя.
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Сейчас набегут хоплофобы с воплями, что Украинцам рано владеть оружием Подросток по неосторожности ранил 16-летнего товарища из охотничьего ружья на Виннитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6229
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нет наоборот, всем раздать что бы вирусу облегчить работу.
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Раздать? Вы можете предъявить практику раздачи оружия в современных цивилизованных странах? Или у вас просто недержание чуши в голове?
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Элементарно!
Права ведь раздают?
Экзамен по правилам обращения с огнестрелом и мерах безопасности, зачёты в тире и в нагрузку ПМ с парой коробок патронов.
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У нас уже ест система, по которой гражданские лица могут ЛЕГАЛЬНО ПРИОБРЕТАТЬ оружие для личного использования. Она во многом не совершенна, но раздачей это назвать может только тот, кто крайне далёк от этой темы.
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Короткоствол нельзя. Длинное стоит более половины минимальной пенсии. Это понты.
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Длинное по эффективности убийства на 50-90%% превышает таковые способности пистолета. По цене - примерно то же самое. Но короткоствол имеет те качества для личной защиты, которые не могут его заменить ни чем, а именно - возможность скрытого ношения, время первого выстрела и останавливающее действие при не высокой летальности. Но, по загадочной причине, пистолеты таки да - нельзя.
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Valery Greff У нас это и будет раздача, а не продажа. Примерно - как с водительскими удостоверениями. В цивилизованных странах трудно представить -права, за деньги. А у нас -норма. За взятку, кумам, друзьям. И, таких случаев, когда пистолеты будут оставлять, где-попало, будет в разы больше.
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Вы совсем отстали от жизни. В Украине ЛЕГАЛЬНО ПРИОБРЕСТИ оружие можно с момента возникновения этой страны. Никакой "раздачи" при этом не наблюдается ни массового оставляния, ни "друг-друга перестреляния".
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Valery Greff Я не отстал, а имею непосредственное отношение, и к приобретению оружия, как его бывший владелец, и к другим аспектам, связанным с оружием. Здесь, на "Цензоре", давно идет спор о короткостволах, когда одни их сильно возжелали, а другие думают о том, что может последовать после свободной его продажи.
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Что может последовать после (и тут вы делаете ключевую ошибку хоплофоба) не свободной продажи, а возможности приобретения при прохождении разрешительных процедур, и не какого попало оружия (ружья и карабины у нас можно приобрести вполне легко и с минимальными бюрократическими проволочками), а именно короткоствольного нарезного, которое наиболее полно обеспечивает задачу личной защиты граждан, мы можем наблюдать на примере не только США, но и вполне близкого нашего соседа - Молдовы. И что мы видим? А ничего. Нет никакой катастрофы, возросшей смертности или чего-то такого, что могло бы возбудить ранимую душу хоплофоба. А вот преступность, связанная с насилием, в Молдове снизилась на 50% только за первый зод принятия закона об оружии и его применении в целях самообороны.
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Оружие в Украине должно продаваться также как в США. Это защита от фашизма.
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Безусловно. Но в США тоже есть различия, в зависимости от штата, так что было бы не плохо, как в Джорджии...
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Підліток з необережності поранив 16-річного товариша з мисливської рушниці на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2279 Максим Атаманюк 044e8751 Оно так и продается- охотничье и нарезное, длинноствольное.
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Проблема в том, что нет Закона. Совсем нет закона. Ни о владении оружием, ни о применении.
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Valery Greff Да, это проблема, согласен. Нашим депутатам не до этого, как и по многим вопросам тоже.
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Кожаре-пожалуй рановато.Остальным носителям "наградного"-время покажет. Підліток з необережності поранив 16-річного товариша з мисливської рушниці на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1307
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Папа оружие разряжать надо, мог остаться без дочки и возможно без будущего зятя.
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Владельцу оружия впаяют нарушение правил хранения и ответственность за последствия этого нарушения.
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Південна лисиця доці. Не побачить нових чоботів років п'ять.
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безсознательная ревность, привёдшая к необычной дуэли )
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Молодцы полиция и прокуратура, если бы так с коррупцией боролись как с преступлениями в быту Підліток з необережності поранив 16-річного товариша з мисливської рушниці на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2514
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А кто сказал, что не борятся?
"В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тысяч грн" Підліток з необережності поранив 16-річного товариша з мисливської рушниці на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4777
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там другая історія, но дєвачка нє достігла возраста согласія
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там секс втройом, но потом ружжо подключілось
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вот токо не 12-мм, а12калибр, мм и кал - вещи разные...
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Могла бы сиськи показать. Нет же, им оружие нужно
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требую оружие как в америке, москали уже в Украине и прыпыздент пройдоха и брехло
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Печальная и глупая история....
Ну не с собой же на шее этот ключ носить....
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