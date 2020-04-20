 Первую смерть от COVID-19 зафиксировали на Виннитчине, - областной лабораторный центр

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Винницкий областной лабораторный центр Минздрава.

В области уже 330 человек инфицированы коронавирусом.

"По состоянию на 11.00 часов 20.04.2020 года на территории области зарегистрированы 535 подозрений на COVID-19. В 330 случаях обнаружен коронавирус, в том числе у 23 детей (город Винница - 13, Гайсинский район - 4, Винницкий, Калиновский, Литинский, Томашпольский, Тростянецкий, Черновицкий районы по 1 ребенку). Умер один человек. Выздоровели 22 человека, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Калиновке на Виннитчине коронавирус выявили у 26 медиков. Всего в области 64 случая COVID-19 у медработников