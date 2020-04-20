 До кризиса и остановки углепрома добыча угля в Павлограде росла благодаря инвестициям, – Чех

Об этом заявил экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт энергетических рынков Сергей Чех. "Давайте отследим, как в "Павлоградугле" росла добыча. В позапрошлом году 19 миллионов по году, в прошлом 20 миллионов. Этот уровень. До приватизации там добыча была 10 миллионов, это в 2004 или 2005 году. То есть, там планомерно и целенаправленно шла работа инвестиционная", - сказал Чех.

По его словам, в случае остановки "Павлоградугля" в регионе будут серьезные проблемы, прежде всего с занятостью жителей, поскольку это градообразующее предприятие. "Это градообразующие предприятия и, конечно, с занятостью проблемы, как везде, а там будут усилены. Тут разговора нет. "Павлоградуголь" – это большое объединение. Там осуществлялся, в том числе и маневр рабочей силы. Я знаю, там одну шахту закрывали. Но там организована доставка рабочих по другим предприятиям. Там закрывалась шахта, если я не ошибаюсь, Первомайская шахта планомерно, выработав запасы. Люди были переведены на другие шахты. Это немаленькое расстояние. Не буду судить, 30-40 километров. Но возили на работу. Не пришлось людям самим эти вопросы решать. Объединение все эти вопросы решало", - рассказал Чех.

Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергетике с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек. В свою очередь председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины были спровоцированы действиями председателя парламентского комитета Андрея Геруса.