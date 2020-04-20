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 Экономика
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Все про:Павлоград (78) уголь (794)

 До кризиса и остановки углепрома добыча угля в Павлограде росла благодаря инвестициям, – Чех

До кризиса в энергетической и угледобывающей отрасли объединение "Павлоградуголь" значительно нарастило угледобычу благодаря инвестициям собственника в предприятие.

 Об этом заявил экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт энергетических рынков Сергей Чех. "Давайте отследим, как в "Павлоградугле" росла добыча. В позапрошлом году 19 миллионов по году, в прошлом 20 миллионов. Этот уровень. До приватизации там добыча была 10 миллионов, это в 2004 или 2005 году. То есть, там планомерно и целенаправленно шла работа инвестиционная", - сказал Чех.

По его словам, в случае остановки "Павлоградугля" в регионе будут серьезные проблемы, прежде всего с занятостью жителей, поскольку это градообразующее предприятие. "Это градообразующие предприятия и, конечно, с занятостью проблемы, как везде, а там будут усилены. Тут разговора нет. "Павлоградуголь" – это большое объединение. Там осуществлялся, в том числе и маневр рабочей силы. Я знаю, там одну шахту закрывали. Но там организована доставка рабочих по другим предприятиям. Там закрывалась шахта, если я не ошибаюсь, Первомайская шахта планомерно, выработав запасы. Люди были переведены на другие шахты. Это немаленькое расстояние. Не буду судить, 30-40 километров. Но возили на работу. Не пришлось людям самим эти вопросы решать. Объединение все эти вопросы решало", - рассказал Чех.

Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергетике с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек. В свою очередь председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины были спровоцированы действиями председателя парламентского комитета Андрея Геруса.

Источник: https://censor.net.ua/n3190208
 
 
 Топ комментарии
 
Дякуйте за кризу 73%, зебіли!
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коректніше було б сказати "не до кризи" а "під час правління віслюка оманського" До кризиса и остановки углепрома добыча угля в Павлограде росла благодаря инвестициям, – Чех - Цензор.НЕТ 2695
куди не глянь - все котиться коту під хвіст
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Згинь скотина зеленая! Ахметов хоть и козел, но шахты закрывает потому что зеленое говно покупает уголь в России!
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Так если бамбасу шото не нравиться - вперед майданить!
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когда тебе свет начнут отключать , ты тогда бомбаса вспомнишь
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1.55% вырабатывает атомная энергетика.
2. Я срать хател на все что после днепра в сторону казламордии! Если бы их отсоеденили, мы бы уже давно жили в нормальной стране!
3. У меня есть 2 генератора.
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в четвертых - лучше аккумулятор и инвертор
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а ты в курсе что эти шахты как раз то находятся в днепр обл. ?
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а ты в курсе где находится Днепр (река)???
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то есть нужно резать по днепру ? на этом как раз кацапы и настаивают ..
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Ахметов насилует Украину и своих рабочих.
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ахмєтка, в порівнянні, з каломойським, - чесна людина
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Згинь скотина зеленая! Ахметов хоть и козел, но шахты закрывает потому что зеленое говно покупает уголь в России!
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Ахметка в друзяках был у пети и капусту рубал на энергорынке. А теперь он с проблемами, вот и давит на власть через шахтеров. Мозги чисти от петиного срача.
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Тормоз, с какими он проблемами? Ему на те шахты насрать! Ну не будет рубать капусту но у него ее столько что можно долго не про что не думать!
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и еще, представляю как ты на говно исходили такие чмыри как ты, будь такие проблемы при Порошенку. Но их не было!
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Так и я говорю, при пети у ахметки проблем не было.
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При Пете проблем не у кого не было! Только у дебилов!
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коректніше було б сказати "не до кризи" а "під час правління віслюка оманського" До кризиса и остановки углепрома добыча угля в Павлограде росла благодаря инвестициям, – Чех - Цензор.НЕТ 2695
куди не глянь - все котиться коту під хвіст
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Злостное банкротство? Так нужно, как это делают в цивилизованном мире, активы Ахметова арестовать и реализовать с целью возмещения нанесенного ущерба, в том числе и невыплаченных зарплат.
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Вы часто слышите В СМИ о дефолте, который месяц назад объявил Ахмет? Вот и я тоже. До кризиса и остановки углепрома добыча угля в Павлограде росла благодаря инвестициям, – Чех - Цензор.НЕТ 9158 У нас как в Багдаде. Только раздается отовсюду, что ДТЭК надо спасать. Кто бы народ спас от глупости.............
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Это к вопросу об эффективности частных собственников.
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Погоди, еще чуток и будет "хервамврот"!
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Петя-спаситель, help. И курс гривны снова в 3 раза и коммуналку в 5 для спасения ахметки и иже с ним.
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ооо кацапы подошли))))
Казламордый как там *уйло, не здох еще?
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Как крыть нечем, так сразу "ахенты *******". Ну точно петруха постит.
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Отменили Роттердам летом прошлого года. Лучше стало? Курс гривны вырос в 3 раза? Или коммуналка в 5 раз ниже? Или просто стали бесконтрольно, уже не стесняясь, тащить уголь из кацапстана? Где пикеты Билецкого, с контролем бизнеса на крови? Очень странно, год назад визжали все, что уголь кацапский, хотя нигде, кроме ввоза на западной границе его найти так и не смогли. Что случилось сейчас?
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Ребят, без Роттердама+, дворцов под Киевом, в Лондоне и во Франции, непонятной деятельности на Лугандоне, совершенно необъяснимой монополии ( привет ВР и Антимонопольному комитету ) и бесконечной деятельности каких-то лоббистских ( решалы) групп, у нас ничего не получится понять До кризиса и остановки углепрома добыча угля в Павлограде росла благодаря инвестициям, – Чех - Цензор.НЕТ 5210
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а понимать ничего не надо! Город 110тыс населения + ближлежащие села и поселки от сегодня у них выходной и до когда не понятно!
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В ДТЭКе стада менеджеров, так и продавайте уголь на мировой рынок, если кто купит сейчас конечно. Или опять вся страна должна скинуться мальчику Ринату на повышение рейтинга в Форбсе?
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ну во всяком случае шахтёров с завтрашнего дня отправляют на карантин с сохранением выплат зарплат .. не понятно за чей счёт .. но шахтёры очень этому рады ..
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Т.е. рыжий гудок перестал инвестировать в СВОИ шахты, а виновна страна, я правильно понимаю?
Та неее, гудок, как при ************* уже не будет, сам выкручивайся.
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Зюзя,спасай ахмета, как петя в свое время. Ублюдки оба.
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