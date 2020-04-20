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 Общество
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 Жителям Житомирщины, утратившим жилье в результате пожаров, выплатят компенсации, - глава ОГА Бунечко

В Житомирской области много средств из местных бюджетов тратят на ликвидацию последствий масштабного пожара, поэтому на заседании оперативного штаба было принято решение о компенсациях от центральных органов исполнительной власти.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, было принято решение о компенсации для местных бюджетов и, безусловно, о компенсации для людей, которые потеряли свое жилье.

Глава Житомирской ОГА рассказал, что около 1 тыс. человек из разных подразделений ГСЧС тушат лесные пожары. В частности, привлечены областные лесники, лесники КП "Житомироблагролес" и военные. Кроме того, Нацгвардия помогает исследовать территорию с помощью беспилотников. Также привлечена инженерная техника ВСУ.

"Сегодня после первого облета на вертолете я могу доложить о том, что нет открытых очагов. Есть задымление, но, как мне доложили, дым уже совсем иного характера. То есть уже даже по всей территории можно пролететь на вертолете. Потому что когда мы поднимались вчера на вертолете, были места, куда мы не могли пройти, потому что там был дым иного характера, куда вертолет пройти не может", - рассказал он.

Бунечко отметил, что если не будет изменений погодных условий и если не поднимется ураган, то спасатели в течение нескольких дней справятся уже и с этим задымлением.

Напомним, пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. Он охватил территорию более чем 4 тыс. га. Кроме того, пожары в зоне отчуждения продолжаются с 4 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самый сложный очаг пожара находится в Чернобыльской зоне вблизи села Рудьки: есть угроза распространения огня на территорию Беларуси, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3190207
 
 
 Топ комментарии
 
Жителям Житомирщины, потерявшим жилье в результате пожаров, выплатят компенсации...

по тысяче гривень на человека
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Багато будинків там побудовано із лісу та методом толоки. Тобі таке майно оцінять у три гривні.
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Жителям Житомирщины, потерявшим жилье в результате пожаров, выплатят компенсации...

по тысяче гривень на человека
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Да, наш бубочка уже выплатил все морякам и солдатам , вернувшимся из плена хрен с маком, погибшим в авиакатастрофе МАУ в Иране - два хрена с маком, медикам вообще лютые деньги обещали- 300% надбавки, а урезали даже зарплату и ту не выплачивают, задерживают, с перспективой выплаты 0 целых ноль десятых! Кому там еще со страшной силой обещают выплатить? А! Пенсионерам! Уже 4 месяца обещают поднять пенсии и выплатить по 1000 грн за короновирус одноразовой помощи. И каждый месяц говорят- ну вот в следующем месяце- это уже точно, ну вот потом уже точно-приточно и так каждый раз. Наш ********** врет лучше, чем дышит. А врет он всегда, как только открывает рот. Ну да, киздеть-оно не мешки ворочать. Просто они воруют наши деньги! Зебилы- ваши деньги в том числе!
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Закони та бідність не дозволяє страхувати!
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Какие законы? Смотрю сейчас в Привате страховка 0.48% от суммы имущества
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Багато будинків там побудовано із лісу та методом толоки. Тобі таке майно оцінять у три гривні.
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Они сами оценивают своё имущество кинул бы ссылку на приват но админ её сотрет так что поищите в гугле. Там смысл что ты сам говоришь сколько имущество стоит. Я свою квартиру на 20 000 у.е. застраховал Жителям Житомирщини, які втратили житло унаслідок пожеж, виплатять компенсації, - голова ОДА Бунечко - Цензор.НЕТ 6738. Думаю что даже при пожаре мне этой суммы хватит правда если рухнет дом это маловато но надеюсь что не рухнет!
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0,48% от 20 тысяч уе - это каждый месяц? Или за год?
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Надо нам всем застраховаться от таких кремлевских придурков как ты и твой осел оманский. Самая надежная страховка в мире!
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Страхование имущества дело хорошее, но не обязательное. Во всяком случае на данный момент. Но, компенсация за утраченное жилье и имущество - святая обязанность государства, если оно есть, то настоящее государство. И сейчас будет тест на подлинность государства - то ли оно защищает людей, стоит на страже их интересов, или оно заботится только о себе, любимом. Если людям опять, как всегда, пообещают золотые горы, а выплатят копейки - дерьмовое оно, это государство лжецов и обманщиков. Найти поджигателей, настоящих, не цапов відбувайлов, нереально. И что теперь? Подождём!
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А интересно в богатых странах с высокой ответственостью государства государство выплачивает ущерб в Швеции или Швейцарии например? Нет нихера не выплачивает!
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Почему тогда Украина из моих налогов должна выплачивать? Пусть лучше лавочки поставит или тротуары заасфальтирует!
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какая "обязанность государства"? В США и Европе государство ничего не выплачивает, все делают страховые. Государство организовывает спасательные операции, размещает в местах временного жительства, организовывает питание и помощь вещами, и все. Никаких выплат.
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Нет такой обязанности у государства.
Тем более, что многие пострадавшие от пожаров сами являются палиями. Эдак может дойти до того, что "хата совсем обветшала - спалю-ка я ее и компенсацию получу."
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"компенсация за утраченное жилье и имущество - святая обязанность государства" (с) Можно первоисточник?
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"Триста тридцать! -Соласен - Каждому! - Согласен"(с)
Судя по остаткам пожарищ дома были из соломы....
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