 29 новых случаев COVID-19 зафиксировано на Киевщине, всего 333 зараженных, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

За сутки лабораторно подтверждено 29 новых случаев коронавирусной болезни.

Всего официально подтверждено 333 случая заболевания коронавирусом.

Из них на стационарном лечении - 91 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 242 человека.

Из них дети - 17: (пгт Козин; Обухов, с. Лесники, с. Гатное, с. Борщаговка; м. Борисполь., Ирпень; Полесский район, Фастов., Бровары, Васильковский район).

Выздоровели 26 человек.

За время пандемии умерло - 11 человек. За сутки новых летальных случаев не зафиксировано.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторного центра поступило 1482 подозрения на COVID-19. За последние сутки получено 42 сообщения о подозрении.

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