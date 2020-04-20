EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
  8081  106
Материалы по теме:
Все про:карантин (3418) Париж (355) Франция (2223) вода (386) COVID-19 (4188) коронавирус (2835)

 В Париже в трубах, по которым протекает техническая вода, нашли коронавирус

В четырех пробах воды из 27 был обнаружен COVID-19.

Об этом сообщает Le Figaro, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается. что коронавирус обнаружили, когда брали образцы воды для анализа: в четырех пробах из 27 был COVID-19.

Мэр Парижа заверил, что анализ воды показал "крошечные следы" коронавируса, и отметил, что техническая вода в городе протекает по отдельной системе труб, которая не связана с кранами в жилых домах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня Германия, Франция, Чехия, Польша и Норвегия ослабляют карантин

Городская власть приказала немедленно прекратить использование технической воды, которую используют в фонтанах, а также для полива парков и очистки улиц.

Каким образом коронавирус оказался в воде, пока не известно. Образцы проб направили на анализ в Региональное агентство по вопросам здравоохранения.

До этого в ВОЗ отмечали, что "на сегодня нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 передается через канализационные системы с очисткой сточных вод или без них".

Источник: https://censor.net.ua/n3190204
 
 
 Топ комментарии
 
Если внимательно проследить за странами, попавшими в зависимость от мировых банкиров, то сценарий их агентуры (на всех этажах власти) в "борьбе с коронавирусом" примерно одинаков: всё закрыть, остановить, заморозить, прекратить и т.д. То есть нанести столь чудовищный ущерб какой только возможно. Что значит прекратить полив улиц ? Это значит что загрязнённость воздуха возрастёт в десятки, если не сотни раз. Заболеваемость населения всеми видами лёгочных болезней резко возрастёт: пострадают прежде всего астматики, но не только: в уличной пыли содержится масса всякой дряни, которую теперь ветер будет носить по городу, заражая и отравляя население.
 показать весь комментарий
 
Вы еще в вентиляции многоетажек проверьте. Люди будут выбегать из домов как во время землетрясения
 показать весь комментарий
 
Кто привык за короновирус бороться с нами вместе пускай запьет. Кто пьян тот смеется, кто хочет тот убьется, кто ищет тот всегда найдет короновирус🐸
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ой блд сенсация, нашли вирус в технической воде.
Если бы проверили на герпес, или гепатит или что другое - тоже нашли бы.
Она потому и называется техническая что ее пить нельзя.
 показать весь комментарий
 
"Каким образом коронавирус оказался в воде, пока не известно".
Известно. Коронавирус переносится на подошвах обуви. Это доказано. Вода после полива улиц, по которым ходили люди в не дезинфицированной обуви после посещения, например, больниц, попадает в канализационные трубы. Вот и вся разгадка. Сомневаюсь, что техническую воду до сих пор дезинфицировали, как питьевую. А получается, что надо. Это и нас касается.
 показать весь комментарий
 
 
Это же общеизвестный факт - в городских фонтанах очень грязная вода по бак показателям.
 показать весь комментарий
 
Почему-то сразу вспомнился фильм "Видок"...
Та же самая хрень... только у теперешних есть инет и айфоны...
Но вот бардак тот же...
 показать весь комментарий
 
надеюсь, наши водоканалы проверяют воду на коронавирус???
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх