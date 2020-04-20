 В Париже в трубах, по которым протекает техническая вода, нашли коронавирус

Об этом сообщает Le Figaro, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается. что коронавирус обнаружили, когда брали образцы воды для анализа: в четырех пробах из 27 был COVID-19.
Мэр Парижа заверил, что анализ воды показал "крошечные следы" коронавируса, и отметил, что техническая вода в городе протекает по отдельной системе труб, которая не связана с кранами в жилых домах.
Городская власть приказала немедленно прекратить использование технической воды, которую используют в фонтанах, а также для полива парков и очистки улиц.
Каким образом коронавирус оказался в воде, пока не известно. Образцы проб направили на анализ в Региональное агентство по вопросам здравоохранения.
До этого в ВОЗ отмечали, что "на сегодня нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 передается через канализационные системы с очисткой сточных вод или без них".
Если бы проверили на герпес, или гепатит или что другое - тоже нашли бы.
Она потому и называется техническая что ее пить нельзя.
Известно. Коронавирус переносится на подошвах обуви. Это доказано. Вода после полива улиц, по которым ходили люди в не дезинфицированной обуви после посещения, например, больниц, попадает в канализационные трубы. Вот и вся разгадка. Сомневаюсь, что техническую воду до сих пор дезинфицировали, как питьевую. А получается, что надо. Это и нас касается.
Та же самая хрень... только у теперешних есть инет и айфоны...
Но вот бардак тот же...