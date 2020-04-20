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 Происшествия
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Все про:драка (1799) Пасха (165) Нацполиция (11261) Донецкая область (4460)

 На Пасху произошла массовая драка с участием около 100 человек на Донетчине, - полиция

В Новотроицком Донецкой области 19 апреля между жителями произошел конфликт, который перерос в массовую драку с участием около 100 человек. Полиция открыла 2 производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение управления Нацполиции в области.

"Вчера, 19 апреля 2020 года, в Новотроицком произошел конфликт с дракой, в котором приняли участие около 100 человек. Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями", - говорится в сообщении.

Так, злоумышленники пытались перевернуть транспортные средства, стоявшие рядом с местом происшествия, поэтому полицейские были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление.

Нарушение общественного порядка было прекращено. По факту возбуждено два уголовных производства с предварительной квалификацией по ч.1 ч 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц и всех обстоятельств происшествия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190203
 
 
 Топ комментарии
 
Это обычное дело для тех краев
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чем ближе к рашке, тем дебильнее народ
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Погуляли. Помню, в 70-е в одной из передач "вражьих голосов" западный журналист поделился своими впечатлениями о праздновании (любого праздника) в России: "Женщины поют и плачут, мужчины пьют и дерутся". Что тут еще добавишь? Дамбас, однако...
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чем ближе к рашке, тем дебильнее народ
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Так туда они из параши и завезенные
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Как не прискорбно мне харьковчанину ,но вы правы . Чем больше кацапов на кв,метр тем хуже для всех ,включая самих игроков на балалайке б
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За даними поліції жодна людина підчас драки не постраждала
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А почему только 2? Остальные что соблюдали карантиную дистанцию?
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ну млин , вы свиноботы везде свое рыло всунете.., причем здесь ЗЕленые к драке пьяных донбасят?
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Это ты, ду...а, не знаешь что костюмы химзащиты - зелёного цвета.
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Ти лежи і мовчи. Маску ІВЛ не скидай, дивись. Згадуй цікаві моменти життя. І так буде з кожним, хто хамить людям без приводу і по.
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Вань, в украинском нет ИВЛ))) Правильно ШВЛ))) Ты же вроде уже переобулся, так чего до сих пор обижаешься на наезды на зеленых?))) Рефлекторно?)))
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А за кого они во втором туре голосовали?)))) Дрались верящие бубочке с теми, кто разуверился в нем)))
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Яйцями бросались? Или отбили друг другу?
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это они коронавирус с друг друга выбивали ..
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Погуляли. Помню, в 70-е в одной из передач "вражьих голосов" западный журналист поделился своими впечатлениями о праздновании (любого праздника) в России: "Женщины поют и плачут, мужчины пьют и дерутся". Что тут еще добавишь? Дамбас, однако...
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умственно отсталое средневековье, генетическая алкашня
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Якось ще до війни спитав донецького меломана про тусівки під "танком", який у 70-80-ті роки називали Tarkus. Він почав розповідати в деталях про наймасштабнішу бійку між двома "субкультурними" угрупуваннями підлітків. Хто був з битами, хто з ланцюгами, хто куди бігав щоби викликати підкріплення. А сам оповідач, отримавши бойову травму на початку бійки, заліз на танк і звідти диригував своїм "військом". За що отримав почесну кликуху "Ленін".
Данецьк...
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Их было 5, нас - 25,
Дрались-дрались, пока не сравнялись.
Потом они побежали.
И если бы они нас догнали, мы бы им ещё дали.
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Тююю, Варфоломеевская ночь?
С местечковым колоритом??))
😇
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сторонники и противники карантина сошлись стенка на стенку
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в новотроицком, такая старинная традиция их руцких дидов, как внутрисельские или межсельские кулачные бои, должна была бы проходить на троицу, а не на пасху. ну то такэ главное, шо диламдидов верны ))
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А у кафе "Метелица", сто мужиков метелятся...
Ось звідки виконавці блатняка беруть сюжети своїх висерів!
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Це ж там Новотроіцький монастир? Чи не пов'язано з карантином і наказом РПЦ відслужити Великдень
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10 км. от Новотроицкого.

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь - монастырь Донецкой епархии Украинской православной церкви, расположенный в селе Никольское Волновахского района Донецкой области. Основан в 1998 году схиархимандритом Зосимой в селе Никольское Волновахского района Донецкой области.
Покойный батюшка Зосима был духовным наставником Януковича.
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писала і сумнівалася. Та далеченько тоді від монастиря
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Конфликт был на национальной почве? Одни говорили что сталин был еврей, другие что русский?
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любители древнееврейских сказок про похитителя осла резвяться
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Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями", -Источник: https://censor.net.ua/n3190203
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Тобто побилися прихильники Зе із прихильниками ОПЗЖ.
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Скоре всего "прихильникам" сывочёлого гандона шото не понравилось.....
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Емм, а там такі є? Даунбас ж поголовно проголосував за Зе і опзж...
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Говно есть везде, без этого никак!
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Руки атисептиком протерли і "вперед", що ж це за свято без ...
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На рудники всех отправить . Работа на рудниках всех лечит.
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Новотроицкое и Докучаевск - это и есть карьер. Щебёнку для ж.д оттуда везут. Радиация не зашкаливает но присутствует.
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Пока все рванули на беспорядки, дрг спокойно могла зайти на нашу территорию.
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Ще є Волинський вугільний басейн -це Західна Украіна.
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На бамбасе пьянка и мордобой - это нормально
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Беснуются в праздник...Завезли когда-то туда быдла в товарных вагонах ... Бить морды в пьяном угаре-это для них традиция и необходимость....
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Де живуть кацапи, там дикунство не дивина, вони так звикли"праздновать" - незалежно який "праздник" -релігійний чи "советский". Явно кацапи перепились на "могилках".
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так от, чим займаються жителі Донбасу у вільний від годування України час!
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Вирішували, з якого кінця скрепно крашенки бити? На Великдень сталася масова бійка за участю майже 100 осіб на Донеччині, - поліція - Цензор.НЕТ 5427
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KatrinOstin108

Почему у полицая Грустное е54л0
Потому что, полицая
Все конкретно зае5ало
Зае5ал начальник строгий
С "палочной" зарплатой
Зае5ал закладчик сранный
весь товар припрятал!
Зае5ал народ забитый ,
нету у них денег
Зае5али блин кредиты, ипотека

в магазинах ценник
Потрясти бы сейчас"бизнес".
Да, блин карантин!
Так и ходит грустный мент ,
по улице один
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От карантина офигели, решили размяться.
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Бог дає людям Паску ,а московський лукавий війни ,кров і конфлікти
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Так більше двох же збиратися не можна
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Ще є Волинський вугільний басейн -це Західна Украіна.
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І Львівський (Червоноград)... І там такого немає!
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Сходили в церкву, а потом подрались из-за пасок и причастия (облизывания) одной ложки...
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- Бэрримиор, что это за шум на улице?
- Русские, сер.
- Чего они хотят?
- Однополой любви, сер.
- Им кто-то это запрещает?
- Нет, сер.
- Так почему они шумят?
- *********, сер.
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ДаМбас он такой... Жигули- копейка... Автомобилем даже не назвали... транспортное средство...
А вообще ничего страшного не произошло, кормили-кормили всю Украину, устали и решили расслабиться-развлечься кулачным боем...Так сказать естественный отбор, а тут менты помешали-все живы.. черт знает что...
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Национальная любимая игра у кацапов выпить и подраться.
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