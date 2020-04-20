 На Пасху произошла массовая драка с участием около 100 человек на Донетчине, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение управления Нацполиции в области.
"Вчера, 19 апреля 2020 года, в Новотроицком произошел конфликт с дракой, в котором приняли участие около 100 человек. Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями", - говорится в сообщении.
Так, злоумышленники пытались перевернуть транспортные средства, стоявшие рядом с местом происшествия, поэтому полицейские были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление.
Нарушение общественного порядка было прекращено. По факту возбуждено два уголовных производства с предварительной квалификацией по ч.1 ч 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц и всех обстоятельств происшествия.
Данецьк...
Дрались-дрались, пока не сравнялись.
Потом они побежали.
И если бы они нас догнали, мы бы им ещё дали.
С местечковым колоритом??))
😇
Ось звідки виконавці блатняка беруть сюжети своїх висерів!
Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь - монастырь Донецкой епархии Украинской православной церкви, расположенный в селе Никольское Волновахского района Донецкой области. Основан в 1998 году схиархимандритом Зосимой в селе Никольское Волновахского района Донецкой области.
Покойный батюшка Зосима был духовным наставником Януковича.
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Тобто побилися прихильники Зе із прихильниками ОПЗЖ.
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KatrinOstin108
Почему у полицая Грустное е54л0
Потому что, полицая
Все конкретно зае5ало
Зае5ал начальник строгий
С "палочной" зарплатой
Зае5ал закладчик сранный
весь товар припрятал!
Зае5ал народ забитый ,
нету у них денег
Зае5али блин кредиты, ипотека
в магазинах ценник
Потрясти бы сейчас"бизнес".
Да, блин карантин!
Так и ходит грустный мент ,
по улице один
- Русские, сер.
- Чего они хотят?
- Однополой любви, сер.
- Им кто-то это запрещает?
- Нет, сер.
- Так почему они шумят?
- *********, сер.
А вообще ничего страшного не произошло, кормили-кормили всю Украину, устали и решили расслабиться-развлечься кулачным боем...Так сказать естественный отбор, а тут менты помешали-все живы.. черт знает что...