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 Общество, Здоровье
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 Число зараженных коронавирусом в Европе превысило миллион, - Worldometer. ИНФОГРАФИКА

В Европе количество случаев заболевания коронавирусом превысило миллион человек.

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные международной группы волонтеров Worldometer, отслеживающей распространение коронавирусной инфекции в режиме реального времени.

Так, по состоянию 20 апреля в странах Европы, включая Россию и Турцию, зарегистрировано 1 097 863 подтвержденных случая заражения и 102 485 смертей от нового коронавируса.

Больше всего случаев заболевания в Испании, которая первой из европейских стран перешагнула отметку в 200 тысяч: 20 852 человек умерли, 80 587пациентов выздоровели. Далее идут Италия (178 972 заболевших), Франция (152 894), Германия (145 743) и Великобритания (120 067).

Всего на Европу приходится почти половина количества заражений в мире и более 60% всех летальных случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ: Более 95% смертей от коронавируса в Европе припадает на людей в возрасте от 60 лет

В мире на данный момент 2 419 198 случаев заболевания коронавирусом, при этом 165 775 человек умерли и 633 391 - выздоровели.

Число зараженных коронавирусом в Европе превысило миллион, - Worldometer 01
Число зараженных коронавирусом в Европе превысило миллион, - Worldometer 02
Число зараженных коронавирусом в Европе превысило миллион, - Worldometer 03
Число зараженных коронавирусом в Европе превысило миллион, - Worldometer 04
Число зараженных коронавирусом в Европе превысило миллион, - Worldometer 05

Источник: https://censor.net.ua/n3190202
 
 
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Это не то с чем бы я стал поздравлять.
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Населениие Европы 770 миллионов человек, из них заболел примерно1 миллион или всего 0,13% от всего населения. Есть от чего пугаться?
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Население в мире 7,8 млрд чел., а число зараженных 2 415 299 или всего 0,03%, число болеющих 1 620 591 или 0,02%, а число умерших 165 195 или 0,002%.
И это "смертельная" угроза всему человечеству?
То есть на сегодня (20.04) в мире заражено 2 415 299 чел., из них болеет 1 620 591 чел., а серьезно только 54 215 чел., что составляет всего 3,35% болеющих (или около 2,24% от зараженных). Причем, по статистике разных стран, более 90% серьезно болеющих - это люди старше 70 лет, отягощенные хроническими заболеваниями. А самый высокий процент смертности у больных старше 80 лет. Но возрастной и социальной статистики никто не дает, так как это может пошатнуть коронавирусный миф о его именно «смертельной угрозе» всему миру.
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Жуть как страшно! Боюсь теперь не смогу уснуть.. Пойду всё же попытаюсь.. Кількість заражених коронавірусом у Європі перевищила мільйон, - Worldometer - Цензор.НЕТ 667
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До ночі дорахуєте до мільйона слоненят
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Результат массового поражения в Европе прямо пропорционален ее массовой вакцинации прошлых лет от всевозможных насморков . И по этому Европа будет хлебать это дерьмо дольше всех.
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В Итали перед всплеском коронавируса как раз и была проведена массовая "вакцинация".
Вот как самое пораженное коронавирусом Бергамо этим гордилось.
https://www.bergamonews.it/2019/10/21/vaccinazione-antinfluenzale-a-bergamo-ordinate-185-000-dosi-di-vaccino/332164/
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