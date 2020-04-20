 Число зараженных коронавирусом в Европе превысило миллион, - Worldometer. ИНФОГРАФИКА

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные международной группы волонтеров Worldometer, отслеживающей распространение коронавирусной инфекции в режиме реального времени.
Так, по состоянию 20 апреля в странах Европы, включая Россию и Турцию, зарегистрировано 1 097 863 подтвержденных случая заражения и 102 485 смертей от нового коронавируса.
Больше всего случаев заболевания в Испании, которая первой из европейских стран перешагнула отметку в 200 тысяч: 20 852 человек умерли, 80 587пациентов выздоровели. Далее идут Италия (178 972 заболевших), Франция (152 894), Германия (145 743) и Великобритания (120 067).
Всего на Европу приходится почти половина количества заражений в мире и более 60% всех летальных случаев.
В мире на данный момент 2 419 198 случаев заболевания коронавирусом, при этом 165 775 человек умерли и 633 391 - выздоровели.
И это "смертельная" угроза всему человечеству?
То есть на сегодня (20.04) в мире заражено 2 415 299 чел., из них болеет 1 620 591 чел., а серьезно только 54 215 чел., что составляет всего 3,35% болеющих (или около 2,24% от зараженных). Причем, по статистике разных стран, более 90% серьезно болеющих - это люди старше 70 лет, отягощенные хроническими заболеваниями. А самый высокий процент смертности у больных старше 80 лет. Но возрастной и социальной статистики никто не дает, так как это может пошатнуть коронавирусный миф о его именно «смертельной угрозе» всему миру.
Вот как самое пораженное коронавирусом Бергамо этим гордилось.
https://www.bergamonews.it/2019/10/21/vaccinazione-antinfluenzale-a-bergamo-ordinate-185-000-dosi-di-vaccino/332164/