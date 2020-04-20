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 Воздух в Киевской и Житомирской областях очистился почти до нормы, - Гидрометцентр

В Укргидрометцентре заявили, что качество атмосферного воздуха в Киеве, Киевской и Житомирской областях улучшилось, концентрация пыли и остатков горения близка к норме.

Об этом рассказал в ходе брифинга в замдиректора Укргидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 20 апреля благодаря усилиям наших пожарных и некоторым изменениям синоптической ситуации – изменению направления ветра и кратковременным дождям – качество атмосферного воздуха в Киевской, Житомирской областях, где наблюдались наибольшие очаги пожара, а также в Киеве значительно улучшилось", - отметил Прокопенко.

Он подчеркнул, что такое явление, как задымленность, в понедельник уже не наблюдается.

"Качество атмосферного воздуха в Киеве на сегодняшний день близко к обычному для этого периода весны. Зависшие вещества – пыль и остатки горения – близки или несколько выше предельно допустимых концентраций. Содержание в воздухе диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода и формальдегида близки к предельно допустимой концентрации и даже ниже",- рассказал Прокопенко.

По данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir, Киев оказался на 88 месте с индексом 22, что характеризуется как "хороший" уровень.

Напомним, что в субботу вечером украинская столица занимала 1 место по уровню загрязнения воздуха. Ситуация характеризовалась как "очень вредная для здоровья".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самый сложный очаг пожара находится в Чернобыльской зоне вблизи села Рудьки: есть угроза распространения огня на территорию Беларуси, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3190200
 
 
 Топ комментарии
 
Правда, вони не слышно (Киев, Лесной массив)
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Воздух в Киевской и Житомирской областях очистился почти до нормы, - Гидрометцентр

Воздух в Киевской и Житомирской областях очистился почти до нормы, - Гидрометцентр - Цензор.НЕТ 3059 Наверное, быстро норму поменяли?
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Даже улучшилось на один показатель сейчас уже на 89 месте а пару дней назад мы были первыми
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Воздух в Киевской и Житомирской областях очистился почти до нормы, - Гидрометцентр

Наверное, быстро норму поменяли?
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Ну слава Богу! Спаси всех от этого лиха в эти святые дни верующих и неверующих Воздух в Киевской и Житомирской областях очистился почти до нормы, - Гидрометцентр - Цензор.НЕТ 8386
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Правда, вони не слышно (Киев, Лесной массив)
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Даже улучшилось на один показатель сейчас уже на 89 месте а пару дней назад мы были первыми
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Как ты Агамемноном был, так Агамемноном и остался Повітря в Київській і Житомирській областях очистилося майже до норми, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 2022
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Ветер сменил направление. Теперь на Белорусь гонит.
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ОЗОН, ей БОГУ братья словьяне, ОЗОН! Дышите глубже. Вы взволнованы
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Так а чому ж не пишуть яка причина? Тільки сьогодні напрямок вітру змінився з південно західного на південний. І тепер на Київ і всі міста вздовж р. Дніпро вітер іде з Чернігівської області а не від Чорнобильської зони. Я кожен день слідкував за напрямком вітру на протязі тижня. Звичайно ж хлопці молодці і дійсно пожежа значно локалізована але не погашена і продовжує горіти. Також досить складно виявляти нові підпали.
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