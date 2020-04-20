 Киевлянин стрелял из окна по прохожим, он задержан, - полиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.
О выстрелах на улице Академика Стражеско сообщила в полицию жительница столицы.
"В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители узнали, что из окна третьего этажа стрелял мужчина, проживающий в одной из квартир дома. Поскольку добровольно впустить в помещение сотрудников полиции он отказался, то в дом они попали при поддержке сотрудников полка полиции особого назначения №1, где во время проведения неотложного обыска обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина, чтобы скрыть свою причастность к инциденту, закопал оружие в вазон с растениями.
"В дальнейшем пистолет, а также три стреляные гильзы из-под резиновых пуль, которые нашли у подъезда дома, эксперты изъяли и направили на проведение баллистической экспертизы", - рассказали в полиции.
Мужчину задержали. Им оказался местный житель 1979 года рождения, который ранее отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до семи лет заключения.
это же не наш метод !! где гуманизм ?!!
Примерно как зебилы!!! А может это одни и теже???
хотя у Зели подобные "шаманства", на уровне государства, проходят "на ура" у поредевших рядов зебилов..
а вреда Украине от махинаций Моники-разведёнки на несколько порядков больше.. зебилы смотрят на неё и переделывают шумовые игрушки на "прикольные средства производства", как их гнусный Вошьдь..
Мамин-Йурыст опустил планку правового пох.изма ниже уровня плинтуса и продолжает опускать
извините, что не оправдал ожиданий и не сочинил хвалебные оды орлам Авакова, задержавшим зебила-экспериментатора, у которого хватило мозгов разве что проголосовать за Зелю и выбить молотком заглушку из ствола и организовать себе и нам (с *************) проблемы..