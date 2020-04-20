 Киевлянин стрелял из окна по прохожим, он задержан, - полиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

О выстрелах на улице Академика Стражеско сообщила в полицию жительница столицы.

"В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители узнали, что из окна третьего этажа стрелял мужчина, проживающий в одной из квартир дома. Поскольку добровольно впустить в помещение сотрудников полиции он отказался, то в дом они попали при поддержке сотрудников полка полиции особого назначения №1, где во время проведения неотложного обыска обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина, чтобы скрыть свою причастность к инциденту, закопал оружие в вазон с растениями.

"В дальнейшем пистолет, а также три стреляные гильзы из-под резиновых пуль, которые нашли у подъезда дома, эксперты изъяли и направили на проведение баллистической экспертизы", - рассказали в полиции.

Мужчину задержали. Им оказался местный житель 1979 года рождения, который ранее отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до семи лет заключения.

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