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 Киевлянин стрелял из окна по прохожим, он задержан, - полиция. ФОТО

Сотрудники Национальной полиции задержали киевлянина, который в столице стрелял по прохожим. По данным правоохранителей, никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

О выстрелах на улице Академика Стражеско сообщила в полицию жительница столицы.

"В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители узнали, что из окна третьего этажа стрелял мужчина, проживающий в одной из квартир дома. Поскольку добровольно впустить в помещение сотрудников полиции он отказался, то в дом они попали при поддержке сотрудников полка полиции особого назначения №1, где во время проведения неотложного обыска обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет", - говорится в сообщении.

Киевлянин стрелял из окна по прохожим, он задержан, - полиция 01

Отмечается, что мужчина, чтобы скрыть свою причастность к инциденту, закопал оружие в вазон с растениями.

"В дальнейшем пистолет, а также три стреляные гильзы из-под резиновых пуль, которые нашли у подъезда дома, эксперты изъяли и направили на проведение баллистической экспертизы", - рассказали в полиции.

Киевлянин стрелял из окна по прохожим, он задержан, - полиция 02

Мужчину задержали. Им оказался местный житель 1979 года рождения, который ранее отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до семи лет заключения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190199
 
 
 Топ комментарии
 
в США такого би просто застрелив би снайпер і потягли би мертвого "героя" до крематорій.
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Психи повсюду. В психушке сидят только те, кто спалился.
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изоляция... и это только начало... идиоты типа ляшка не понимают, что нагнетание чревато Киянин стріляв із вікна в перехожих, його затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 2383
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великдень святкував, білочка прийшла у гості
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Умственная недоразвитость и мало пис@юлей .
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Психи повсюду. В психушке сидят только те, кто спалился.
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Ви своє психічне здоров'я дуже переоцінюєте..)))
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Это рехформа психбольниц в действии. А суть рехформы: Всех психов - на свободу.
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в США такого би просто застрелив би снайпер і потягли би мертвого "героя" до крематорій.
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Сколько бы он успел перестрелять прохожих, прежде чем его "просто бы снайпер застрелил"???
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Он просто хотел, чтобы во время карантина все сидели дома. Что тут непонятного?
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Відстрілював зебілів. А шо?
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если бы землю в вазоне маслом не полил, могли бы и не найти )
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чувак который купил носки со знаком доллара опасен априори, хотелось бы посмотреть его коллекцию, уверен там есть "папа устал" и "я не алкоголик я дегустатор" увы слов кроме ********* я незнаю, уверен что у него трусы типа я гигантдляписи
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Засунуть этому дебилу пистолет в лупу. И сказать, что он там его прятал от полиции.
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Походу белочка началась на карантине у чувака
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Знал бы что может прилететь ответка, не стрелял бы! Но хоплофобы сами подохнут и других за собой потянут!
Примерно как зебилы!!! А может это одни и теже???
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Похоже ты и есть тот идиот который из окна стрелял.
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Зеленое говно ты опять обосралось? У меня Сайга и она в сейфе разобраная!
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У тебя в "сейфе" член кнурячий! Только присмотрись, он же кривой!
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Канада уже показала, что даже зная что прилетит ответка, неадекваты с оружием будут убивать людей.
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Не знаю как в Киеве, но плотно связан работой с Одессой и одесситами (сам из Винницы), сказали, что из психушки несколько десятков пациентов отправили домой перед карантином. Плюс частичная амнистия, которую по стране объявили (кого там выпустили, хз). Но вот сумасшедших выходок на карантине стало больше.
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Рєхнувся на карантині... Не перший і не останній...
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это не оружие а прибор для отстрела резиновых пуль так что нех пыжиться как террориста задержали Киянин стріляв із вікна в перехожих, його затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 2238
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это турецкий сигнальный (шумовой, стартовый) пистолет, с забитым наглухо тонким стволом и дырочкой вверху для отвода газа, доступный в свободной продаже.. возможно переделанный под травматические патроны, что для такого семизарядного малыша непросто и почти не имеет смысла.. сфотографировано так, чтобы у запуганого зебилами обывателя оставить простор для фантазии..
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..абсолютно не оправдывает..
хотя у Зели подобные "шаманства", на уровне государства, проходят "на ура" у поредевших рядов зебилов..
а вреда Украине от махинаций Моники-разведёнки на несколько порядков больше.. зебилы смотрят на неё и переделывают шумовые игрушки на "прикольные средства производства", как их гнусный Вошьдь..
Мамин-Йурыст опустил планку правового пох.изма ниже уровня плинтуса и продолжает опускать
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Таким "шаманством" население страдало и без всякой зелени. А "мамкин юрист" ничего не не опускал, мудрый нарид выбрал сверх жлоба потому что такое поведение многим ближе.
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..какие ко мне конкретно вопросы?.. я коротко пояснил, для тех кто возможно не совсем в курсе, что это за девайс и его возможная опасность..
извините, что не оправдал ожиданий и не сочинил хвалебные оды орлам Авакова, задержавшим зебила-экспериментатора, у которого хватило мозгов разве что проголосовать за Зелю и выбить молотком заглушку из ствола и организовать себе и нам (с *************) проблемы..
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Что еще надо было делать с таким дебилом-стрелком, если не задерживать? С какого испуга ты решил что от тебя ждут хвалебных од?
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Такое впечатление, что пистолет в говне прятал
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Скажут - хулиганство, а на до бы терроризм, чем это и является...
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А чего собственно ожидали? Психическое здоровье в замкнутом пространстве вообще резко меняется.На фронте бросить гранату в окоп противника,- вообще мелкая шалость,и не более того.
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