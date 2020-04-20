 43-летняя жительница Почаева умерла от коронавируса. За сутки на Тернопольщине - 24 новых случая заболевания COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА в Facebook.

Так, согласно данным областного лабораторного центра, по состоянию на 9 утра 20 апреля на Тернопольщине 414 случаев COVID-19, 6 - летальных.

- 161- жители Монастыриского района

- 42 - жители Кременецкого района

- 39 - жители Бучачского района

- 39 - жители Шумского района

- 30 - жители Залещицкого района

- 28 - жители города Тернополя

- 22 - жители Чертковского района

- 22 - жители Козовского района

- 8 - жители Борщевского района

- 5 - жители Пидгаецкого района

- 4 - жители Тернопольского района

- 4 - жители Гусятинского района

- 4 - жители Теребовлянского района

- 2 - жители Бережанского района

- 2 - жители Збаражского района

- 1 - житель Зборовского района

- 1 - житель Лановецкого района

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Вместе с тем сообщается, что на Пасху в Тернопольской больнице скорой помощи от коронавируса умерла женщина 43 лет. Жительница города Почаев. Пациентка поступила в Почаевскую районную больницу 15 апреля.

"На Пасху, 19 апреля, в 19:30 женщину в тяжелом состоянии перевели в Тернопольскую больницу скорой помощи. У нее подтвердили коронавирус. В этот же день в 21:30 женщина умерла. Выражаем соболезнования родным и близким", - сказано в сообщении.



