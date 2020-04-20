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 Общество, Здоровье
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 43-летняя жительница Почаева умерла от коронавируса. За сутки на Тернопольщине - 24 новых случая заболевания COVID-19

По состоянию на утро 20 апреля на Тернопольщине лабораторно подтверждены 24 новых случая заболевания COVID-19. В общем в области 414 больных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА в Facebook.

Так, согласно данным областного лабораторного центра, по состоянию на 9 утра 20 апреля на Тернопольщине 414 случаев COVID-19, 6 - летальных.

- 161- жители Монастыриского района
- 42 - жители Кременецкого района
- 39 - жители Бучачского района
- 39 - жители Шумского района
- 30 - жители Залещицкого района
- 28 - жители города Тернополя
- 22 - жители Чертковского района
- 22 - жители Козовского района
- 8 - жители Борщевского района
- 5 - жители Пидгаецкого района
- 4 - жители Тернопольского района
- 4 - жители Гусятинского района
- 4 - жители Теребовлянского района
- 2 - жители Бережанского района
- 2 - жители Збаражского района
- 1 - житель Зборовского района
- 1 - житель Лановецкого района

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Вместе с тем сообщается, что на Пасху в Тернопольской больнице скорой помощи от коронавируса умерла женщина 43 лет. Жительница города Почаев. Пациентка поступила в Почаевскую районную больницу 15 апреля.

"На Пасху, 19 апреля, в 19:30 женщину в тяжелом состоянии перевели в Тернопольскую больницу скорой помощи. У нее подтвердили коронавирус. В этот же день в 21:30 женщина умерла. Выражаем соболезнования родным и близким", - сказано в сообщении.

43-летняя жительница Почаева умерла от коронавируса. За сутки на Тернопольщине - 24 новых случая заболевания COVID-19 01
43-летняя жительница Почаева умерла от коронавируса. За сутки на Тернопольщине - 24 новых случая заболевания COVID-19 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190198
 
 
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Завозите еще, без обсервации, хуже уже не будет.
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У Почаївській лаврі на Тернопільщині 19 квітня помер монах, який, за неофіційною інформацією, був заражений COVID-19
Про це повідомляє "Тернопільська газета".
Монах помер 19 квітня, на 77-му році життя. Отця Аверкія характеризують як чудову, добру та скромну людину, яка не брала участь у суперечках та мала величезний авторитет серед братії.
Останнім часом монах не з'являвся на людях. За інформацією джерел видання, в отця Аверкія був коронавірус, проте наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.
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очень высока вероятность того, шо до 15го, она успела таки сходить в последний раз "посвятить вербу" в почаївській лаврі и раздать там уже имеющиеся у неё дары ковируса таким же как и она "істинновіруючим". ну и по дороге многих ничего не подозревающих встречных понаграждать.
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