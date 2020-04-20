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 Происшествия, Общество
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Все про:Беларусь (3016) граница (3376) Житомирщина (883) пожар (4123) Чернобыль (403) Зона отчуждения (172) ГСЧС (2623)

 Самый сложный очаг пожара находится в Чернобыльской зоне вблизи села Рудьки: есть угроза распространения огня на территорию Беларуси, - ГСЧС

Самый сложный очаг лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения находится вблизи села Рудьки в Иванковском районе.

Об этом сообщили на брифинге представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным ГСЧС, самый сложный очаг находится вблизи села Рудьки, еще два очага тушат в районе сел Россоха и Кривая Гора. Сейчас спасатели пытаются не пропустить огонь на территорию Беларуси.

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"Самый сложный очаг пожара находится вблизи села Рудьки, где принимаются все возможные меры для недопущения перехода пожара на территорию Республики Беларусь. Другие два очага вблизи сел Россоха и Кривая Гора не несут угрозы лесным массивам и другим территориям зоны отчуждения", - рассказали в службе.

Отмечается, что ГСЧС сегодня продолжает мероприятия по ликвидации лесных пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения.

"В Чернобыльской зоне на утро удалось локализовать один очаг пожара. В настоящее время основные усилия направлены на тушение трех очагов вблизи населенных пунктов Россоха, Кривая Гора и Рудьки. А также двух торфяников в очагах, пройденных огнем", - добавили представители ГСЧС.

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Напомним, пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. Он охватил территорию более чем 4 тыс. га. Кроме того, пожары в Зоне отчуждения продолжаются с 4 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3190194
 
 
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ну и нормально .. пусть сябры теперь тушат !
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Спільники нашого ворога рОСІЇЇ, такіж нам вороги, якшо вигорить пів білорусії, на це на допомогу, тимпаце в росії проладуть білоруські банани з ананасима та білоруська червона риба, брехуні треба карати а лУКАЩЕНКО дуже хитрий а наша зелена бубочка бере його в приклад
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Торфяні болота не погасиш..
Хріново..
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Белорусы спокойно наблюдают, значит они подожгли.
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Зимбабвийцы тоже не сильно озабочены, может они ?
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Лука там поставить тракторний заслон.
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Забезпечити місцеві громади і пожежних ВОДЯНИМИ
ПОМПАМИ (бажано якісними (японськими и т.п., бо китайські на 2-й рік -
металолом)) і пожежними рукавами з тройніками. Будь який транспорт з таким
обладнанням стає ПОЖЕЖНОЮ МАШИНОЮ. Можна
пожежників, як дісант, доставляти з помпами в важкодоступні місця.

Тільки вийшов указ про створення 6 дослідних
станцій в Чорнобилі, то відразу розпочалася пожежа. Випадковість??? З сухою
травою і деревами треба боротися (розчищати, утилізувати). Це міна сповільненої
дії. Будь який недопалок може призвести до пожежі. Бачили, що взимку було в
Австралії, то влітку буде у нас. ЗЕЛЕНСЬКОМУ, ТЕРМІНОВО, необхідно звернутися
за міжнародною допомогою для гасіння пожеж. Налагодити контроль за ситуацією
(самому сісти у вертоліт, дані з супутників, звіти губернаторів і т.п.),
загасити пожежу і з досвідченими фахівцями (ні з "молокососами")
розробити методи гасіння на майбутнє, тому що цього літа ПРОГНОЗУЮТЬ ПОСУХУ. Також, слід обмежити експорт
агро-продукції, проаналізувати держрезерви на рік (в т.ч. кукурудзи та
соняшника), бо можна стати автором ГОЛОДОМОРУ.
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касаби сплять і бачать, підкасабники роти відкрили



Львовский метрополитен@natohawks





Друзья, давайте сделаем свинособачку известной.
Живет в Киеве. Паспорт РФ. Семья в Москве. Совладелец ТРЦ «Dream Town», ФЦ «Аквариум», ресторанов «Шахерезада», магазинов «Lee Cooper Jeans».
Что-то мне подсказывает шо в скором времени его бизнес сойдет на нет

Найскладніший осередок пожежі міститься у Чорнобильській зоні поблизу села Рудьки: є загроза поширення вогню на територію Білорусі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 118
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Вообщето, если пять раз крикнуть слава украине, два раза зигануть и помолиться св. петру-заступнику пожар может переместиться на грыбовичскую свалку
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Надо бросить туда все силы. Нам чужих пожаров не хватало. У самих не -нет, да загорится.
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А белорусы чего щелкают, ждут пока и у них гореть начнет ?
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