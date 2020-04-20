 Самый сложный очаг пожара находится в Чернобыльской зоне вблизи села Рудьки: есть угроза распространения огня на территорию Беларуси, - ГСЧС

Об этом сообщили на брифинге представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным ГСЧС, самый сложный очаг находится вблизи села Рудьки, еще два очага тушат в районе сел Россоха и Кривая Гора. Сейчас спасатели пытаются не пропустить огонь на территорию Беларуси.
"Самый сложный очаг пожара находится вблизи села Рудьки, где принимаются все возможные меры для недопущения перехода пожара на территорию Республики Беларусь. Другие два очага вблизи сел Россоха и Кривая Гора не несут угрозы лесным массивам и другим территориям зоны отчуждения", - рассказали в службе.
Отмечается, что ГСЧС сегодня продолжает мероприятия по ликвидации лесных пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения.
"В Чернобыльской зоне на утро удалось локализовать один очаг пожара. В настоящее время основные усилия направлены на тушение трех очагов вблизи населенных пунктов Россоха, Кривая Гора и Рудьки. А также двух торфяников в очагах, пройденных огнем", - добавили представители ГСЧС.
Напомним, пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. Он охватил территорию более чем 4 тыс. га. Кроме того, пожары в Зоне отчуждения продолжаются с 4 апреля.
Хріново..
ПОМПАМИ (бажано якісними (японськими и т.п., бо китайські на 2-й рік -
металолом)) і пожежними рукавами з тройніками. Будь який транспорт з таким
обладнанням стає ПОЖЕЖНОЮ МАШИНОЮ. Можна
пожежників, як дісант, доставляти з помпами в важкодоступні місця.
Тільки вийшов указ про створення 6 дослідних
станцій в Чорнобилі, то відразу розпочалася пожежа. Випадковість??? З сухою
травою і деревами треба боротися (розчищати, утилізувати). Це міна сповільненої
дії. Будь який недопалок може призвести до пожежі. Бачили, що взимку було в
Австралії, то влітку буде у нас. ЗЕЛЕНСЬКОМУ, ТЕРМІНОВО, необхідно звернутися
за міжнародною допомогою для гасіння пожеж. Налагодити контроль за ситуацією
(самому сісти у вертоліт, дані з супутників, звіти губернаторів і т.п.),
загасити пожежу і з досвідченими фахівцями (ні з "молокососами")
розробити методи гасіння на майбутнє, тому що цього літа ПРОГНОЗУЮТЬ ПОСУХУ. Також, слід обмежити експорт
агро-продукції, проаналізувати держрезерви на рік (в т.ч. кукурудзи та
соняшника), бо можна стати автором ГОЛОДОМОРУ.
Львовский метрополитен@natohawks
Друзья, давайте сделаем свинособачку известной.
Живет в Киеве. Паспорт РФ. Семья в Москве. Совладелец ТРЦ «Dream Town», ФЦ «Аквариум», ресторанов «Шахерезада», магазинов «Lee Cooper Jeans».
Что-то мне подсказывает шо в скором времени его бизнес сойдет на нет