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 Неизвестный ночью пытался поджечь здание иудейской религиозной общины в Херсоне, - Нацполиция

Неизвестный мужчина ночью 20 апреля пытался поджечь здание иудейской религиозной общины в Херсоне. Полиция устанавливает его личность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции.

"Сегодня около трех часов ночи в "Единый центр 102" полиции Херсонской области позвонил житель областного центра. Заявитель рассказал, что увидел, как неизвестный мужчина поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины по ул. Театральной и скрылся. Также херсонец сообщил, что пожар не произошел, потому что жидкость не разгорелась",- сказано в сообщении.

Так, при осмотре места происшествия правоохранители обнаружили остатки стеклянной бутылки с частицами легковоспламеняющегося вещества, вещественные доказательства направлены на исследование.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале Единого учета, проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190193
 
 
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Це перший дзвіноччо зелені бубочи, чим більше ві бу де у влади тим більше Українці будуть стивати антісімітами, щоб це зупинити бубочці пора писати заяву лро звілнення з президенства
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Глянь, синку! Що це таке в кутку чорніє? То не жиди?
- Ні, батьку! Це ж рояль!
- А що це таке у тім роялі біленьке? То не жиди?
- Ні, батьку! Це клавіші!
- Синку! А з чого вони зроблені?
- Зі слона!
- От кляті жиди! Слоника замордували!
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а если бы каменные колонны горели как порох, поджёг мог бы и удасца ))
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Вже не перший раз намагаються підпалити двері будинків цих релігіозних общин. Але бог їх береже і підпал не вдається. Настільки вірять у божий захист, що вперто не хочуть встановлювати відеокамери. І тільки громадяни, яких в цей час мучить безсоння, можуть описати загальний вигляд і напрям втечі палія. Собаку ж для пошуку слідів не привозили. І камер на інших будинках певно не було. Звідки в якомусь Херсоні відео камери? Невідомий вночі намагався підпалити будівлю іудейської релігійної громади в Херсоні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 764
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хіба так палять??? Кривоногий рукожоп
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Гоя зловили, ще мабуть партквиток "Правого сектору" в кішені "знайшли".
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Это из 73% -й зеБильной отары "обиженный" шо колбасу Зеля по 2,30-ть не зделал как обещал в апреле 2019 года..
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Скоро 73% начнут блеять да и возможно их рук дело все эти пожары. Они ведь жрать на халяву желают ибо Зеля им обещал то а вместо бублика дырка с дулэю...
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Зеклоун, будучи евреем, может открыть ящик Пандоры по отношению к евреям в Украине. Вот тогда они могут вспомнить 30-е годы прошлого века.
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Низзя обижать истинных хозяев страны. Экий наглый гой!
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