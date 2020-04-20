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 Политика Украины, Здоровье
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 На Сумщине объяснили, почему не подали данные по COVID-19: За сутки исследованы 80 образцов, но результаты были получены позднее обычного

В Сумской области результаты исследований на COVID-19 на Пасху, 19 апреля, получили с опозданием, поэтому их вовремя не подали в Киев.

Об этом сказал и.о. директора Сумского областного лабцентру Владимир Збаражский, комментируя заявление министра здравоохранения Максима Степанова о том, что семь областей не подали информацию по тестированию на коронавирус за минувшие сутки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Пасху в лаборатории обрабатывали около 80 образцов. Результаты исследований получили только в 23.00, а отчетность подается по состоянию на 22.00", - отметил Збаражский.

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По его словам, новых случаев COVID-19 в области за минувшие сутки не подтверждено.

Как сообщалось, во время брифинга в понедельник, 20 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что семь областей, в частности Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая, не подали ни одной информации по тестированию украинцев на коронавирус за прошедшие сутки.

Источник: https://censor.net.ua/n3190192
 
 
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Не встигли, бо стояли у черзі святити кулічі На Сумщине объяснили, почему не подали данные по COVID-19: За сутки исследованы 80 образцов, но результаты были получены позднее обычного - Цензор.НЕТ 3700
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ніхто ніде не стояв у нас були онлайн-трансляції з храмів люди просто святкували за такі доречі ніяких надбавок медикам немаєдеякі отримали ще менше ніж у березні
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Якщо у медиків була зичайна зміна, то чому вони не встигли так, як вони встигали до того на саме таких звичайних змінах?
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в Україні 30 років знущалися з медиків та вчителів тому більшість народу виросла дурними та хворими (на голову)
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у самих медиків, можливо, і звичайна зміна була; а от, наприклад, у начальства медиків міг бути вихідний... Міг бути вихідний у завскладів, де зберігаються реагенти для аналізів... Тут фактор вихідного дня спрацьовує досить таки в несподіваних іпостасях... всього не передбачиш...
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і далі ріжуть зарплати медикам. Тільки завтраками годують. Може, і виплатять обіцянки тоді, коли продукти вдвіччі пожорожчають, а долар буде по 50... Хіба вперше таке в нашій історії?
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У всьому винні вихідні - бо у вихідні люди не можуть хворіти та помирати.
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