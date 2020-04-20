 Пытался разобрать снаряд: на Донетчине 24-летний мужчина умер от полученных в результате взрыва травм, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.
"Вчера в Никольское отделение полиции поступило сообщение о том, что в результате взрыва погиб 24-летний житель села Веселое Никольского района Донецкой области.
Правоохранители установили, что потерпевший за пределами села нашел снаряд от РПГ, принес домой и пытался его разобрать, что и привело к взрыву.
С многочисленными травмами пострадавшего доставили в больницу г. Мариуполь, а затем оперативно отправили в Запорожье, где сегодня парень умер.
Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Правоохранители призывают граждан соблюдать правила безопасности, которые спасут жизнь:
- ограничьте пребывание в местах, где есть риск наткнуться на предметы войны: в лесополосах, возле водоемов, в заброшенных домах, районах, где ранее велись активные боевые действия;
- всегда контролируйте ситуацию вокруг себя: внимательно смотрите под ноги и вокруг;
- не касайтесь обнаруженного подозрительного предмета и не давайте это делать другим;
- по возможности Огородите место обнаружения подозрительного предмета и организуйте охрану;
- не пытайтесь разобрать или сжечь обнаруженный взрывоопасный предмет. Это почти в 100% случаев является причиной взрыва;
- немедленно сообщите об опасной находке по телефонам "101" или "102".
Там еще есть!
- Нічого! У мене, ще є!
Старый не знал - что такое фугас.
Ножик достал, чтоб разрезать и съесть...
Ноги нашлись километров за шесть." (С - советский детский фольклор)
"Дедушка в поле нашёл ананас.
Старый не знал - что такое фугас.
Ножик достал, чтоб разрезать и съесть...
Яйца нашлись километров за шесть."