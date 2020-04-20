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 Происшествия
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Все про:боеприпасы (1324) взрыв (4462) Донецкая область (4460)

 Пытался разобрать снаряд: на Донетчине 24-летний мужчина умер от полученных в результате взрыва травм, - полиция

24-летний местный житель пытался разобрать взрывоопасный предмет, который нашел возле села. Произошел взрыв. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

"Вчера в Никольское отделение полиции поступило сообщение о том, что в результате взрыва погиб 24-летний житель села Веселое Никольского района Донецкой области.

Правоохранители установили, что потерпевший за пределами села нашел снаряд от РПГ, принес домой и пытался его разобрать, что и привело к взрыву.

С многочисленными травмами пострадавшего доставили в больницу г. Мариуполь, а затем оперативно отправили в Запорожье, где сегодня парень умер.

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Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Правоохранители призывают граждан соблюдать правила безопасности, которые спасут жизнь:

- ограничьте пребывание в местах, где есть риск наткнуться на предметы войны: в лесополосах, возле водоемов, в заброшенных домах, районах, где ранее велись активные боевые действия;

- всегда контролируйте ситуацию вокруг себя: внимательно смотрите под ноги и вокруг;

- не касайтесь обнаруженного подозрительного предмета и не давайте это делать другим;

- по возможности Огородите место обнаружения подозрительного предмета и организуйте охрану;

- не пытайтесь разобрать или сжечь обнаруженный взрывоопасный предмет. Это почти в 100% случаев является причиной взрыва;

- немедленно сообщите об опасной находке по телефонам "101" или "102".

Источник: https://censor.net.ua/n3190191
 
 
 Топ комментарии
 
- Кум, навіщо ти пилиш гранату, вона вибухне!?
- Нічого! У мене, ще є!
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Спрашивается, ну вот нахуя оно полезло разбирать снаряд...!?
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Спрашивается, ну вот ***** оно полезло разбирать снаряд...!?
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Ему сказали, что, если он очень-очень быстро разберет снаряд, то бородатый седой дядька даст ему премию.
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Достать боезаряд, чтобы рыбу глушить.
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Любознательность - склонность к приобретению новых знаний, проявление потребности пытливого ума в стремлении к познанию
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- Кум, навіщо ти пилиш гранату, вона вибухне!?
- Нічого! У мене, ще є!
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Мужчина пытался разобрать снаряд, но снаряд успел раньше разобрать мужчину... Намагався розібрати снаряд: на Донеччині 24-річний чоловік помер від травм унаслідок вибуху, - поліція - Цензор.НЕТ 7069
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"Дедушка в поле нашёл ананас.
Старый не знал - что такое фугас.
Ножик достал, чтоб разрезать и съесть...
Ноги нашлись километров за шесть." (С - советский детский фольклор)
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А за шесть километров в противоположную сторону от эпицентра взрыва рассказывали уже такой вариант
"Дедушка в поле нашёл ананас.
Старый не знал - что такое фугас.
Ножик достал, чтоб разрезать и съесть...
Яйца нашлись километров за шесть."
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не жалко конечно, но и премию Дарвина он не заслужил, жрать видимо захотелось вот и итог
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шо искал? алмазы брильянты? это полудурок такие нужны Исусу
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Каждому сепару по снаряду, для разборки!!!!
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Внёс собственный вклад в разминирование донбасса
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А чи це часом не бойовик з групи зрадника шайтанова готував вбивство з РПГ міністра Авакова. Лейтенант Баканов: Разберитесь с этим чертом.
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