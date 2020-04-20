 Полиция задержала мужчину, сообщившего на Пасху о "заминировании" банкоматов и торговых центров на Черкасщине

Об этом сообщается на сайте Нацполиции, передает Цензор.НЕТ
Отмечается, что житель г. Городища Черкасской области сделал ложное сообщение о заминировании банкоматов и торговых центров, а чтобы взрывов не произошло - требовал один миллион долларов США.
"В то время, когда взрывотехники и кинологи со служебными собаками проводили обследование объектов, оперативники установили местонахождение злоумышленника", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.259 УК (заведомо ложное сообщение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Это был демарш. Типа: "А что ты нам сделаешь, чмошник? Твой бизнес в России, заработки твоего окружения в России, контроль твоего бизнеса в России. Пили себе видосики и не рыпайся. А власть здесь мы".
Это не липецкая фабрика. Это тотальный контроль.
Глава нацполиции заявил, что в храмы в пасхальную ночь пришли около 130 тыс людей. Это, конечно, заниженная цифра.
Служба проводилась в 13 658 храмах. За ночь было выявлено 19 нарушений карантинных ограничений и составлено аж ТРИ протокола.
Карантин у нас до 24 апреля официально. Заигрывания с попами МП и новая вспышка заболеваний, это целиком на совести Авакова и Зеленского.
Роман ДОНИК
"української" влади. Надіються що суди їх будуть випускати.
🤯
Проводилась евакуация сотен больньіх, врачей, с отключением от аппаратов больньіх.
😜