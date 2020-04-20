EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия, Общество
  759  18
Все про:минирование (920) Пасха (165) Черкасщина (658)

 Полиция задержала мужчину, сообщившего на Пасху о "заминировании" банкоматов и торговых центров на Черкасщине

Сотрудники Национальной полиции задержали мужчину, который на Пасху сделал ложное сообщение о заминировании банкоматов и торговых центров в Черкасской области.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции, передает Цензор.НЕТ

Отмечается, что житель г. Городища Черкасской области  сделал ложное сообщение о заминировании банкоматов и торговых центров, а чтобы взрывов не произошло - требовал один миллион долларов США.

"В то время, когда взрывотехники и кинологи со служебными собаками проводили обследование объектов, оперативники установили местонахождение злоумышленника", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.259 УК (заведомо ложное сообщение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчину, совравшего о минировании станции метро "Нивки", посадили на 2 года

Источник: https://censor.net.ua/n3190190
 
 
 Топ комментарии
 
А сколько попов РПЦ МП сатаната задержала вчера наша славная полиция Рюкзакяна?))))
 показать весь комментарий
 
таким нужно только жопу паяльником минировать .. только тогда может и поумнеют ..
 показать весь комментарий
 
Кацапські свинособаки учули слабину від нинішньої
"української" влади. Надіються що суди їх будуть випускати.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Необхідно впаяти довбню десятку-нехай посидить ,подумає над своїми вчинками. Поліція затримала чоловіка, який повідомив на Великдень про "замінування" банкоматів і торгових центрів на Черкащині - Цензор.НЕТ 9602
 показать весь комментарий
 
 
В Середньовіччя йому б просто відрізали язика...
 показать весь комментарий
 
Ах, какой был мужчина, Настоящий полковник!
 показать весь комментарий
 
таким нужно только жопу паяльником минировать .. только тогда может и поумнеют ..
 показать весь комментарий
 
 
А сколько попов РПЦ МП сатаната задержала вчера наша славная полиция Рюкзакяна?))))
 показать весь комментарий
 
 
Почему? Почему нельзя было ввести комендантский час на одну ночь?! или кто в доме хозяин

Это был демарш. Типа: "А что ты нам сделаешь, чмошник? Твой бизнес в России, заработки твоего окружения в России, контроль твоего бизнеса в России. Пили себе видосики и не рыпайся. А власть здесь мы".

Это не липецкая фабрика. Это тотальный контроль.

Глава нацполиции заявил, что в храмы в пасхальную ночь пришли около 130 тыс людей. Это, конечно, заниженная цифра.

Служба проводилась в 13 658 храмах. За ночь было выявлено 19 нарушений карантинных ограничений и составлено аж ТРИ протокола.

Карантин у нас до 24 апреля официально. Заигрывания с попами МП и новая вспышка заболеваний, это целиком на совести Авакова и Зеленского.
Роман ДОНИК
 показать весь комментарий
 
 
Кацапські свинособаки учули слабину від нинішньої
"української" влади. Надіються що суди їх будуть випускати.
 показать весь комментарий
 
 
Ось і наслідок "покращення" -дурдоми ліквідовують..
🤯
 показать весь комментарий
 
Почему не задерживается помощник зеленого депутуата Тищенко, которьій "минировал" Александровскую больницу?
Проводилась евакуация сотен больньіх, врачей, с отключением от аппаратов больньіх.
 показать весь комментарий
 
 
Я не знаю, что происходит, но я беспокоюсь из-за количества психов вокруг меня.🤯
 показать весь комментарий
 
 
черкащина - край банкоматов и торговых центров. теоретически, одна из беднейших областей Украины. одни её дороги - дорогого ремонта машин стоят!
 показать весь комментарий
 
 
В Киеве "заминировали" психбольницу. Пациентов решили не эвакуировать, а поймали минера... - Психом больше, психом меньше...
 показать весь комментарий
 
Захватить мир - пол дела. Главное как им править втихаря от санитаров...
😜
 показать весь комментарий
 
Назвіть прізвище, покажіть фотографію цього екстремала, назвіть всю його рідню ... Нехай земля горить під такими клоунами. Чомусь у клятих москалів, у сусідів білорусів, словаків, угорців, поляків таких дзвінків немає
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх