 Полиция задержала мужчину, сообщившего на Пасху о "заминировании" банкоматов и торговых центров на Черкасщине

Об этом сообщается на сайте Нацполиции, передает Цензор.НЕТ

Отмечается, что житель г. Городища Черкасской области сделал ложное сообщение о заминировании банкоматов и торговых центров, а чтобы взрывов не произошло - требовал один миллион долларов США.

"В то время, когда взрывотехники и кинологи со служебными собаками проводили обследование объектов, оперативники установили местонахождение злоумышленника", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.259 УК (заведомо ложное сообщение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

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