 За сутки в России зафиксировано свыше 4 тыс. новых случаев COVID-19, общее число зараженных превысило 47 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 20 апреля сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Общее число за все время эпидемии превысило 47 тысяч. Большая часть случаев заражения приходится на Москву и Подмосковье. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

За предыдущие сутки в стране зарегистрировали свыше шести тысяч новых случаев заражения. Общее число инфицированных накануне составляло более 42 тысяч. Случаи заражения фиксировались во всех субъектах страны. Большая часть из них - в Москве и Подмосковье.

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