 За сутки в России зафиксировано свыше 4 тыс. новых случаев COVID-19, общее число зараженных превысило 47 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 20 апреля сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общее число за все время эпидемии превысило 47 тысяч. Большая часть случаев заражения приходится на Москву и Подмосковье. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.
За предыдущие сутки в стране зарегистрировали свыше шести тысяч новых случаев заражения. Общее число инфицированных накануне составляло более 42 тысяч. Случаи заражения фиксировались во всех субъектах страны. Большая часть из них - в Москве и Подмосковье.
🤔
Догонят и перегонят! Уряяя!))
квалификация врачей не увеличится.Проблема и там и у нас в подходе к медицине:люди -источник дохода и если деньги у пациента есть,то шансы вылечится будут,если денег нет,то звыняйте!
Снимают квартиры и живут по 10-15 человек - вот и результат. скупченность.