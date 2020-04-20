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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, За рубежом
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 За сутки в России зафиксировано свыше 4 тыс. новых случаев COVID-19, общее число зараженных превысило 47 тыс.

В России за сутки выявлено еще 4268 случаев заражения коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 20 апреля сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Общее число за все время эпидемии превысило 47 тысяч. Большая часть случаев заражения приходится на Москву и Подмосковье. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

За предыдущие сутки в стране зарегистрировали свыше шести тысяч новых случаев заражения. Общее число инфицированных накануне составляло более 42 тысяч. Случаи заражения фиксировались во всех субъектах страны. Большая часть из них - в Москве и Подмосковье.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190185
 
   
 Топ комментарии
 
проклятые московские фашисты запретили проведения парада победы 9 мая. эти кремлевские твари хотят забрать самое святое у россиян - право отпраздновать 75-летие великой победы. незабудем не простим!
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Слава тому бандерокитайцю який перший зжер заразливу летючу мишу! Він зробив те чого не змогли зробити усі спецслужби армії світу- заразив десятки тисяч кацапів коронавірусом! За добу в Росії зафіксовано понад 4 тис. нових випадків COVID-19, загальна кількість заражених перевищила 47 тис. - Цензор.НЕТ 2468
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все умрут. ты тоже.
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члєніна в крематорій-)(уйлу приготуватися на винос.
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Яких 47 тисяч, там 147 мільйонів зомбованих мутантів, їх крематорій виправить, дебілів.
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"єтат дєнь пабєдииии...каронавірусом пропах!"
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Вроде снижение.
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Да, пошло на убыль.
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Были выходные, не всю статистику подали, как и у нас.
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С учетом закрытости и что бы не испортить Статистику , - нужно 47 умножить на 10 и то не Факт.
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ща бывшие комсомольцы участни секты похитителя ослов подтянутся
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Выздоровления всем и у нас и в России и в мире.
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Выздоровления всем в мире ми благополучия кроме ватникопитеков, которые должны передохнуть любыми способами в том числе и этим. - так это должно звучать у каждого вменяемого жителя планеты Земля.
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А я всем желаю выздоровления. Я разделяю чётко власть и простой народ.
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А не простой ли руцкий народ, шестой год убивает украинцев?Или лично власть стреляет в украинцев?
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Это вооруженные силы. Армия. а простые рабочие,старики,дети на Урале,Сибири в центре Они тоже убивают?
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Простые сибирские рабочие едут на Донбасс наемниками и тоже убивают.
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Есои и едут. то не 100% та для 80% простый жителей по боку на эту войну. У них своих проблем хватает. Да и глупо отрицать если будут в России много случаев вируса. завозные случаи на Украину тоже будут.. Всем нужно объединиться и победить вирус. А потом уже остальное все решать. На данный момент главная угроза этот Covid. Которому пофиг на национальность и гражданство.
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Во время Второй мировой свою порцию ненависти получали и немецкий бауэер, и мюнхенский профессор, и берлинская певичка. Которым могло быть "побоку на эту войну", но которые наверняка если не голосовали за Гитлера, то симпатизировали его курсу. Называется коллективная ответственность.
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Проценты надутые. Истинные проценты мы не знаем.
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Мне хватит даже 10%.Это те которые проголосовали за убийство украинцев.
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шо ты несёшь , ты шо гундяевских кадил в выходные перенюхалась.. ?
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та мы не против,шоб в раиське жили.если смогут.но в 30-40 вновь образовавшихся бантустанах За добу в Росії зафіксовано понад 4 тис. нових випадків COVID-19, загальна кількість заражених перевищила 47 тис. - Цензор.НЕТ 4993
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попросим у Боженьки прощения за наших оскотинившихся сограждан
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і чого радіємо? звідти наші гастери пруть аж дим іде..чекайте на вулицях рідних міст
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На парашке остались только самые упоротые, которых в Украине называют "хохлы". Все, у кого хоть немного мозгов, уже несколько лет, как перебрались в Европу.
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проклятые московские фашисты запретили проведения парада победы 9 мая. эти кремлевские твари хотят забрать самое святое у россиян - право отпраздновать 75-летие великой победы. незабудем не простим!
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а где крики спецов по спасению экономик от заговоров закулисьи и прав крепостных, нарушаемых тоталитаризмом, укравшего и у тех весну? почаму в раше карантин и гундяевщина заодно в этом деле с ***********? это же родинка этих пропагандонов. почему они все кинулись заботиться о экономике и правах наріда Украины, вместо спасения скрепов своих занихвоевавшихдидов? ))))
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Российские врачи лечат манекенов. Или учатся. Еще непонятно.


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эта фсё абман...вируса нет.вместо больных манекены.заговор алиентов с мирового правительства
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Отож.
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eto primer kak dolzno bit,no v rosije realnosti nicego takogo net
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S vistavki mozet Germaniji ili takoje predlogajet kupit kto to
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и тем не менее, даже при такой заднице, драконовские требования по карантину в параше, светские в сговоре с церковными властями продолжают держать жёстко и даже о послаблении их в ближайшее время речь пока не идёт? сегодня там ни о каких богослужениях с толпами расходников и гробках даже речи быть не может. случайность? ))
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Да главное что бы у нас не было такого. То что у нас 5700 пока что это хорошо.
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всё выше , и выше , и выше заболеваемость и смертность на московии , хоть в чём-то моксовия будет впереди планеты всей !
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********* как всегда топит за карлика , как там грязьпром , который потерял 25% сбыта в Европу и 51% выручки за первый квартал 2020 ? Онолитек ты хренов.Новатек на 50% принадлежит Западу , эфэсбешники продают богатства за копейки , чтобы выжить сегодня , а завтра хоть потоп
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Розумію, що тобі, москалику, болить за безрадісне майбутнє рідної мордовщини, але причому тут це?
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Арифметику учили? Вчера у кацапа (округляя) 6 тысяч новых больных, сегодня 4 тысячи. И тестов они в 2,5 раза больше делают.
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Врежут дуба раньше срока!
Догонят и перегонят! Уряяя!))
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Не вижу смысла в таких новостях,только позлорадствовать.У нас ситуация с медициной мягко говоря не лучше-такая же оптимизация больниц,поликлиник,амбулаторий и врачей,закрытие псих и тубдиспансеров и т.д.От того что за поребриком будет больше зараженных и умерших у нас не будет лучше-оборудования не добавиться,новых больниц не откроется,
квалификация врачей не увеличится.Проблема и там и у нас в подходе к медицине:люди -источник дохода и если деньги у пациента есть,то шансы вылечится будут,если денег нет,то звыняйте!
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Neveritsia takim ciframi sto iz 50 tysiac tolko 400 pomerli.Realno jest kak minimum 4000.Sami sebia obmanyvajet
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якщо статистика правдива, то в них дууууже низька смертність.як і у білорусів, до речі.... з чого б це.Може тому, що вірус з'явився вперше зовсім не в Китаї
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Приємно , що фашистська русня несе втрати . Чим більше москалів здохне тим швидше наступить мир в світі .
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большинство наверно приезжие из таджикистана, дагестана, Кавказа и проч. периферий.
Снимают квартиры и живут по 10-15 человек - вот и результат. скупченность.
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Вы наивны если думаете что так будет.Русские действуют так же как и англичане,японцы,голландцы или американцы на протяжении многих веков.Как говорил кажется Черчилль-"в политике нет друзей,а есть интересы".В мире как и в природе выживает сильнейший.Посмотрите на экспансию Китая в Африке-такое же циничное выкачивание ресурсов в своих интересах.
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