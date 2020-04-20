 Нацгвардия начала антидиверсионную операцию. В Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога, - Аваков. ФОТОрепортаж

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне, обнаружили вот таких 4 "феномена" на площади около 100 м. (см фото) Хорошо, что рядом были силы и удалось быстро потушить", - рассказал глава МВД.

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"Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1.5-2 метра.. лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники и это - особая проблема. И, все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки.. Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены – и принимаем меры. Прошу всех, кто располагает хоть какой-то информацией – позвоните в полицию. Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу". - добавил Аваков.







