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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Нацгвардия начала антидиверсионную операцию. В Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога, - Аваков. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Чернобыльской зоне пресекли попытку совершения поджога.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне, обнаружили вот таких 4 "феномена" на площади около 100 м. (см фото) Хорошо, что рядом были силы и удалось быстро потушить", - рассказал глава МВД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: По Чернобыльской зоне - из 4 очагов один локализирован. По Житомирской - из 4 локализированы 2, - Аваков. КАРТА

Нацгвардия начала антидиверсионную операцию. В Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога, - Аваков 01

"Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1.5-2 метра.. лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники и это - особая проблема. И, все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки.. Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены – и принимаем меры. Прошу всех, кто располагает хоть какой-то информацией – позвоните в полицию. Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу". - добавил Аваков.

Нацгвардия начала антидиверсионную операцию. В Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога, - Аваков 02
Нацгвардия начала антидиверсионную операцию. В Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога, - Аваков 03
Нацгвардия начала антидиверсионную операцию. В Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога, - Аваков 04
Нацгвардия начала антидиверсионную операцию. В Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога, - Аваков 05

Источник: https://censor.net.ua/n3190183
 
   
 Топ комментарии
 
Если власть импотенты если не сказать большее что работает на врага, то дайте людям право самим ловить и уничтожать преступников и вражеских диверсантов. А за поджоги государственной собственности должно быть не смешные штрафы а серьезные тюремные сроки
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Неужто сам Аваков лично поймал за руку?ай да молодец он и пожарник и вирусолог и климатолог и спасатель
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В зону надо отправлять ПЕСов, они своими рожами будут отпугивать диверсантов
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Походу зеленое быдло не на что не способно...
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Видосики осла посмотреть,да советы вселенской глупости изрыгать. Фсе
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В Україна оживає "Партія Кремля". Після анексії Криму вона здавалася приреченою. - Павло Казарін https://www.obozrevatel.com/society/v-ukraina-ozhivae-partiya-kremlya-pislya-aneksii-krimu-vona-zdavalasya-prirechenoyu.htm
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Судя по реакции порохоботов, это их рук дело.
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цензоровские способны только *жечь с дивана.*
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Ну й чучало.Три тижні в обмеженому секторі влаштовуються пожежі,тільки тепер проснувся.
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На місці нападу на Стерненка був автомобіль працівника одеської поліції - документ

Під час нападу на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі два роки тому помітили автомобіль, який належить родині тодішнього радника голови поліції в Одеській області.

Про це "Слідство.Інфо" довідалося із протоколу допиту, який отримало від власних джерел - ідеться у матеріалі. На Сергія Стерненка напали у травні 2018 року, вранці. Йому вистрілили в шию гумовою кулею. Це був другий із загалом трьох нападів на нього. Стрілком, якого затримали до приїзду поліції, виявився раніше судимий за розбій чоловік на ім'я Абзал Баймукашев. Сам Стерненко цей та інші напади пов'язує зі своєю участю в мітингах проти забудов у місті, критикою місцевої влади та конфлікти з керівництвом місцевої поліції.

Утім, як з'ясувало "Слідство.Інфо", на місці злочину в той день була іще одна людина. Це - водій автомобіля Mercedes-Benz, якого помітив свідок. Офіційне слідство з'ясувало, що за кермом авто був тодішній тренер спортивного єдиноборства в одному з клубів Одеси Костянтин Карбенюк. Утім, за даними, які ми отримали одразу від декількох джерел в правоохоронних органах, цей Mercedes-Benz належить родині тодішнього радника голови поліції в Одеській області Руслана Форостяка. Останній був радником тодішнього голови Дмитра Головіна і залишився на своїй посаді до кінця 2019 року.У коментарі "Слідству.Інфо" чоловік зауважив, що продав цей автомобіль кілька років тому людині, яка була на місці злочину. Утім, начебто не зняв його з обліку, так як покупець повністю з ним не розрахувався.

"Я її, звісно, з обліку не знімав, тому що він не до кінця зі мною розрахувався, тому домовленість була така - як він розрахується, то я переоформлю", - сказав Форостяк журналістам.

Водночас "Слідство.Інфо" має в розпорядженні фотографії, на яких зафіксовано, що це авто у 2019 році було припарковане неподалік управління Національної поліції в Одеській області. Форостяк не зміг це пояснити. Як припускає Сергій Стерненко, до організації нападів на нього причетні співробітники поліції.

Усі три напади були протягом 2018-го року. Під час останнього - нападників було двоє. Один з них у ході сутички загинув.

Розслідування нападів на Сергія Стерненка передали до Служби безпеки України. Таке рішення мотивували підозрою, що між нападниками і поліцією є зв'язок. Утім, на сьогодні нікому зі співробітників поліції підозри не оголошено.
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Этим вручить повестки из военкомата и вместе с секретаршами и водителями на помощь отправить. Всех до единого.
У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу: Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію, - Аваков - Цензор.НЕТ 5955
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Проводьте відстріл з гелікоптерів цих подонків ватних і ситуація швидко нормалізується 😁👍
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ну і хто це був, затримали підпалючів??
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Втекли, падли, підземними ходами, виритими заздалегідь
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Якийсь сталкер ходить і сце під дерева напалмом. На дрона ж можна тепловізор повісити і знайти ?
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Упоротые предсказуемо во всех бедах винят Кремль
Зону палят не какие-то диверсанты, а свои, те кто там работает и имеет пропуск для свободного проезда по Зоне. Делается это чтобы заменить недавноназначенное руководство администрации ЧЗО на "свое". Там огромные деньги крутятся.
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Ти, мабуть, уявляєш, якщо рука Кремля, то літак, за штурвалом якого сидить )(уйло, скидає групу штірліців в тил України? Любителів рузького міра повно в Україні, і платити не треба, чисто із ненависті до біндєр можуть робити диверсії.
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Нарешті дійшло на надцятий день,що є підпали
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я это писал с 1-го дня. Достаточно посмотреть на карту возгораний и все ясно - поджигают работники Зоны, у которых автомобиль и спецпропуск на перемещение по Зоне. Вычислить можно элементарно, если есть желание.
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З великою вірогідністю, підпали робляться з території Білорусі за допомогою дронів, які скидують запальні пристрої приймаючи до уваги прогноз напрямку вітрі.

Всім хто хоче дивитися погоду онлайн, в тому числі супутникові знімки пожеж можливо на цьому сайті:
https://www.windy.com/?50.454,30.525,5
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Криминализировать все статьи, касающиеся умышленного нанесения вреда окружающей среде, природе, экологии, флоре и фауне. Это должно стать уголовным преступлением и караться лишением свободы сроком от 5 до 15 лет с конфискацией. В 90% случаев это делают конченые мрази.
Считаю, что в данном случае умышленный поджог является одним из диверсионных действий и может быть инициирован спецслужбами кацапстана с привлечением местной агентуры.
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Михаил Торо Вы правы на 100% , даже к Кашперовскому можно не звонить Диверсионная деятельность в тылу врага Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков - Цензор.НЕТ 8710 Это же только Украинская власть считает , что там мшибратья и Наши люди , а они нас считают Врагами , Фашистами и Бендеровцами Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков - Цензор.НЕТ 8710
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рюкзаков, чючело, снимай погоны и иди нх.
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Аваков! Найми перекладача української. Ти ж ніби державний службовець вищого рангу?
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Вах, слюшай, какой оперативный рюкзачный хачик!
Просто сымолет!
Мамой кланус, вах!
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Це якщо я на своєму городі запалю купу сухого кукурудзиння то мені 17 тисяч вліплять?
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Сначала 17 тысяч, а потом нужно еще морду набить, желательно пару ребер сломать и зубы выбить. Это что бы не забывал и больше так не делал.
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Оце вас так в Британії ковід-19 накрутив, стільки жорстокості?
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Я думаю що 17к грн., це ще мало. Вважаю що 170к грн. для початку, а може й більше як не допоможе. Подивись до якого забруднення оксидом азота NO2 призводить спалювання копалин на відкритому вогні.
https://www.windy.com/-NO2-no2?camsEu,no2,51.148,30.696,7
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Чому не затримали диверсантів? без конкретних затримань це все пустозвонство. Таких феноменів самі пожежники можуть по 10 штук в день робити, щоб збільшити своє фінансування. Авакову і його орлам мало віри. Хай краще розкаже скільки пожежників б"ють байдики в Чорнобильській зоні і порівняє з іншими регіонами. Цікаві цифри
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Пока что, Арсен, лучше всего у тебя получается бороться не с пожарами, а с правосудием, и держать в клетке музыканта-добровольца, волонтера и детского доктора по сфабрикованным обвинениям.
Как же ты жалок в своём негодовании!
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Преступление надо уметь предупреждать, а не бороться с его последствиями - истина банальная, однако даже её не знают в верхах наших.
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russkiy ukrainec Вы про воздушные шары слышали , какие пропуска какая зона Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков - Цензор.НЕТ 7673 Это чистой воды диверсанты из Кремля Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков - Цензор.НЕТ 7673 У нас так наши братья из ПА леса жгли , забыли уже Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію. У Чорнобильській зоні запобігли спробі нового підпалу, - Аваков - Цензор.НЕТ 4016
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Діаметр підпалу вказує на те що той хто підпалив має бути в полі зору того хто фотографує-горить воно пару хвилин.Може це адресний підпал для гарного фото?Якби цей вогник помітили при облітанні і поки б до нього добрались то діаметр вогнища розширився б на десятки метрів.Щось не те.Але картинка ілюстративна-суха рослинність горить швидко.
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и все аваков знает и все умеет, он и вирусолог и проктолог и гинеколог
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