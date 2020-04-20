 Нацгвардия начала антидиверсионную операцию. В Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога, - Аваков. ФОТОрепортаж

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. передает Цензор.НЕТ.
"Вчера, во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне, обнаружили вот таких 4 "феномена" на площади около 100 м. (см фото) Хорошо, что рядом были силы и удалось быстро потушить", - рассказал глава МВД.
"Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1.5-2 метра.. лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники и это - особая проблема. И, все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки.. Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены – и принимаем меры. Прошу всех, кто располагает хоть какой-то информацией – позвоните в полицию. Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу". - добавил Аваков.
Під час нападу на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі два роки тому помітили автомобіль, який належить родині тодішнього радника голови поліції в Одеській області.
Про це "Слідство.Інфо" довідалося із протоколу допиту, який отримало від власних джерел - ідеться у матеріалі. На Сергія Стерненка напали у травні 2018 року, вранці. Йому вистрілили в шию гумовою кулею. Це був другий із загалом трьох нападів на нього. Стрілком, якого затримали до приїзду поліції, виявився раніше судимий за розбій чоловік на ім'я Абзал Баймукашев. Сам Стерненко цей та інші напади пов'язує зі своєю участю в мітингах проти забудов у місті, критикою місцевої влади та конфлікти з керівництвом місцевої поліції.
Утім, як з'ясувало "Слідство.Інфо", на місці злочину в той день була іще одна людина. Це - водій автомобіля Mercedes-Benz, якого помітив свідок. Офіційне слідство з'ясувало, що за кермом авто був тодішній тренер спортивного єдиноборства в одному з клубів Одеси Костянтин Карбенюк. Утім, за даними, які ми отримали одразу від декількох джерел в правоохоронних органах, цей Mercedes-Benz належить родині тодішнього радника голови поліції в Одеській області Руслана Форостяка. Останній був радником тодішнього голови Дмитра Головіна і залишився на своїй посаді до кінця 2019 року.У коментарі "Слідству.Інфо" чоловік зауважив, що продав цей автомобіль кілька років тому людині, яка була на місці злочину. Утім, начебто не зняв його з обліку, так як покупець повністю з ним не розрахувався.
"Я її, звісно, з обліку не знімав, тому що він не до кінця зі мною розрахувався, тому домовленість була така - як він розрахується, то я переоформлю", - сказав Форостяк журналістам.
Водночас "Слідство.Інфо" має в розпорядженні фотографії, на яких зафіксовано, що це авто у 2019 році було припарковане неподалік управління Національної поліції в Одеській області. Форостяк не зміг це пояснити. Як припускає Сергій Стерненко, до організації нападів на нього причетні співробітники поліції.
Усі три напади були протягом 2018-го року. Під час останнього - нападників було двоє. Один з них у ході сутички загинув.
Розслідування нападів на Сергія Стерненка передали до Служби безпеки України. Таке рішення мотивували підозрою, що між нападниками і поліцією є зв'язок. Утім, на сьогодні нікому зі співробітників поліції підозри не оголошено.
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Считаю, что в данном случае умышленный поджог является одним из диверсионных действий и может быть инициирован спецслужбами кацапстана с привлечением местной агентуры.
Просто сымолет!
Мамой кланус, вах!
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Как же ты жалок в своём негодовании!