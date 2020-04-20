 Метро в Киеве можно было не закрывать, но пускать людей только в масках, - вирусолог Мироненко

Об этом вирусолог о заявила в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Можно запустить транспорт, но при условии, что все будут соблюдать масочный режим, обрабатывать руки или перчатки. Чтобы как-то жизнь восстанавливалось - это тоже правильно. Метрополитен можно было вообще, видимо, не закрывать, но не пускать в метро людей с открытым лицом, без маски... Во-вторых, надо, чтобы люди следили за руками, так как из руки даже больше вероятность заразиться чем через открытое лицо. Это, конечно, если в транспорте едет пять человек, а не, например, пятьдесят. Но в любом случае при плотном пассажиропотоке все должны быть в маске", - сказала Мироненко.
По секрету, в Токіо в метро в рази більше народу, ніж в Києві...
Навіть у Іспанії, Італії та США, де сотні тисяч хворих, ніхто і не думає про закриття метрополітену! Обмежують - так, але не закривають повністю!
А там ж і влада, і лікарі однозначно не тупіші за наших! Скоріше, навпаки - набагато розумніші!
Професіонали давно кажуть - закриття метро не дає толком НІЧОГО!
Ви думаєте, мер Нью-Йорка тупіший за Кличка, а лікарі в США тупіші за Ляшка нашого (того, що головний санлікар)?
Все врачи мира говорят, что маска не спасает, а этот кретин самый умный.. Ну а где гарантия, что даже если запустили всех в масках, а кто-то не снимет маску уже в метро? Богата украинская земля на идиотов!