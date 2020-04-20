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 Метро в Киеве можно было не закрывать, но пускать людей только в масках, - вирусолог Мироненко

Вирусолог Алла Мироненко считает, что метро в Киеве можно было оставить открытым, но не пускать людей на станции без масок.

Об этом вирусолог о заявила в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Можно запустить транспорт, но при условии, что все будут соблюдать масочный режим, обрабатывать руки или перчатки. Чтобы как-то жизнь восстанавливалось - это тоже правильно. Метрополитен можно было вообще, видимо, не закрывать, но не пускать в метро людей с открытым лицом, без маски... Во-вторых, надо, чтобы люди следили за руками, так как из руки даже больше вероятность заразиться чем через открытое лицо. Это, конечно, если в транспорте едет пять человек, а не, например, пятьдесят. Но в любом случае при плотном пассажиропотоке все должны быть в маске", - сказала Мироненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 70% киевлян одобряют закрытие метро, 65% - запрет гулять в парках, - опрос "Рейтинга"

Источник: https://censor.net.ua/n3190182
 
   
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Вот дебил этот вирусолог. Это бы работало там в Швейцарии ну или в Японии но никак в Украине!
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Це ти ідіот, в трамваї їздити безпечно, а в метро небезпечно, принципово різні конфігурації вагоноів, вірус боїться трамваїв?
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В трамвах тоже не безоопастно поэтому и ввели пропуска в Киеве в Харькове пропусков нет и набиваются как селёдки в бочку но радует одно что носителей нет в основном походу у нас носители попы московского шаманата!
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А чим люди в масках в метро Японії не такі, як люди в масках в метро України?
По секрету, в Токіо в метро в рази більше народу, ніж в Києві...
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У нас бы их просто тупо бы снимали после прохода мусоров бы большинство! Вижу как на улицах родного Харькова их носят!
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так масок не було - всьо кРадуцький продал за нал, а на внутрєньому ринку не було навіть по скаженим цінам
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Вопрос в том ,что у нас многие дожили с прибором на этот карантин. Ходят с масками на шее, одевают только в особых случаях, и то для формы. Если сравнить карантин в Китае с нашим , то это все равно что сравнивать варенье с гов#ом. Форма тоже , а суть и исполнение разное!
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Ця вірусолог якась не зелена, а іншого кольору.
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Пізно - вже всрались. Ця влада назавжди залишиться в пам'яті як така, що вкрала весну. Метро в Киеве можно было не закрывать, но пускать людей только в масках, - вирусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 5911
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ця власть вкрала всьо - віру, мову, армію, надєжду, любовь - йа вже три тижні одну женщину обрабативаю - а переспати не удалось - вона боїця вірусу
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Швидше, мер просто злякався показати зуби Кабміну і взяв під козирьок... Хоча метро - це його повноваження, Кабмін тут не указ!
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там була жостка директива - боялися не вірусу, а шо люди на Майдан вийдуть
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Якщо подивитися на Європу і Америку, то метро не закрили НІДЕ, крім України!
Навіть у Іспанії, Італії та США, де сотні тисяч хворих, ніхто і не думає про закриття метрополітену! Обмежують - так, але не закривають повністю!

А там ж і влада, і лікарі однозначно не тупіші за наших! Скоріше, навпаки - набагато розумніші!
Професіонали давно кажуть - закриття метро не дає толком НІЧОГО!
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Вот как выглядит станция открытого метро в Милане. Там почти никто на метро не ездит - или нельзя, или сами не рискуют. Наше быдло повалит толпами несмотря на любой риск и любые запреты.
Метро в Киеве можно было не закрывать, но пускать людей только в масках, - вирусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 327
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Зустрічне питання: чому в Нью-Йорку і Мілані метро працює і ніхто не збирається його закривати?
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Ответ в количестве заболевших и умерших в этих городах.
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Ок, не так сформулював питання: Чому попри десятки тисяч хворих у цих містах не збираються закривати метро? Так правильніше!
Ви думаєте, мер Нью-Йорка тупіший за Кличка, а лікарі в США тупіші за Ляшка нашого (того, що головний санлікар)?
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В Нью-Йорке каждые сутки умирает почти 3000 человек! Италия со своими 800 человек в сутки - просто детские игры. Хочешь 3000 в Киеве? Открывай метро.
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...что-то этого вирусолоха тут на Цензоре очень много с утра, из каких ипеней оно вылезло? Метро в Киеве можно было не закрывать, но пускать людей только в масках, - вирусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 2656
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Ага, на примере автобусов все видели как "безмасочное" быдло штурмует вход, требует пустить и бьет стекла. В метро было бы то же самое, только в больших масштабах.
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На кожній станції метро у нас є наряд поліції...
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Кого это останавливает? Попрут - а потом скажут что "злочинна влада порушує конституційні права патріотів і вчиняє звірячі побиття".
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Можно оставить открытым, но поезда не подавать.
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ну тут у зелебени креативу квартального не хватило
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Так я это в день закрытия метро говорил . Если бы в метро без масок не пускали , но оно работало , на следующий день весь Киев ходил бы уже в масках , а так метро хоть и закрыли , но еще минимум 2 недели все гуляли по городу и магазинам без масок и любой защиты.
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точно так же можно было и авиасообщения внутри страны не прекращать,ведь в самолете ограниченное количество пассажиров и принудительная вентиляция сверху вниз.риск заразиться только дверями туалета да толкотней и при посадке и высадке.
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Вы серьезно думаете , что проехав в метро в час пик рядом с зараженным можно на заразиться? А вы знаете что ротавирус ( брат коронавируса) передается через немытые руки и коронавирус также долго сохраняет жизнеспособность на предметах! Не считая аэрозолей выдыхаемых. В метро можно даже забеременеть в час пик , не то что заразиться!
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Чим поїздка в метро в цьому плані відрізняється від поїздки в трамваї?
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но пускать людей только в масках..

Все врачи мира говорят, что маска не спасает, а этот кретин самый умный.. Ну а где гарантия, что даже если запустили всех в масках, а кто-то не снимет маску уже в метро? Богата украинская земля на идиотов!
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А де гарантія, що хтось не зніме маску в тролейбусі??? Але ж тролейбуси ходять!
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И вообще города -во все времена были центрами эпидемий.
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