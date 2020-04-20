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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 Вторую смерть от COVID-19 зарегистрировали на Харьковщине, за сутки подтверждены 9 новых случаев заболевания коронавирусом, - глава ОГА Кучер. ИНФОГРАФИКА

За последние сутки в регионе лабораторно подтверждено 9 случаев заболевания COVID-19 Харькове, Валковском, Волчанском, Змиевском районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

С подтвержденным диагнозом госпитализированы 43 человека, 29 - на самоизоляции. Вместе с тем, с подозрением на коронавирус госпитализированы 82 человека, 12 - на самоизоляции.

"К сожалению, у нас еще одна смерть - 70-летняя женщина с Высокополья, которая была контактной с первой умершей", - написал он.

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Также Кучер сообщил, что всего за все время регистрации зафиксировано 209 случаев подозрения на COVID-19 (+30 за последние сутки), из них: 76 случаев подтверждены, 39 случаев опровергнуты, 2 больных выздоровели, 2 больных умерли.

Вторую смерть от COVID-19 зарегистрировали на Харьковщине, за сутки подтверждены 9 новых случаев заболевания коронавирусом, - глава ОГА Кучер 01

Вторую смерть от COVID-19 зарегистрировали на Харьковщине, за сутки подтверждены 9 новых случаев заболевания коронавирусом, - глава ОГА Кучер 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190181
 
 
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очередной привет долбонавтам антикарантинникам, еще раз, этот вирус вызывает смерть от острого респираторного синдрома, вылечить его нельзя, противомалярийный препарат плюс конский возбудитель плюс шампунь от перхоти сказка и он не действует,, симптоматичская помощь это ивл, ивэлов мало и на всех не хватит, давайте выйдем из карантина но когда будете умирать вы или ваши родственники вы претензии предявлять будете только себе, и еще если вы задумаете нарушить рекомендации ВОЗ то можете засунуть в жопу корень имбиря и радоваться жизни от внутреннего дефолта
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