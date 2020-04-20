 Обычная хирургическая маска работает и защищает, если ее чаще менять, - вирусолог Мироненко

Об этом Мироненко заявила в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"На самом деле, обычная хирургическая маска работает и защищает. Это мы проверили в лаборатории во время специального эксперимента с вирусом гриппа, не с коронавирусом. Хотя разницы в данном конкретном случае нет. Она защищает, но если ее носить долго, то она становится влажной, и тогда уже неизвестно, эффективна ли защита. То есть надо ее чаще менять, чем те маски, которые можно носить с клапаном дольше", - отметила Мироненко.
Она также отметила, что важно, чтобы маска также плотно прилегала.
"Если она правильно надета, зафиксирована на носу, то она защищает, потому как создает барьер. Отдельные вирусные частицы обычно не присутствуют в воздухе. Они присутствуют в микрокаплях слюны, слизи, выделений из дыхательных путей инфицированного человека", - заявила вирусолог.
Посадіть тих, хто їх тоннами вивозив за поребрик!
В аптеці не купиш, навіть при Моєму "блаті"!
))
Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть (с) Кличко.
Могла бьі хотя бьі первьій попавшийся ролик на ютюбчике по ним посмотреть.
Даже ffp3 защищает на 90%, в обьічной же маске большая часть воздуха просто гуляет в щелях мимо щек и носа.