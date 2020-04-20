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 Обычная хирургическая маска работает и защищает, если ее чаще менять, - вирусолог Мироненко

Вирусолог Алла Мироненко заявила, что обычная хирургическая маска работает и защищает человека от коронавируса, если ее чаще менять.

Об этом Мироненко заявила в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"На самом деле, обычная хирургическая маска работает и защищает. Это мы проверили в лаборатории во время специального эксперимента с вирусом гриппа, не с коронавирусом. Хотя разницы в данном конкретном случае нет. Она защищает, но если ее носить долго, то она становится влажной, и тогда уже неизвестно, эффективна ли защита. То есть надо ее чаще менять, чем те маски, которые можно носить с клапаном дольше", - отметила Мироненко.

Она также отметила, что важно, чтобы маска также плотно прилегала.

"Если она правильно надета, зафиксирована на носу, то она защищает, потому как создает барьер. Отдельные вирусные частицы обычно не присутствуют в воздухе. Они присутствуют в микрокаплях слюны, слизи, выделений из дыхательных путей инфицированного человека", - заявила вирусолог.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190179
 
 
 Топ комментарии
 
для многих это новость...ведь когда продали маски,по всем утюгам трындели,шо маски не защищают...правда не до всех дошел диссонанс,зачем их покупали,если они бесполезны
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а можно зеленые маски исключить из перечня? Обычная хирургическая маска работает и защищает, если ее чаще менять, - вирусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 7396а то как то настораживает
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в режиме эпидемии ватно марлевые повязки меняются каждые три часа, потом замачиваются в дез расстворе, потом стираются, эти маски имеют окраску, а точнее завязки, на стене отделения висит график с какого по какой час носится маска, на пример зеленая с 8.00 до 11.00 зеленая с 11.00 до 14.00 желтая и так далее, контролит зав отделением, ну это если вы забыли как должна выглядеть медицинское отделение во время карантина
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для многих это новость...ведь когда продали маски,по всем утюгам трындели,шо маски не защищают...правда не до всех дошел диссонанс,зачем их покупали,если они бесполезны
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Расскажи бабушке с минимальной пенсией, что на маски надо тратить 30-150 грн. в день. Обычная хирургическая маска работает и защищает, если ее чаще менять, - вирусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 7275 А ведь у некоторых пенсия меньше минимальной.
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в режиме эпидемии ватно марлевые повязки меняются каждые три часа, потом замачиваются в дез расстворе, потом стираются, эти маски имеют окраску, а точнее завязки, на стене отделения висит график с какого по какой час носится маска, на пример зеленая с 8.00 до 11.00 зеленая с 11.00 до 14.00 желтая и так далее, контролит зав отделением, ну это если вы забыли как должна выглядеть медицинское отделение во время карантина
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а можно зеленые маски исключить из перечня? Обычная хирургическая маска работает и защищает, если ее чаще менять, - вирусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 7396а то как то настораживает
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А у більшості медзакладів маскою спочатку користується персонал, потім її виварюють (убиваючи фільтр із нетканого матеріалу) і дають хворому.
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навіщо хворому маска?шоб не випорожнюватись заразними аерозолями.ці аерозолі навіть рукав зупиняє.так шо нехай кращі такі дають,ніж ніяких
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вываривают? вы сейчас серъезно? где их вываривают? на плитке в сестринской или в электрочайнике у завотделением? после обеззараживанья их максимум отправляют в больничную стирку, наиболее продвинутые автоклавируют, и да маски со временем теряют свои фильтрующие моменты, но для этого есть сестра хозяйка которая мониторит и предоставляет новые маски путем их пошития силами санитарок
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країни, де часто трапляються епідемії(Китай, Південна Корея)-носять маски масово. таким чином регулярно стримують епідемії.
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Знову якісь мантри...
Посадіть тих, хто їх тоннами вивозив за поребрик!
В аптеці не купиш, навіть при Моєму "блаті"!
))
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Хирургическая маска работает и защищает, если ее чаще менять (с) Мироненко.

Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть (с) Кличко.
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Для того чтобы маска хоть как то работала, её нужно менять через 20 минут
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Короче все ясно с єтим "вирусологом" и что она там напроверяла.
Могла бьі хотя бьі первьій попавшийся ролик на ютюбчике по ним посмотреть.
Даже ffp3 защищает на 90%, в обьічной же маске большая часть воздуха просто гуляет в щелях мимо щек и носа.
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Каждый человек зарабатывает как может. Вирусологи тоже люди.
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Не кажіть радуцькому, бо його совість замучає. Жартую
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так и говорила бы, что защищает окружающих, а не тебя. а через два часа становится влажным инкубатором для вирусов и прочей черни.
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небось закупила в Китае маски по 3 грн и будет толкать по 20
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Курение и бухание ослабевает иммунитет, а такие дохнут быстрее от коронки и не только
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Огласите пжлста весь список вирусологов...
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