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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 На сегодняшний день коронавирусом заболели 1074 медработника и 374 ребенка, - Степанов

По состоянию на 20 апреля коронавирус в Украине обнаружили у 1074 медицинских работников и 374 ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник.

"Всего за все время пандемии в Украине заболели 5710 человек. Из них 374 ребенка, а также 1074 медицинских работника", - сообщил он.

Ранее Степанов сообщил, что за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 261 человека, из которых 16 детей и 43 медработника. За сутки были госпитализированы 78 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине даже еще не начало эпидемии коронавируса, пик может быть осенью, - вирусолог Мироненко

Напомним, на утро 20 апреля в Украине зафиксирован 261 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 5710, умерли 151 человек, 359 - выздоровели

Источник: https://censor.net.ua/n3190178
 
 
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Швидкого одужання нашим лікарям і малечі
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Практически каждый пятый заболевший - медик. Понятно, что из-за отсутствия средств защиты, которое не обеспечило государство шмаркли. Такими темпами скоро лечить будет некому!
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Ничего , Зеленскому всегда врача найдут , в крайнем случае на АН-225 из Китая привезут!А вы - электорат - подыхайте.
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Швидкого одужання нашим лікарям і малечі
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А где новость что 8 областей не дали данные, потому так мало новых заболевших?
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"Всего за все время пандемии в Украине заболели 5710 человек". Источник: https://censor.net.ua/n3190178

Заболели, или являются носителем?
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Почему для медиков не налажено производство защитных скафандров??? и не оборудована комната дезинфекции перед снятием костюма??? что за страна бестолковая. ну как это все уже достало...
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Каждый 5-й из заболевших - медик. Их что, на убой бросили?!
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Под влиянием вируса смертность в Беларуси сократилась сравнение в первым кварталом прошлого года . Придет 4 мая и окажется , что смертность за апрель меньше прошолго года . Да медики мобилизованы , но экономика не рухнет .
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