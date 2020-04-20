 В Украине даже еще не начало эпидемии коронавируса, пик может быть осенью, - вирусолог Мироненко

Об этом Мироненко заявила в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Эпидемический процесс обычно имеет фазу подъема, потом самую высокую точку – это пик, а дальше – фаза спада. Если говорить о том, что мы сейчас имеем – это даже еще не начало. Карантин приводит к тому, что мы имеем определенное количество больных, хотя общение между людьми весьма ограничено. Я думаю, что пик может быть осенью", - отметила вирусолог.

Она выразила надежду, что летом "будет полегче, потому что в эту пору респираторные инфекции неактивны".

"Но я уверена, что выпускать школьников и студентов на обучение сейчас весной не следует. У них уже налажено дистанционное обучение и пусть бы они так и закончили учебный год. Когда речь идет о выпуске из высшего учебного заведения или школы, то в таком случае можно в индивидуальном порядке назначать им тестирования по необходимости. А чтобы все они собирались в одном классе или аудитории – это приведет к обострению эпидемической ситуации", - отметила Мироненко.

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