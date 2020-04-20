 В Украине даже еще не начало эпидемии коронавируса, пик может быть осенью, - вирусолог Мироненко

Об этом Мироненко заявила в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Эпидемический процесс обычно имеет фазу подъема, потом самую высокую точку – это пик, а дальше – фаза спада. Если говорить о том, что мы сейчас имеем – это даже еще не начало. Карантин приводит к тому, что мы имеем определенное количество больных, хотя общение между людьми весьма ограничено. Я думаю, что пик может быть осенью", - отметила вирусолог.
Она выразила надежду, что летом "будет полегче, потому что в эту пору респираторные инфекции неактивны".
"Но я уверена, что выпускать школьников и студентов на обучение сейчас весной не следует. У них уже налажено дистанционное обучение и пусть бы они так и закончили учебный год. Когда речь идет о выпуске из высшего учебного заведения или школы, то в таком случае можно в индивидуальном порядке назначать им тестирования по необходимости. А чтобы все они собирались в одном классе или аудитории – это приведет к обострению эпидемической ситуации", - отметила Мироненко.
Основним напрямком досліджень Алли Мироненко є молекулярно-генетичний та антигенний моніторинг грипу та інших респіраторних вірусних інфекцій.
тут немешает и прислушаться
Но не в теме образования и экономики. Тут ей лучше жевать, чем говорить.
Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса.
Поправка: Порог эпидемии для Украины 2 миллиона человек (мир только недавно к этому дополз). Без геометрической прогрессии по 400 человек в день надо 5 тысяч дней. Сильно много. Предполагая что мы ошиблись в 10 раз берём 500 дней, 1.5 года всё равно много. Взяв 1\3-ю получаем 5 месяцев. Я думаю, что пик может быть осенью", Источник: https://censor.net.ua/n3190175
Серьезно? Наркотиков обдолбалась?
А простой на работе кто оплачивать будет? Мироненко из сворего кармана???