 Результат нарушения карантина на Вербное воскресенье увидим на этой неделе, - Степанов

Об этом сказал Степанов во время брифинга, отвечая на вопрос, была ли зафиксирована вспышка на коронавирус после Вербного воскресенья, передает Цензор.НЕТ.
"Мы видели на прошлой неделе прирост случаев заболевания коронавирусной болезни в диапазоне от 6,9% до 11,2%. Наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в четверг - 501 человек. Но в то же время инкубационный период на коронавирус до 14 дней. Поэтому целостную картину о нарушении карантинных мероприятий на Вербное воскресенье увидим на этой неделе", - сказал Степанов.
https://www.unian.net/society/10965446-filaret-na-pashu-provel-sluzhbu-bez-maski-i-perchatok-i-prichashchal-prihozhan-iz-odnoy-lozhki-foto.html
"...
Первоначальное исследование выявило повреждение сердца у 1 из каждых 5 пациентов, что привело к сердечной недостаточности и смерти даже среди тех, у кого нет признаков дыхательной недостаточности, отмечают американские медики.
..."
https://nv.ua/health/medicine/koronavirus-vyzyvaet-problemy-s-serdcem-u-20-pacientov-mediki-50080547.html
Так, что, если кто-то желает побыстрее переболеть, не желая обезопасить себя, стоит прочитать всю статью.
Ибо нарушала, в основном, вата паРашинского паханата.
В американской столице Вашингтоне около 2,5 тысяч человек провели у здания Капитолия митинг против карантина, сообщает Reuters.
"Закрытие предприятий путем выбора победителей и проигравших, важных и второстепенных является нарушением Конституции штата и федеральной Конституции. Нет никаких сомнений в том, что защита свободы означает риск перед всеми опасностями. Американская революция велась в разгар эпидемии оспы", - отметил организатор митинга Тайлер Миллер.
В частности, митингующие выступают против указа губернатора-демократа Джея Инсли о карантинных ограничениях, обязывающих людей покидать работу, закрывать бизнес и "сидеть дома".
Протестующие съехались в столицу на своих машинах со всего штата, загромоздив центральную улицу у здания парламента под сигналы клаксонов.Стражи порядка пока никаких действий не предпринимали.
"Товаровед Самуил Львович долго думал, что написать на ценнике - "Паска" или "Кулич". Затем собрался с духом и уверенно вывел : "Маца православная сладкая"©
сдобная,полукошерная
І яка проникливість ! Результати Вербної-після Великодня .
Навіть можна осмілитися зробити припущення,що результати поширення вірусу на Великдень під контролем Авака і Зєлі,ми побачипо після проводів !