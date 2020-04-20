 Результат нарушения карантина на Вербное воскресенье увидим на этой неделе, - Степанов

Об этом сказал Степанов во время брифинга, отвечая на вопрос, была ли зафиксирована вспышка на коронавирус после Вербного воскресенья, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видели на прошлой неделе прирост случаев заболевания коронавирусной болезни в диапазоне от 6,9% до 11,2%. Наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в четверг - 501 человек. Но в то же время инкубационный период на коронавирус до 14 дней. Поэтому целостную картину о нарушении карантинных мероприятий на Вербное воскресенье увидим на этой неделе", - сказал Степанов.

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