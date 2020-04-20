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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 Результат нарушения карантина на Вербное воскресенье увидим на этой неделе, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что возможный прирост случаев заболевания коронавирусом в результате нарушения карантина на Вербное воскресенье будет виден на этой неделе.

Об этом сказал Степанов во время брифинга, отвечая на вопрос, была ли зафиксирована вспышка на коронавирус после Вербного воскресенья, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видели на прошлой неделе прирост случаев заболевания коронавирусной болезни в диапазоне от 6,9% до 11,2%. Наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в четверг - 501 человек. Но в то же время инкубационный период на коронавирус до 14 дней. Поэтому целостную картину о нарушении карантинных мероприятий на Вербное воскресенье увидим на этой неделе", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семь областей не предоставили информацию по тестированию украинцев на коронавирус за минувшие сутки, - глава Минздрава Степанов

Источник: https://censor.net.ua/n3190173
 
 
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Хоть угрожай, хоть не угрожай, у многих тупо отсутствует мозг. Без масок и перчаток, массово облизали Библию и причастились из одной ложки ...

https://www.unian.net/society/10965446-filaret-na-pashu-provel-sluzhbu-bez-maski-i-perchatok-i-prichashchal-prihozhan-iz-odnoy-lozhki-foto.html
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Там же ссылка на статью
"...
Первоначальное исследование выявило повреждение сердца у 1 из каждых 5 пациентов, что привело к сердечной недостаточности и смерти даже среди тех, у кого нет признаков дыхательной недостаточности, отмечают американские медики.
..."

https://nv.ua/health/medicine/koronavirus-vyzyvaet-problemy-s-serdcem-u-20-pacientov-mediki-50080547.html

Так, что, если кто-то желает побыстрее переболеть, не желая обезопасить себя, стоит прочитать всю статью.
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Заразившийся в кремлёвской ПЦ попадёт сразу в Рай и родных своих прихватит...
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ню-ню. и как теперь всех выловить и протестировать?
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да чо их ловить?они 26-го все на кладбища придут...бери и грузи
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Постучать по лбу (можно крестом, шоб не пугались)... Если отзвук гулкий - они потенциально опасны...
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в Нас світська Держава-які проблеми??
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хоть в этом повезло...шо еще добровольно-принудительно в церковь не загоняют.исламистам сложнее
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Мінімум 130 тисч чи ватників чи зовсім під опіумом..))
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Увидим - и возрадуемся.
Ибо нарушала, в основном, вата паРашинского паханата.
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А у них на лбу написано, что они поклоняются сатанинской церкви?
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а особо упоротые "віряни" через пару-тройку недель смогут лично принять участие в "гробках", как главные персонажи действа )
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Чорт Онуфрій вже лежить в сусідній палаті з коронавірусом поруч з чортами Пашкою Мерседесом та "#укою православною" Новінскім .. Дооблизалися
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В столице США прошел массовый митинг против карантина-Люди требуют смягчить режим самоизоляции, из-за которого большинство бизнеса не работает.
В американской столице Вашингтоне около 2,5 тысяч человек провели у здания Капитолия митинг против карантина, сообщает Reuters.
"Закрытие предприятий путем выбора победителей и проигравших, важных и второстепенных является нарушением Конституции штата и федеральной Конституции. Нет никаких сомнений в том, что защита свободы означает риск перед всеми опасностями. Американская революция велась в разгар эпидемии оспы", - отметил организатор митинга Тайлер Миллер.
В частности, митингующие выступают против указа губернатора-демократа Джея Инсли о карантинных ограничениях, обязывающих людей покидать работу, закрывать бизнес и "сидеть дома".
Протестующие съехались в столицу на своих машинах со всего штата, загромоздив центральную улицу у здания парламента под сигналы клаксонов.Стражи порядка пока никаких действий не предпринимали.
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Всех кто черти потащили в церковь,не лечить а сгружать обратно попам,пусть молитвами исцеляют..
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из фб...
"Товаровед Самуил Львович долго думал, что написать на ценнике - "Паска" или "Кулич". Затем собрался с духом и уверенно вывел : "Маца православная сладкая"©

сдобная,полукошерная
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Жаль тут лайк нельзя ржущим смайлом выразить ))))
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Тобто результати бездіяльності міністрів МОЗ і МВС ?
І яка проникливість ! Результати Вербної-після Великодня .
Навіть можна осмілитися зробити припущення,що результати поширення вірусу на Великдень під контролем Авака і Зєлі,ми побачипо після проводів !
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