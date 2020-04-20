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 Происшествия, Общество
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 По Чернобыльской зоне - из 4 очагов один локализован. По Житомирской - из 4 локализованы 2, - Аваков. КАРТА

Спасатели локализовали два из четырех очагов пожаров в Житомирской области и один из четырех - в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"По итогам работы вчера и ночью - утром провели облет зон пожаров. По Чернобыльской зоне - из 4 очагов один локализирован. По Житомирской - из 4 локализированы 2. При этом не очень хороший на сегодня прогноз по ветру - до 20 м/с - это сильный ветер. Наземные силы и авиация работают как надо!" - рассказал Аваков.

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По Чернобыльской зоне - из 4 очагов один локализован. По Житомирской - из 4 локализованы 2, - Аваков 01
По Чернобыльской зоне - из 4 очагов один локализован. По Житомирской - из 4 локализованы 2, - Аваков 02
По Чернобыльской зоне - из 4 очагов один локализован. По Житомирской - из 4 локализованы 2, - Аваков 03

Напомним, пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. Он охватила территорию более чем 4 тыс. га. Кроме того, пожары в зоне отчуждения продолжаются с 4 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3190172
 
 
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