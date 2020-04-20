 За сутки в ВСУ зафиксировано три новых случая заболевания COVID-19, всего - 35, - Командование Медсил

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 309 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 38 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. 2 больных находятся в учреждениях здравоохранения (Хмельницкая городская больница - один работник ВС Украины, Житомирский госпиталь - один военнослужащий), во Львовской области - один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов в Хмельницком и Львове удовлетворительное, у пациентки в Житомирском госпитале - средней тяжести. Все больные получают необходимое лечение", - сказано в сообщении.

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Как отметили в пресс-службе, анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми происходит ежедневное общение.

"Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Оставайтесь дома!" - Командование Медсил ВСУ призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.