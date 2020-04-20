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 Политика Украины, За рубежом
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 Командировка 20 украинских медиков в Италии продлена до 25 апреля, - Степанов

Пребывание 20 украинских медиков-добровольцев, которые отправились в Италию для оказания помощи инфицированным COVID-19, продлено до 25 апреля

Об этом сказал во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Командировка должна была длиться 2 недели, но было обращение итальянской стороны относительно продолжения еще на неделю, то есть до 25 апреля пребывание наших медицинских работников в Италии. После согласования с нашими специалистами, которые находятся там относительно получения согласия от них, мы продлили им соответствующую командировку. Поэтому возвращаются они 25 апреля", - сказал он.

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Как сообщалось, 4 апреля 20 украинских медиков отправились в Италию. В Италии украинские медики должны изучить опыт борьбы с коронавирусом, а также вести обучающие трансляции через "Zoom" для тысячи украинских врачей-инфекционистов и эпидемиологов.

Источник: https://censor.net.ua/n3190170
 
 
 Топ комментарии
 
обовязково - має ж хтось привезти апгрейд до нашої відсталої версії ковід Командировка 20 украинских медиков в Италии продлена до 25 апреля, - Степанов - Цензор.НЕТ 4198
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ага, типа их к больным подпускают, у них сертификата нет, че они там помогают без знания языка и названия местных лекарственных средств, это называется понты лимонить
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Хоть бы назад вернулись…
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обовязково - має ж хтось привезти апгрейд до нашої відсталої версії ковід Командировка 20 украинских медиков в Италии продлена до 25 апреля, - Степанов - Цензор.НЕТ 4198
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ага, типа их к больным подпускают, у них сертификата нет, че они там помогают без знания языка и названия местных лекарственных средств, это называется понты лимонить
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а кто тебе сказал что они языка не знают?
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моя логика и жизненый опыт, я готов поспорить, вы много знаете медиков со знанием итальянского?
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Італійська мова дуже близька до української. Оволодіти нею цілком спокійно можна за рік. І багато наших людей знають її. Що не скажеш про росіян. Моя логіка і життєвий досвід свідчать про те, що більшість росіян не здатні і за десятки років вивчити не те що італійську навіть українську мову. Готовий з вами посперечатися , що ви не знаєте української мови і не можете на ній вільно спілкуватися
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Виконують роботу принеси-подай-пнх не заважай.
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Ну у них больше шансов выжить там, судя по статистике в Украине!
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Больше шансов? Это исключено.
"Та же Италия не далее как в 2019 году имела государственный долг 2 373 триллиона евро и примерно такой же ВВП.
Много это или мало? Для страны, у которой вся доходная часть бюджета в том же году составляла 884 миллиарда, а расходная - 927 миллиардов это бесконечно много. Этот долг безвозвратен в принципе. Даже без учета процентов, которые, безусловно на всю эту сумму начисляются. По грубым прикидкам уже вчера каждый гражданин Италии кроме своих личных долгов был уже должен почти 40 тысяч евро за всю страну. Естественно, такие деньги он отдать не сможет - а значит страна безнадежный и, главное, открытый банкрот. Можно делать вид что это не так, - но не получается.
В том числе и потому, что банкроты не могут содержать так называемую социальную сферу - а она именно огромна, и пресловутые беженцы это далеко не все. Но содержат, ибо где-то запущен печатный станок, и деньги текут рекой независимо ни от чего. То есть реально работать, а не сидеть на пособии потихоньку становится невыгодно.
Вторая проблема - криминалитет. Если кто-то любит рассказывать про торжество законности в странах ЕС, ему рекомендуется поискать в Google такие термины, как Коморра, Ндрагента и даже старая добрая сицилийская мафия. Эти ребята из года в год все сильнее, и к примеру, доходная часть бюджета Каморры - неаполитанской мафии - сейчас равен 30 миллиардам евро в год, что есть примерно 30% от предполагаемого дохода всех тамошних преступных групп. На такие деньги можно купить любое количество политиков и журналистов, и гарантировать себе стабильность этих самых доходов".
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даже приставленные сбу-шники не могут найти и собрать всех желающих вернуться ))
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Через недельку - украинские медики решили остаться в Италии навсегда ))
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а нет такого медика на любой территории постсовка, который бы не поработав в европе и прочувствовав на себе условия работы и жизни, не захотел бы там остаться дальше жить и работать ))
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еще один, острый респираторный синдром, он же острая легочная недостаточность, он же нарушение функции внешнего дыхания, он давно известен, противомалярийное средство+конский возбудитель+шампунь от перхоти и прививка бцж это бред
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Мужественные люди, рискуют своей жизнью что бы получить так не обходимый для нас опыт борьбы с чумой 21 века.
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а словами написать Путин - ***** твой гебешный шеф не разрешает?
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Твой путин-*****, не зависимо от твоего места проживания.
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долго спрашивал разрешения, не зависимо от твоего места проживания.
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Не в Испанию, Францию а вслед за Путиным.Премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять российскую помощь для "укрепления прекрасных личных отношений" с Москвой. /Мне всегда грустно из-за продления санкций против РФ", - премьер Италии Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС/ "Был референдум", - вице-премьер Италии Сальвини оправдал оккупацию Крыма Россией.
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вице-премьер Италии Сальвини перднул это в 2018 и сразу же стал никем Відрядження 20 українських медиків в Італії продовжено до 25 квітня, - Степанов - Цензор.НЕТ 2652
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1. Что мешает медикам вообще не возвращаться , мало того - всем знакомым медикам в Украине рассказать разницу в поддержке, заработке, защитных средствах, что бы ещё те сдрыснули например в Италию и не только..хватает куда, от " ***********" поддержки зеленого тупого ********? Сейчас медиков относительно пригодных даже возьмёт любая адекватная более менее страна при чем навсегда.
2. Я не вижу какого то громадного "приобретенного опыта" .во всяком случае допустим я не разбираюсь,- специалисты тоже не понимают КАК и СКОЛЬКО и НУЖНО ЛИ ЭТО БЫЛО СЕЙЧАС?
3. Исходя из второго : что это? Отсос совкодрочером зелупенем Италии (Албании - непонятно для чего - если только не спецом выкачивать деньги ослабляя страну) для каких то преференций? Сознательное минусование врачей в Украине ещё и таким способом для прогрессирования вируса в стране в угоду кацапской *********? Если это ещё добавить к не обеспечению врачей защитой, деньгами, аппаратурой , а только враньём об этом в видосиках, заболевание врачей , увольнение врачей, бросание врачей заразившихся дома без тестов, без материальной помощи обещанной ( реальный случай - тест не делают, материальной помощи не дают , - сказали - "сама виновата") и при этом начмеды на местах воруют себе и родственникам, делают себе тесты без признаков заболевания сколько и как хотят подгребая весь тот волонтёрский мизер ценных на сегодня тестов и средств защиты под себя, - всё это похоже на то что идёт какая то спланированная акция уничтожения этой ********* властью страны. то есть - "что бы ещё сделать что бы ещё хуже??" Осталось финансовую помощь и средства в маццкву отправить.. Всё что есть!
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