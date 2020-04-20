 Командировка 20 украинских медиков в Италии продлена до 25 апреля, - Степанов

Об этом сказал во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Командировка должна была длиться 2 недели, но было обращение итальянской стороны относительно продолжения еще на неделю, то есть до 25 апреля пребывание наших медицинских работников в Италии. После согласования с нашими специалистами, которые находятся там относительно получения согласия от них, мы продлили им соответствующую командировку. Поэтому возвращаются они 25 апреля", - сказал он.
Как сообщалось, 4 апреля 20 украинских медиков отправились в Италию. В Италии украинские медики должны изучить опыт борьбы с коронавирусом, а также вести обучающие трансляции через "Zoom" для тысячи украинских врачей-инфекционистов и эпидемиологов.
"Та же Италия не далее как в 2019 году имела государственный долг 2 373 триллиона евро и примерно такой же ВВП.
Много это или мало? Для страны, у которой вся доходная часть бюджета в том же году составляла 884 миллиарда, а расходная - 927 миллиардов это бесконечно много. Этот долг безвозвратен в принципе. Даже без учета процентов, которые, безусловно на всю эту сумму начисляются. По грубым прикидкам уже вчера каждый гражданин Италии кроме своих личных долгов был уже должен почти 40 тысяч евро за всю страну. Естественно, такие деньги он отдать не сможет - а значит страна безнадежный и, главное, открытый банкрот. Можно делать вид что это не так, - но не получается.
В том числе и потому, что банкроты не могут содержать так называемую социальную сферу - а она именно огромна, и пресловутые беженцы это далеко не все. Но содержат, ибо где-то запущен печатный станок, и деньги текут рекой независимо ни от чего. То есть реально работать, а не сидеть на пособии потихоньку становится невыгодно.
Вторая проблема - криминалитет. Если кто-то любит рассказывать про торжество законности в странах ЕС, ему рекомендуется поискать в Google такие термины, как Коморра, Ндрагента и даже старая добрая сицилийская мафия. Эти ребята из года в год все сильнее, и к примеру, доходная часть бюджета Каморры - неаполитанской мафии - сейчас равен 30 миллиардам евро в год, что есть примерно 30% от предполагаемого дохода всех тамошних преступных групп. На такие деньги можно купить любое количество политиков и журналистов, и гарантировать себе стабильность этих самых доходов".
2. Я не вижу какого то громадного "приобретенного опыта" .во всяком случае допустим я не разбираюсь,- специалисты тоже не понимают КАК и СКОЛЬКО и НУЖНО ЛИ ЭТО БЫЛО СЕЙЧАС?
3. Исходя из второго : что это? Отсос совкодрочером зелупенем Италии (Албании - непонятно для чего - если только не спецом выкачивать деньги ослабляя страну) для каких то преференций? Сознательное минусование врачей в Украине ещё и таким способом для прогрессирования вируса в стране в угоду кацапской *********? Если это ещё добавить к не обеспечению врачей защитой, деньгами, аппаратурой , а только враньём об этом в видосиках, заболевание врачей , увольнение врачей, бросание врачей заразившихся дома без тестов, без материальной помощи обещанной ( реальный случай - тест не делают, материальной помощи не дают , - сказали - "сама виновата") и при этом начмеды на местах воруют себе и родственникам, делают себе тесты без признаков заболевания сколько и как хотят подгребая весь тот волонтёрский мизер ценных на сегодня тестов и средств защиты под себя, - всё это похоже на то что идёт какая то спланированная акция уничтожения этой ********* властью страны. то есть - "что бы ещё сделать что бы ещё хуже??" Осталось финансовую помощь и средства в маццкву отправить.. Всё что есть!